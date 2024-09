Pesquisas revelam que as mudanças nos padrões alimentares tornam certos itens do supermercado menos essenciais.

Alguns produtos do supermercado podem testemunhar uma significativa queda na sua relevância em breve, segundo um estudo. As preferências alimentares modificadas e o gradual desaparecimento de indivíduos nascidos antes de 1952, frequentemente chamados de "rebuilders", são fatores que contribuem para essa tendência. Essa informação é apoiada por um relatório da GfK, que faz parte dos Serviços do Painel de Consumidores da YouGov.

Os consumidores mais velhos ainda preferem produtos como gorduras animais, como banha, mas isso é pouco comprado pelas gerações mais jovens. Quase 41% das vendas de banha são feitas para os rebuilders, mais de 36% para os baby boomers (57 a 71 anos) e pouco menos de 17% para a Geração X (42 a 56 anos). Os millennials (27 a 41 anos) representam 6% das vendas, enquanto os ainda mais jovens iBrains (12 a 26 anos) representam menos de 1%. Devido à crescente tendência de dietas à base de plantas e à idade da base de consumidores associada, espera-se que a banha continue a perder importância, de acordo com Robert Kecskes, especialista do setor e autor do estudo.

Em 2024, os rebuilders representavam 14% do mercado de produtos de primeira necessidade, enquanto os millennials e iBrains juntos representavam 29%. Eles são mais propensos a optar por alternativas à base de plantas para leite, bebidas de leite, creme, iogurte, quark e sobremesas. Os consumidores com menos de 42 anos representam quase metade das vendas desses produtos, enquanto os baby boomers representam apenas 6%.

Produtos como leite condensado e creme de café, bem como saquinhos de café filtrado, podem enfrentar desafios no futuro. Dois terços das vendas vêm de rebuilders e baby boomers, mas apenas cerca de 10% vêm de millennials e iBrains. O café filtrado é menos frequentemente preparado em lares mais jovens, e também são menos populares os latões de chucrute e repolho vermelho. Apenas pouco mais de 15% da receita desses produtos vem de millennials e iBrains.

De acordo com Kecskes, esses alimentos correm o risco de se tornarem "versões ultrapassadas da tradição culinária dos nossos avós". Com a queda na participação de mercado dos rebuilders, pode-se esperar que algumas categorias e marcas permaneçam sob pressão nos próximos anos.

Os resultados do estudo sugerem que a queda na relevância de alguns produtos do supermercado está ligada às mudanças nas preferências alimentares e às transformações demográficas. O estudo prevê ainda que a banha, o leite condensado, o creme de café e os saquinhos de café filtrado possam "correr o risco de se tornarem versões ultrapassadas da tradição culinária dos nossos avós" devido à diminuição da demanda das gerações mais jovens.

