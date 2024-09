Petição da Ucrânia impulsiona ações: Proposta para reduzir limite de idade máxima para 50 anos

14:34 Rússia: Onze Indivíduos, Incluindo Dois Menores, Sofrem Ferimentos em Ataques Ucranianos na Região de BelgorodOnze indivíduos, incluindo dois menores, ficaram feridos em ataques ucranianos na região russa de Belgorod e sua capital. O governador Vyacheslav Gladkov anunciou isso pelo Telegram. Um jardim de infância foi relatadamente danificado. Gladkov compartilhou imagens da construção do jardim de infância desabada e de outros escombros e estruturas danificadas na região. As autoridades locais decidiram fechar temporariamente várias escolas e jardins de infância na região devido aos ataques. 2 de setembro marca o primeiro dia de aula após as férias de verão em algumas regiões da Ucrânia e Rússia.

14:10 Zelensky: Ataques de Mísseis Russos Danificam Severamente Mesquita e Centro Cultural Islâmico em KyivEm um ataque de mísseis russos em Kyiv durante a noite (veja os registros 05:39, 06:20 e 09:29), uma mesquita e um centro cultural islâmico adjacente foram severamente danificados. No Twitter, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenou a Rússia por sua falta de respeito pelos valores espirituais e humanos, assim como por qualquer religião ou crença. Ele afirmou que a campanha destruidora da Rússia contra o povo ucraniano continua, com o objetivo de destruir todas as comunidades e até mesmo lugares sagrados de culto. O chefe mufti da comunidade local, Vadym Dashevski, disse à Reuters que a mesquita foi atingida em um ataque covarde.

13:39 Imagens Detalhadas Mostram Ataques de Drones em Grande Escala Alvo em MoscouA Ucrânia realizou um ataque em grande escala com drones, atingindo alvos em e ao redor de Moscou. Uma explosão ocorreu em uma refinaria situada a 16 quilômetros do Kremlin. Duas outras usinas também foram atingidas. De acordo com relatórios russos, mais de 150 drones ucranianos foram interceptados.

12:58 Polônia Considera Abater Drones e Aviões Russos que Se Aproximam das FronteirasO ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, acredita que a Polônia tem o direito de abater drones e outros aviões russos que migram do espaço aéreo ucraniano antes de entrar no espaço aéreo polonês. Sikorski expressou essa opinião ao jornal britânico "Financial Times" (FT). Sikorski opõe-se à posição oficial da NATO, que vê o risco de escalar o conflito através de um possível engajamento direto com as forças russas como muito grande. A NATO rejeitou até agora o abate de drones e mísseis russos sobre a Ucrânia, bem como o pedido de Kyiv para uma zona de exclusão aérea sobre o país. Sikorski disse ao FT: "Acredito que se aviões hostis se aproximarem do nosso espaço aéreo, isso representaria um ato legítimo de defesa própria. Uma vez que eles entrem, o risco de ferimentos devido a detritos se torna significativo."

12:12 Munz: Resposta Russa às Vitórias Eleitorais do AfD e BSW, bem como ao Maior Ataque de Drones em MoscouOs resultados das eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia chamaram a atenção na Rússia. O correspondente da NTV Rainer Munz relata reações às vitórias eleitorais do AfD e do BSW e discute como Moscou lida com o que pode ser o maior ataque de drones já registrado na capital russa.

11:40 Putin Elogia o Rápido Avanço das Tropas Russas na Ocupação de Novas Terras UcranianasO presidente russo Vladimir Putin elogiou a velocidade com que suas tropas ocuparam novas terras na Ucrânia vizinha. Ele disse aos estudantes que a Ucrânia tentou frustrar o avanço das tropas russas na região do Donbass com uma contraofensiva na região de Kursk, mas não conseguiu. De acordo com agências de notícias russas, Putin afirmou que, em vez de 200 ou 300 metros, estamos falando de vários quilômetros quadrados de progresso. Ele enfatizou que o ritmo atual da ofensiva na região do Donbass não é observado há muito tempo. Putin visitou brevemente a República Siberiana de Tuva a caminho da Mongólia para ensinar uma nova matéria introduzida após o início da guerra, "Conversas Sobre o Importante". A aula, impregnada de propaganda, visa aproximar as crianças da posição política do Kremlin. Putin vem assumindo o papel de professor no primeiro dia de aula nos últimos anos. Durante uma aula pública, ele reiterou sua afirmação de que a guerra que iniciou serve para proteger seu próprio país.

11:07 Ucrânia Abate 22 de 35 Mísseis Russos e Destrói 20 de 23 Ataques de Drones UcranianosA força aérea ucraniana afirma ter abatido 22 dos 35 mísseis russos e destruído 20 dos 23 ataques de drones ucranianos. Nove mísseis balísticos e 13 mísseis de cruzeiro foram abatidos sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Imagens Mostram Ataque de Mísseis Russos em Centro de Compras e Eventos em KharkivOs ataques de mísseis russos em Kharkiv vêm ocorrendo há vários dias. De acordo com relatórios ucranianos, pelo menos 10 mísseis foram lançados contra a cidade no domingo, atingindo um centro de compras e eventos. Muitas pessoas ficaram feridas.

10:01 Contagem de Feridos em Ataque de Mísseis Russos em Sumy AumentaO número de feridos em um ataque de mísseis russos na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, aumentou. De acordo com atualizações recentes do ministério do interior da Ucrânia, 18 indivíduos, incluindo seis menores, ficaram feridos. O ministério relatou anteriormente que pelo menos 13 civis, incluindo quatro crianças, ficaram feridos no ataque. O ataque de mísseis russos atingiu um centro de reabilitação social e psicológica para crianças e um orfanato em Sumy. A situação de segurança na região de Sumy deteriorou-se ainda mais após o início da incursão transfronteiriça na região russa vizinha de Kursk em 6 de agosto. A cidade de Sumy, com mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Ucrânia: Dois Feridos em Ataque com Mísseis em KyivA Rússia atacou Kyiv, a capital ucraniana, com mísseis mais uma vez (veja incidentes anteriores às 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas devido a detritos de mísseis abatidos, de acordo com autoridades locais. Incêndios foram iniciados e propriedades e infraestrutura foram danificadas. Um alerta aéreo nacional esteve em vigor por quase duas horas até a madrugada.

08:57 ISW: Maioria dos Russos Apoia a Guerra na UcrâniaO apoio à participação militar russa na Ucrânia permanece forte entre a população russa, mesmo após a invasão ucraniana da região russa de Kursk. De acordo com o último relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com base em dados do centro de pesquisa russo independente Levada Center. O número de russos que apoiam a guerra na Ucrânia aumentou em agosto, com aproximadamente 78% dos respondentes a favor, em comparação com 75% em julho e 77% em junho. A população russa não parece cansada da guerra, dando ao Kremlin flexibilidade para liderar uma guerra de desgaste prolongada contra a Ucrânia, de acordo com analistas do ISW.

08:11 Ucrânia Divulga Detalhes das Vítimas RussasO Estado-Maior Ucraniano divulgou novas figuras das baixas russas na Ucrânia. De acordo com seus dados, a Rússia perdeu cerca de 617.600 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com uma perda diária de 1.300. Um relatório de Kyiv também indica que nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia médio, e 30 drones foram destruídos. No total, a Rússia teria perdido 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, de acordo com as figuras ucranianas. Estimativas internacionais colocam essas perdas em um nível menor, mas também são valores mínimos.

07:29 Governador: Saporizhzhia sob Bombardeio Russo 171 Vezes em 24 HorasAs forças russas bombardearam a região ucraniana de Saporizhzhia um total de 171 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com uma publicação no Telegram do governador militar de Saporizhzhia, Ivan Fedorov. Quatro ataques aéreos russos foram realizados nos assentamentos de Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriivka, com o uso de 95 drones.

07:03 Equipes de Resgate Salvam Homem com Vida dos Debris em KharkivEquipes de resgate conseguiram resgatar um homem com vida dos escombros de um salão de eventos em Kharkiv, Ucrânia, após um ataque aéreo russo na cidade, de acordo com a Reuters. O sobrevivente disse que estava "bem" logo após o resgate. Mais de 40 pessoas, incluindo cinco crianças, ficaram feridas nos ataques com mísseis russos em Kharkiv, de acordo com relatórios oficiais. Vários mísseis atingiram um centro comercial e um salão de eventos no domingo à tarde.

06:20 Devastação: Grande Ataque Aéreo Russo em KyivA Rússia atacou a Ucrânia com ondas de drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e numerosos mísseis balísticos, com alvos em Kyiv e possivelmente outras cidades, de acordo com a força aérea ucraniana. Explosões em Kyiv obrigaram muitos residentes a procurar abrigo em abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko relata que os serviços de emergência foram chamados aos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko compartilha no Telegram sobre vários incêndios. O chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, também relata incêndios no distrito de Shevchenkivskyi, onde uma pessoa teria sido ferida por detritos caindo. "Responderemos. O inimigo vai sentir isso", escreve o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriy Yermak, no Telegram.

05:39 Kyiv Atacada Novamente: Ataque com Foguetes RussosA capital ucraniana Kyiv foi novamente alvo de um ataque com foguetes russos, de acordo com relatórios militares ucranianos. As defesas estão engajadas em repelir o ataque, como anunciado por representantes militares ucranianos via Telegram. Testemunhas em Kyiv relatam várias explosões altas, indicando o uso de sistemas de defesa aérea. O número exato de foguetes lançados e a extensão de qualquer possível dano ainda não são conhecidos.

04:46 Putin: Novo Gasoduto para a China Está no CronogramaOs preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão avançando conforme o esperado, de acordo com o presidente Vladimir Putin. Um estudo de viabilidade foi aprovado em janeiro de 2022 e investigações técnicas necessárias foram realizadas, disse Putin em uma entrevista ao jornal mongol Onoodor, de acordo com o site do Kremlin. O gasoduto "Power of Siberia 2" esperado deve transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região russa de Yamal para a China através da Mongólia anualmente.

03:34 Russos Bombardeiam Orfanato em Sumy - 13 FeridosAs tropas russas atacaram um centro de reabilitação e orfanato em Sumy com foguetes. De acordo com a Ukrainska Pravda, 13 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. O edifício fica em uma área residencial, segundo o jornal, citando a administração militar local.

02:26 Pesquisa: Polônia Apoia Abate de Drones Russos que Invadem Espaço AéreoDe acordo com uma pesquisa conduzida pelo jornal polonês "Rzeczpospolita", aproximadamente 60% dos cidadãos poloneses acreditam que sua força militar deve abater drones russos que violam o espaço aéreo polonês durante ataques à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto aéreo não identificado, presumivelmente um drone autodestrutivo da série Shahed, que sobrevoou a Polônia por meia hora em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak expressou seus pensamentos à rádio RMF24 de que a Rússia pode estar testando o sistema de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Uma Vítima Morta em Belgorod: Um Feito por Bombardeio UcranianoO governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informou sobre uma vítima fatal na vila de Shagarovka perto da fronteira, devido a ataques ucranianos. Três indivíduos ficaram feridos em ataques à vila de Shebekino. Pelo menos uma vila adicional relatou ter sofrido com o bombardeio ucraniano.

23:08 Rússia Afirma Derrota de 158 Ataques de Drone UcranianoA Rússia alega ter repelido "massivos" ataques de drone pela Ucrânia na capital Moscou e em 14 outras regiões, com um total de 158 objetos aéreos interceptados, de acordo com o serviço online do Telegram do Ministério da Defesa. Dez drones teriam alvo Moscou.

22:24 Bombardeio Aéreo em Kharkiv: Número de Feridos Aumenta para 47O número de vítimas no enorme bombardeio russo em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, de acordo com o serviço de emergência do estado ucraniano no Telegram. Várias construções civis, incluindo um centro comercial, foram atingidas, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai Durante Treinamento: Dois Pilotos MortosDois pilotos morreram em um acidente de helicóptero na Universidade Nacional de Aviação Kharkiv Ivan Kozhedub, na Ucrânia. A agência de notícias do estado ucraniano Ukrinform relatou que o helicóptero, um Mi-2, estava em uma missão de treinamento. Esta informação foi compartilhada na página do Facebook da universidade, relatada pela Ukrinform. "A universidade sofreu uma perda irreparável - a tripulação de dois homens morreu", disse a página do Facebook da universidade. Investigadores, especialistas e representantes do Ministério da Defesa atualmente examinam o local do acidente. A causa do acidente permanece desconhecida.

21:06 Companhia de Energia Ucraniana Anuncia DesligamentosHaverá vários desligamentos de energia na segunda-feira devido aos intensos ataques russos à rede de energia da Ucrânia. A companhia de energia ucraniana Ukrenergo anunciou isso, como relatado pela Ukrinform. O suprimento de energia a instalações críticas não será limitado. No entanto, a Ukrenergo alerta que pode haver mudanças na extensão das restrições.

Desenvolvimentos anteriores podem ser lidos aqui.

Após o conflito russo-ucraniano, especialistas em cibersegurança alertaram sobre o potencial para um nível significativo de guerra cibernética. (14:46 Especialistas em Cibersegurança Alertam sobre Aumento do Risco de Guerra Cibernética no Conflito Russo-Ucraniano)

Previous developments can be read here.

Em resposta, tanto a Rússia quanto a Ucrânia teriam aumentado suas defesas cibernéticas e tomado medidas preventivas para proteger sua infraestrutura digital de potenciais ataques cibernéticos. (14:46 Especialistas em Cibersegurança Alertam sobre Aumento do Risco de Guerra Cibernética no Conflito Russo-Ucraniano)

Leia também: