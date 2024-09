Pesquisadores alertam sobre o aumento de casos de chuvas intensas e outros eventos graves relacionados ao clima

Especialistas em clima como Hermann Lotze-Campen do PIK estão alertando devido ao aumento acelerado do aquecimento global, prevendo uma maior frequência de chuvas fortes e outros eventos climáticos extremos. De acordo com Lotze-Campen, que falou na ZDF na terça-feira, essa tendência deve continuar à medida que as temperaturas aumentam. Associações locais estão pedindo apoio federal e estadual devido ao aumento do risco de enchentes.

A chuva pesada está levando a mais chuva sobre os oceanos, explicou Lotze-Campen, que supervisiona o departamento de resiliência climática no PIK. Ele enfatizou que a probabilidade de esses eventos extremos aumentarem é inegável, uma consequência direta da mudança climática causada pelo homem.

Ninguém está a salvo desses eventos de chuva extrema, afirmou Lotze-Campen, se referindo às condições de enchente e às inundações recentes em países da Europa Central e Oriental. Ele expressou a esperança de que todas as comunidades aprendam com esses eventos e invistam em barragens, armazenamento de água ou planícies de inundação.

Dr. Stefan Rahmstorf do PIK concordou, dizendo à ARD que, como resultado do aquecimento global, a chuva extrema se tornará tanto mais intensa quanto mais frequente. Isso já é um alerta da comunidade científica há muito tempo, ele observou. Rahmstorf pediu mais ações para combater a mudança climática, afirmando que um clima estável e mais previsível só pode ser alcançado quando as emissões líquidas de CO2 chegarem a zero.

As consequências desastrosas da mudança climática induzida pelo homem têm se tornado cada vez mais aparentes nos últimos anos, de acordo com Niklas Höhne, diretor do Instituto do Novo Clima. Falando no Deutschlandfunk na terça-feira, Höhne apontou que a atual tragédia das enchentes é um claro indicador desse impacto devastador.

O aumento da chuva pesada pode contribuir para o aumento do nível do mar devido à derretimento dos gelos polares, como resultado do aquecimento global. Essa tendência em ascensão não está afetando apenas as regiões costeiras, mas também levando a mais frequentes enchentes repentinas no interior.

