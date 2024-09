Pesquisa revela que o Brexit está a esgotar os recursos da Grã-Bretanha

Um estudo realizado na Universidade Aston em Birmingham revela que o comércio do Reino Unido com a União Europeia (UE) está passando por reduções significativas devido ao Brexit. Os valores de importação e exportação caíram significativamente, com as exportações de bens do Reino Unido para a UE diminuindo em 27% e as importações em 32% entre 2021 e 2023, os anos após o Brexit. Além disso, a variedade de exportações do Reino Unido diminuiu, com 1.645 tipos a menos de bens britânicos sendo exportados para cada país da UE. Economias mais pequenas da UE foram afetadas de forma desproporcional, enquanto economias maiores como a Alemanha sofreram menos danos. É importante destacar que esse estudo não considera o setor de serviços, que apresentou um desempenho melhor do que o esperado desde o Brexit. As exportações de tabaco, ferroviário e aeronaves também experimentaram crescimento. O Reino Unido deixou oficialmente a UE em janeiro de 2020 e tem sido independente de sua união aduaneira e mercado único desde 2021.

Mesmo com um acordo de livre comércio alcançado às pressas, diversas barreiras burocráticas e outros obstáculos comerciais permanecem como desafios. O estudo indica que os setores mais afetados são a agricultura, a moda e a produção de madeira e papel. A maior diminuição do valor de exportação ocorreu em frutas e nozes comestíveis, com uma queda próxima a 74% no valor. "Os impactos negativos do acordo comercial se agravaram com o tempo, com 2023 mostrando uma queda no comércio mais substancial do que nos anos anteriores", afirma o estudo.

Londres busca fortalecer laços com a UE

Como resultado, muitos pequenos exportadores britânicos deixaram de negociar com a UE. Os autores do estudo enfatizam a necessidade de intervenções políticas, como aliviar as consequências negativas do acordo comercial, modificar as cadeias de suprimento de exportação e oferecer apoio às empresas na gestão das barreiras comerciais.

O novo governo Trabalhista em Londres busca melhorar as relações com a UE. No entanto, o primeiro-ministro Keir Starmer se opõe firmemente a voltar para a união aduaneira ou mercado único da UE. Ofertas da UE para simplificar as regras do Brexit para interações de jovens ainda não receberam resposta positiva.

