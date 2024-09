Permitir a rotulagem em diferentes línguas para a aplicação da proteção contra o VRS

Um medicamento recomendado para bebês no combate a infecções respiratórias causadas pelo vírus RSV foi aprovado para uso na Alemanha, mesmo que sua embalagem esteja marcada apenas em francês ou espanhol. De acordo com o Instituto Paul-Ehrlich (PEI), a organização federal responsável por vacinas e medicamentos biomédicos, esses medicamentos são farmacêuticamente idênticos.

A Comissão Permanente de Vacinação (Stiko) só endossou o medicamento anticorpo para defesa contra o vírus da síndrome respiratória (RSV) para bebês e crianças em junho. O PEI espera um aumento do interesse pelo anticorpo Nirsevimab com o início da temporada de infecções no outono. Para atender a essa demanda, o fabricante Sanofi Winthrop Industrie importará embalagens do medicamento da França e da Espanha para o mercado alemão em setembro e outubro.

Como resultado, as etiquetas da seringa, o folheto informativo e a caixa estarão em francês ou espanhol. Uma versão em alemão do folheto informativo está disponível para download no site do PEI, segundo a instituição.

Crianças com menos de um ano são comumente hospitalizadas devido a infecções respiratórias graves causadas pelo RSV. Como resultado, a Stiko recomenda proteção precoce para todos os bebês e crianças. O medicamento deve ser administrado durante a primeira temporada de RSV após o nascimento, que geralmente vai de outubro a março.

A proteção contra o RSV deve estar disponível através de empresas de seguro saúde em breve. O anticorpo Nirsevimab será incluído no catálogo de serviços dos fundos de seguro saúde estatutários no início da temporada de RSV.

Apesar da embalagem do medicamento estar principalmente em francês ou espanhol, as autoridades alemãs ainda aprovam seu uso no combate a infecções por RSV em bebês. Pais que precisam de uma versão em alemão do folheto informativo do medicamento podem baixá-lo no site do Instituto Paul-Ehrlich.

