Pescadores investigam algo brilhante que levou ao salvamento "milagroso" de um homem do Indiana preso num camião acidentado durante dias, diz a polícia

Mario Garcia e o seu genro Nivardo Delatorre estavam a explorar Salt Creek, perto da cidade de Portage, no noroeste do Indiana, em busca de potenciais buracos de pesca e preparavam-se para dar o dia por terminado quando algo brilhante ao longe lhes chamou a atenção, disse Garcia numa conferência de imprensa realizada pela polícia estatal. Curiosos, foram explorar o local e aperceberam-se de que se tratava de um acidente de viação.

A carrinha destruída estava debaixo da ponte da Interstate 94 sobre o riacho. Garcia retirou um airbag do caminho e viu o que lhe pareceu ser alguém morto no lugar do condutor.

"No momento em que toquei no ombro, ele virou-se - acordou", disse Garcia.

Assustado, mas concentrado em ajudar o jovem, Garcia pediu a Delatorre que chamasse ajuda e os dois ficaram com o homem até que os socorristas chegassem para o retirar.

"Ele estava vivo e ficou muito feliz por nos ver", disse Garcia, recordando que o homem lhes agradeceu repetidamente. "Nunca vi um alívio como aquele".

O homem, Matthew R. Reum, de Mishawaka, pode ter estado lá por uma semana e sofreu alguns "ferimentos graves, potencialmente fatais", disse o sargento da Polícia Estadual de Indiana, Glen Fifield, na coletiva de imprensa.

Reum sobreviveu em parte bebendo água da chuva, disse a polícia estadual em um comunicado à imprensa. "A vontade de sobreviver a este acidente foi nada menos do que extraordinária", disse a polícia.

"É um milagre que ele esteja vivo com este tempo", disse Fifield. As temperaturas no condado de Porter, onde ocorreu o acidente, atingiram o mínimo de 29 graus nos últimos dias.

O homem disse aos pescadores que estava preso no local desde 20 de dezembro, firmemente preso no seu lugar no camião esmagado e incapaz de alcançar o seu telefone, segundo Garcia.

"Ele disse que tentou gritar e berrar, mas ninguém o ouvia. Estava tudo calmo - apenas o som da água", recorda Garcia o que o homem lhe disse.

"Ele disse-me que estava ali há muito tempo e que quase tinha perdido a esperança porque não estava lá ninguém", disse Garcia.

Reum foi levado para um hospital na terça-feira para tratamento dos seus ferimentos, disse a polícia. Ainda não está claro o que causou o acidente, mas Fifield disse que parece que o camião do homem saiu da I-94, falhou o guardrail, voou, rolou para o riacho e parou debaixo da ponte.

A polícia disse que não recebeu qualquer informação sobre um acidente e, mesmo que tivesse recebido, os destroços não podiam ser vistos da ponte.

"Olhei para a ponte e não se consegue ver nada", disse Fifield. "Desci para o lado leste do terreno e estou a olhar e ainda não consegui ver."

Foi difícil levar equipamento para o local dos destroços, e levou horas para tirar o homem de lá, disse Fifield. As faixas da I-94 no sentido oeste, no marco 20, foram fechadas na tarde de terça-feira, enquanto as equipas trabalhavam para libertar o homem e transportá-lo para um helicóptero, que o levaria para o hospital.

Se os pescadores não o tivessem encontrado quando o fizeram, o homem poderia não ter sobrevivido, disse Fifield.

"Está frio esta noite", disse o sargento. "Não acredito que ele tivesse sobrevivido esta noite, é a minha opinião pessoal."

Garcia disse que ele e o seu genro se sentiam afortunados pelo facto de a sua curiosidade os ter levado até ao jovem.

"É um milagre? Não sei. Mas estou feliz por termos conseguido encontrá-lo", disse Garcia.

Taliah Miller e Robert Shackelford, meteorologista da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com