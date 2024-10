Pessoas desesperadas procuram esclarecimentos, enquanto os entes queridos continuam desaparecidos por vários dias após a destruição de Helene.

Após a passagem da Helene, centenas de pessoas estão desaparecidas em todo o Sudeste, de acordo com as autoridades. Este furacão destrutivo, considerado o mais mortal nos Estados Unidos em quase 20 anos, deixou pelo menos 213 mortos em seis estados até sexta-feira. Os entes queridos das pessoas desaparecidas esperam desesperadamente que eles não se tornem parte da contagem de mortos crescente.

A operação de resgate continua na sexta-feira, à medida que as equipes lutam contra estradas arrasadas pelo furacão, pontes destruídas, rios inchados e cidades inundadas. Os esforços são parcialmente prejudicados devido a problemas persistentes no serviço celular.

Não está claro exatamente quantas pessoas estão desaparecidas. A FEMA ainda está colaborando com oficiais locais e estaduais para determinar o número exato após a Helene, de acordo com a administradora da FEMA, Deanne Criswell, que compartilhou essa informação com o CNN's Jim Acosta.

Enquanto isso, parentes e amigos estão ativamente procurando por seus entes queridos desaparecidos.

Uma pessoa preocupada postou recentemente em uma publicação do Facebook do escritório do xerife do condado de Buncombe, na Carolina do Norte, perguntando sobre como encontrar membros da família desaparecidos na área, já que seu irmão não havia sido encontrado. Mensagens semelhantes de parentes ansiosos têm inundado as redes sociais nos últimos dias.

Até a noite de quinta-feira, mais de 200 pessoas foram relatadas como desaparecidas no condado de Buncombe, enquanto a contagem de mortos do condado estava em 72. A Carolina do Norte tem o maior número de mortes até agora, com 106 mortes relatadas.

Abaixo estão algumas das pessoas ainda desaparecidas após a Helene, de acordo com seus parentes:

Steven Cloyd

Steven Cloyd é descrito pelo seu filho, Matthew Cloyd, como uma pessoa alegre que gosta de fazer as pessoas rirem. Ele é durão, mas tem um coração de ouro, de acordo com Matthew Cloyd, que falou com o CNN News Central.

Steven Cloyd desapareceu na Carolina do Norte após a fúria da Helene devastar a casa de Steven e Keli Cloyd, que estão casados há 36 anos e moram nos Appalachians, a cerca de 1.700 pés acima do nível do mar.

Na sexta-feira, enquanto a chuva da Helene encharcava a comunidade dos Cloyds, Keli foi para o trabalho como gerente de uma loja de suprimentos para beleza a 20 milhas a leste de sua casa.

Steven Cloyd manteve sua esposa, com quem comemorou um aniversário de casamento uma semana antes, atualizada sobre a chuva em casa. Suas atualizações logo passaram de uma poça rapidamente crescente do lado de fora para ruas inundadas e um porão quase completamente cheio d'água.

Ele informou à sua esposa que ele e seu cachorro, Orion, tinham caminhado até o Jeep na água até os joelhos. Ele aconselhou contra ela voltar para casa. "About to go", escreveu Steven Cloyd. Keli Cloyd respondeu, "Jeep moving?" a qual seu marido escreveu de volta, "Yes".

E então... "About out of power", ele escreveu. Na atualização assustadora seguinte, ele escreveu para sua esposa, "Starting to float away".

Keli Cloyd ligou para seu filho Matthew em Rockford, Illinois, para avisar que seu pai estava em apuros. O filho de 35 anos e seu irmão mais novo então dirigiram cerca de 700 milhas para o sul para procurar por seu pai.

O Jeep de Steven Cloyd foi encontrado mais tarde a um quarto de milha a sudoeste de sua casa, mas ele não estava.

Kim Ashby

Kim Ashby, uma professora da Carolina do Norte há 20 anos, é descrita como a "cola que mantém todos juntos" pela sua filha, Jessica Meidinger.

Seu desaparecimento após as águas das inundações da Helene terem levado embora sua casa com ela e seu marido dentro deixou sua família devastada.

Kim e Rod Ashby estavam construindo uma casa em Elk Park, na Carolina do Norte, perto da fronteira do estado do Tennessee, há cerca de dois anos e costumavam visitar para aplicar os acabamentos.

O casal morava em Sanford, a cerca de 45 milhas a sudoeste de Raleigh, mas foi à casa na quinta-feira para cuidar de algumas coisas antes da tempestade.

Rod Ashby tinha tomado medidas especiais para construir a casa "com as próprias mãos", fazendo esforços para minimizar o risco de enchentes do rio Elk próximo, disse Meidinger.

"Quando ele estava construindo a casa, ele marcou as árvores onde a enchente costumeira chega e também ao nível mais alto histórico de enchente, e então ele construiu a casa acima disso", explicou Meidinger. "Então era como 20 pés acima do solo".

Estava mal chovendo quando eles chegaram. Eles se sentiam seguros.

A esposa de Jessica, Lauren Meidinger, disse que seus sogros estavam desfrutando do café da manhã na sexta-feira de manhã quando Rod percebeu que algo estava errado.

"Ele ouviu um estalo. Ele saiu novamente e viu que a fundação da casa tinha sumido", disse Lauren. "Ele correu para dentro e disse a Kim: 'Ei, precisamos nos vestir. Precisamos evacuar'".

Sua casa foi levada pela água para o rio em segundos. Um vizinho tirou uma foto dela flutuando rio abaixo.

Jessica Meidinger disse que seu padrasto agarrou sua mãe e seus três cachorros e se agarrou a uma cama enquanto sua casa flutuava pelo rio. A casa colidiu com a margem do rio em uma curva, se partindo.

Rod Ashby conseguiu pegar Kim Ashby e os cachorros. Eles se agarravam a uma seção da parede até ela se partir.

"Essa foi a última vez que alguém viu minha mãe", disse Jessica Meidinger.

Rod Ashby conseguiu se segurar em uma árvore e se puxar para fora da água. Ele caminhou para cima e para baixo na margem gritando pelo seu cônjuge, eventualmente buscando ajuda em uma casa de um vizinho.

Jessica e Lauren Meidinger conseguiram levar Rod Ashby para sua residência em uma terça-feira à noite. Ele foi levado ao hospital na quarta-feira para ferimentos não graves.

"Obviamente, ele não está no melhor estado emocional agora. Ele está tentando encontrar Kim", disse Lauren Meidinger. "Ele só precisa estar cercado pela família agora, mas ele está ansioso para voltar lá e continuar procurando".

Eles mencionaram que equipes de busca estão atualmente procurando por ela, e eles foram inundados com ofertas de ajuda.

"Ela é uma lutadora. Você sabe, Kim lutou contra câncer de mama e emergiu vitoriosa, e ela lutou a vida toda," Lauren Meidinger acrescentou.

Isabela Alvarez

A última vez que Ana Martinez teve notícias de sua prima de 29 anos, Isabela Alvarez, elas estavam falando ao telefone enquanto os níveis de água nas ruas começavam a subir. Isso aconteceu cerca de seis dias antes, quando Alvarez havia saído de seu local de trabalho em uma fábrica de plásticos em Erwin, Tennessee, e não foi vista ou ouvida desde então.

Em uma entrevista à afiliada da CNN, WVLT, Martinez descreveu Alvarez como uma pessoa amorosa.

Durante sua última ligação telefônica na sexta-feira, Martinez lembrou o medo de Alvarez enquanto as ruas estavam inundadas.

"Foi quando ela perdeu totalmente a cabeça," Martinez disse. "Ela sabia que não conseguiria escapar, especialmente porque ela não sabe nadar."

Quando Alvarez saiu da fábrica, "já era tarde demais porque os carros estavam sendo levados pela água," Martinez contou à WVLT.

A enchente levou embora 11 funcionários da fábrica de plásticos, deixando dois mortos e quatro ainda desaparecidos, de acordo com a Associated Press.

Os oficiais de gerenciamento de emergência do condado afirmaram que foram capazes de resgatar quatro pessoas da fábrica, mas estavam sobrecarregados enquanto lidavam com várias operações de resgate, a afiliada da CNN, WCYB, relatou.

"Nossos incríveis serviços de emergência no condado estavam no limite," disse Jimmy Erwin, diretor de gerenciamento de emergência do condado de Unicoi. "Eles usaram tudo o que tinham para salvar vidas naquele dia. Alguns foram salvos. Ainda estamos procurando por alguns. Ainda estamos mantendo a esperança de encontrar mais vivos."

Miguel Lopez

A localização de Miguel Lopez permanece desconhecida para sua família mais de uma semana após o Helene ter atingido Asheville, Carolina do Norte, onde filmagens de vídeo mostraram sua casa sendo levada pela água da enchente.

Sua vizinha, que prefere ser referida por suas iniciais, L.P., para sua privacidade, disse à CNN que está cheia de culpa por não ter sido capaz de salvá-lo.

"O rosto dele não sai da minha cabeça," L.P. disse.

Lopez estava preso no balcão do prédio de apartamentos dele, junto com outros dois vizinhos, pedindo ajuda, de acordo com L.P.

"Todos fizemos o nosso melhor para chegar até ele deste lado," ela disse. "Mas a água se moveu muito rápido."

L.P. e sua família fizeram várias tentativas de entrar em contato com a polícia, mas lutaram com o sinal do celular ruim. Eles tentaram tranquilizar Lopez de que a ajuda estava a caminho.

Mas, por volta do meio-dia naquele dia, ela viu como o prédio de apartamentos pequeno de Lopez se deslocou de suas estacas e flutuou pela estrada devido à enchente pesada.

"Assim que o prédio se deslocou e se moveu, tudo o que ouvimos foi um grito, e isso foi tudo," L.P. disse. "Eu só quero que todos saibam que fizemos o nosso melhor para ajudar. Tentamos."

A última vez que Maria Lopez, sua esposa separada, falou com ele foi por uma mensagem de texto que recebeu na sexta-feira de manhã. Ela informou à CNN que seu marido, que morava em uma residência separada, enviou uma mensagem dizendo: "Eu te amo e às crianças. Por favor, diga a eles isso. Eu espero que vocês dois estejam bem."

O casal tinha filhos de 7 e 9 anos.

Desde então, Maria Lopez vem procurando por seu marido em todos os lugares.

"Eu dirigi por toda a cidade. Fui a todos os sites de evacuação. Eu continuei perguntando: 'Onde mais, onde mais, onde mais eu posso ir?'" ela contou à CNN enquanto chorava.

Vizinhos contaram a Maria Lopez que os indivíduos no complexo de apartamentos evacuaram às 5h da sexta-feira quando os alarmes tocaram. Mas, no domingo, L.P. contou a ela que Lopez não evacuou antes da tempestade e ficou preso em seu balcão.

Maria Lopez logo descobriu que o prédio de apartamentos de Lopez havia sido destruído, e L.P. e sua família informaram a ela que não conseguiram "encontrar uma maneira de ele ter sobrevivido".

No entanto, ela não desistiu de sua busca.

"Eu só disse a eles que estamos procurando. Vamos continuar procurando.only

