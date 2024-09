Pequim vê as negociações como a única via para resolver o conflito na Ucrânia.

12:58 Petróleo e Gás Têm Papel Significativo na Viagem de Scholz pela Ásia Central

O governo alemão busca aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão. Um representante do governo declarou: "Estamos abertos à possibilidade de aumentar os suprimentos de petróleo do Cazaquistão". Antes da viagem do Chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, que começa no domingo, essa declaração foi feita. O objetivo é oferecer diversas opções para a refinaria PCK em Schwedt, como o aumento das importações de petróleo do Cazaquistão. No entanto, são necessárias alternativas adicionais devido ao petróleo cazaque ser transportado por meio de pipelines russos para a Alemanha, dando a Moscou influência. Após a interrupção das importações de petróleo russo devido à invasão da Ucrânia, Scholz viajará para obter suprimentos de gás da Ásia Central. Com a licitação de novas usinas de geração de energia a gás, um oficial afirmou: "Precisamos obter gás de algum lugar, e a Ásia Central é bastante rica nesse recurso".

12:26 França Convoca Diplomata Iraniano

A França convocou o diplomata iraniano destacado no Ministério das Relações Exteriores em Paris. Fontes diplomáticas indicaram que a entrega de mísseis balísticos à Rússia foi o motivo da convocação. Anteriormente, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, havia mencionado que a Rússia havia recebido mísseis do Irã, que eram esperados para serem implantados na Ucrânia em breve. O Irã negou essas alegações.

12:03 Pentágono Desconsidera Contraofensiva Russa em Kursk

O Pentágono minimiza a contraofensiva russa em Kursk. "Notamos unidades russas tentando uma contraofensiva na região de Kursk", declarou o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, na quinta-feira. "Atualmente, eu a caracterizaria como marginal, mas estamos continuamente monitorando a situação". O Ministério da Defesa russo alega que suas tropas recapturaram dez assentamentos. No entanto, essa alegação não foi confirmada independentemente. A ofensiva ucraniana na região fronteiriça russa de Kursk começou há cerca de cinco semanas, com a afirmação de ter capturado cerca de 100 aldeias russas e quase 1.300 quilômetros quadrados desde então.

11:38 Apesar de Muitas Intercepções: Ataques de Drone Causam Danos

A força aérea ucraniana afirma ter abatido 24 dos 26 drones durante a noite. Na região de Odessa, uma pessoa ficou ferida e 20 casas foram danificadas, enquanto na região de Mykolajiw, detritos de drone provocaram um incêndio em uma fábrica de processamento de alimentos, de acordo com as autoridades regionais. O Ministério da Energia relata danos à infraestrutura energética na região de Iwano-Frankiwsk.

11:16 Kim se Reune com Shoigu em Pyongyang

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. As reuniões ocorreram em um "ambiente confiável e amistoso", de acordo com o Conselho de Segurança da Rússia. A conversa terá um impacto significativo na implementação do pacto de defesa assinado por Kim e pelo chefe do Kremlin, Vladimir Putin, em junho. De acordo com Putin, o pacto prevê "assistência mútua em caso de agressão contra qualquer uma das partes". O Ocidente alega que Moscou está utilizando foguetes e munição da Coreia do Norte na Ucrânia. Para impulsionar sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia necessita de mais munição. Portanto, Moscou está se aproximando de países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

10:46 Líder Parlamentar Russo: NATO Dirige Guerra Contra Nosso País

O presidente da Duma Estatal russa, Vyacheslav Volodin, acusa a NATO de instigar os conflitos na Ucrânia. "Eles estão liderando a guerra contra o nosso país", escreveu Volodin no Telegram. Ele sugere que a NATO está ajudando a Ucrânia a selecionar cidades russas para ataques, coordenando os deslocamentos militares com o exército ucraniano e fornecendo instruções ao governo ucraniano.

10:17 Munz sobre a Ameaça de Guerra de Putin à NATO: "A Declaração de Putin nem Chega às Notícias da Manhã"

Há preocupações no Ocidente de que permitir que a Ucrânia lance ataques de longo alcance no território russo possa provocar uma escalada. De fato, o presidente russo Vladimir Putin fez essa ameaça novamente. No entanto, o correspondente da ntv, Rainer Munz, argumenta que as ameaças de Putin podem não ter substância.

09:42 Família: Líder da Oposição na Bielorrússia em Condição Crítica

A líder da oposição bielorrussa presa, Maria Kolesnikova, está em estado crítico, de acordo com sua irmã. Ela tem sido mantida em condições duras por quatro anos, pesando agora apenas 45 kg em 1,75 metro de altura, revelou Tatyana Khomitsa, citando informações de ex-prisioneiros. "Acredito que este é um momento crítico, pois ninguém pode sobreviver a essas condições por muito tempo". Ela acusa as autoridades de maltratar sua irmã tanto psicologicamente quanto fisicamente. O Ministério do Interior da Bielorrússia não responde a um pedido sobre as condições de detenção de Kolesnikova. A mulher de 42 anos, que tem sido um símbolo da resistência desde os protestos contra o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko em 2020, está cumprindo uma pena de 11 anos de prisão por supostamente planejar um golpe.

09:20 Acordo sobre a Estação da Brigada Lituana é Assinado

A Alemanha e a Lituânia assinaram um acordo regulando o deployment de uma brigada de combate na Lituânia, um membro da NATO dos Bálticos. O ministro da Defesa Boris Pistorius e seu colega lituano Laurynas Kasciunas assinaram o acordo em Berlim. O acordo complementa o Acordo de Forças da NATO, proporcionando clareza legal sobre o status dos soldados e funcionários civis alemães na Lituânia. O acordo visa proporcionar certeza jurídica, regulando os direitos de residência, a legislação fiscal, o sistema escolar, a supervisão da saúde pública, o trânsito rodoviário e a segurança pública. Por exemplo, estabelece a base legal para a criação de escolas e jardins de infância alemães na Lituânia. A brigada deve estar operacional em 2027. Leia mais aqui.

08:56 Rússia Expulsa Diplomatas Britânicos

08:31 Putin Ameaça Involvimento da NATO após Aprovação de Armas

O presidente ucraniano Selenskyj tem defendido há algum tempo a autorização de mísseis de alcance maior contra alvos militares russos. Agora, os EUA e o Reino Unido estão discutindo essa questão. Putin reage rapidamente com um aviso ao Ocidente.

08:03 Rússia Oferece para Ensinar Técnicas de Combate a Armas Ocidentais

A Rússia está oferecendo para compartilhar seu conhecimento sobre como combater armas ocidentais com seus aliados. O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, mencionou isso em uma conferência de segurança na China. Eles afirmam ter insights únicos sobre o assunto, segundo a agência de notícias russa RIA. A Rússia está disposta a compartilhar esse conhecimento com seus parceiros, disse Fomin. Os conflitos levaram a uma forma de guerra moderna, acrescentou ele, e as armas russas são capazes de neutralizar armas ocidentais.

07:34 Agência de Segurança Interna Anuncia Prisões: Homens Incendiaram Veículos Militares em Kyiv por Conta da Rússia

Cinco homens foram presos por incendiar veículos militares em Kyiv a serviço de uma agência de inteligência russa, segundo a agência de segurança interna da Ucrânia. Os homens são acusados de queimar cinco veículos militares e distribuir panfletos para descreditar as forças armadas. Segundo a agência de segurança interna, os homens viajaram para Kyiv de diferentes partes da Ucrânia em busca de emprego e foram abordados por agentes russos via Telegram em busca de dinheiro fácil. Eles também documentaram suas ações em seus telefones para receber o pagamento prometido, mas nunca o receberam.

07:05 Rabino-Chefe da Ucrânia Lamenta a Morte do Filho na Guerra

O rabino-chefe da Ucrânia, Moshe Azman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, que morreu durante a invasão russa. Soldados, veteranos e outros compareceram a um serviço funerário em Kyiv para prestar suas homenagens a Anton Samborsky. O homem de 32 anos foi dado como desaparecido no final de julho e sua morte só foi confirmada após várias semanas de incerteza. Samborsky se tornou pai de uma filha em maio, escreveu o rabino Azman nas redes sociais. Ele adotou Samborsky quando ele tinha 10 anos, como órfão. A última vez que falou com seu filho foi em 17 de julho.

06:29 Japão Descreve Encontro com Caças Russos

O Japão enviou caças depois que dois aviões russos se aproximaram do país insular japonês na quinta-feira. Os aviões russos não entraram no espaço aéreo japonês, explicou o Ministério da Defesa. Por várias horas, os aviões, que eram supostamente Tu-142s, voaram perto da região sul de Okinawa, foi relatado. Em resposta, a Força de Autodefesa Aérea do Japão foi enviada como medida de emergência, disse o ministério. Os aviões russos acabaram voando para o norte. O ministério também relatou que eles cruzaram as Curilas, uma área que é objeto de uma disputa territorial entre o Japão e a Rússia. Earlier this week, Russian and Chinese warships began joint exercises in the Sea of Japan. The exercises are part of a large-scale naval exercise. Previously, Russian military aircraft had circled over Japan in 2019. Read more about this here.

06:07 Moscou: EUA Implementa Política de Contenção Contra Rússia e China

O vice-ministro da Defesa russo, Alexander Fomin, afirmou em uma conferência de segurança na China que os EUA estão implementando uma política de contenção contra a Rússia e a China. Isso foi relatado pela agência de notícias russa Tass. Fomin teria dito que Moscou e Pequim apoiam a criação de uma ordem mundial justa, multipolar, baseada na igualdade e no respeito mútuo, enquanto o Ocidente se prepara para guerras na Ásia ao formar novos blocos de segurança na região.

05:27 Ucrânia: Navio Civil Hit by Anti-Ship Missile

A Marinha ucraniana relatou novos detalhes sobre um ataque aéreo russo a um navio civil no Mar Negro. Segundo eles, um bombardeiro Tu-22 provavelmente disparou um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio. O navio mercante, registrado no Caribe sob a bandeira de São Cristóvão e Neves, estava a caminho do Egito com uma carga de trigo. De acordo com um relatório da BBC, o navio mercante estava na zona econômica exclusiva da Romênia na época. Também foi relatado que um míssil Ch-31, usado para interferência de radar, foi usado em vez de um Ch-22, que tem significativamente menos poder explosivo do que os mísseis de cruzeiro Ch-22 projetados para atingir porta-aviões.

03:19 Tragédia na Fronteira: Soldado Moldavo Morre em Circunstâncias Suspeitas

Um soldado moldavo morreu em circunstâncias suspeitas enquanto cumpria suas funções na fronteira com a região separatista de Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia confirmou que o soldado foi fatalmente ferido por um tiro de sua própria arma durante seu turno em seu posto. As autoridades, incluindo a polícia e os peritos forenses, agora estão investigando o incidente. Soldados de ambos, Moldávia e Transnístria, além de tropas russas, estão estacionados nessa fronteira, que tem sido um ponto quente desde que o conflito eclodiu após o colapso da União Soviética em 1992. A Moldávia permanece comprometida em incorporar a Transnístria de volta em seu território. Incidentes nessa fronteira são notavelmente raros.

02:18 PM do Reino Unido: "Não Estamos Provocando a Rússia"

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que seu país não está "provocando a Rússia" com a expulsão de seis diplomatas russos. Em uma entrevista à BBC, Johnson disse que a medida foi tomada em resposta a "atividades de espionagem" dos diplomatas russos no Reino Unido. Ele acrescentou que a Rússia "sabe muito bem" que a ação do Reino Unido é uma resposta a essas atividades.

01:09 Ex-US Embaixador em Kyiv: Harris Poderia "Forçar" Apoio à Ucrânia

O ex-embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata presidencial democrata Kamala Harris teria uma postura mais "assertiva" em relação à Ucrânia caso eleita do que o atual ocupante Biden. Ela já demonstrou tal apoio em certas áreas, como Taylor apontou durante um evento na Universidade Americana de Kyiv. Biden, por outro lado, tem avançado mais devagar em algumas decisões, como those envolvendo HIMARS, tanques Abrams e caças F-16. Além disso, ele permanece cauteloso em permitir que a Ucrânia realize ataques profundamente no território russo. Taylor prevê um enfoque mais "forçoso" de Harris, em parte devido a uma possível mudança na equipe de política externa da Casa Branca.

00:27 Zelensky Honra a Estônia pelo Apoio Militar

here.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu o presidente estoniano Alar Karis em Kyiv, expressando gratidão pelo apoio militar do membro da UE e da NATO do Báltico. A Estônia prometeu alocar 0,25% de seu PIB anual para as necessidades de defesa da Ucrânia. A reunião também abordou projetos de reconstrução e as aspirações da Ucrânia à UE. Além disso, a primeira-ministra letã, Evika Siliņa, prometeu mais ajuda durante uma reunião com Zelensky.

23:19 BND Não Precisa Compartilhar Opinião sobre Ucrânia com Jornalista

O Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a informar um jornalista se classificou um sucesso militar ucraniano como desafiador ou impossível em discussões privadas. O BND também não é obrigado a revelar quais meios de comunicação participaram dessas discussões privadas. No entanto, o BND deve divulgar o número total de discussões individuais confidenciais sobre a situação militar na Ucrânia que ocorreram neste ano. O pedido do jornalista de uma medida cautelar foi predominantemente rejeitado. A decisão do tribunal foi baseada principalmente em um artigo de jornal publicado em maio, que citou um político do CDU acusando o BND de influenciar negativamente a opinião pública por meio de desinformação intencional sobre a situação militar na Ucrânia.

22:06 Políticos Apoiam Uso de Armas de Longo Alcance dos EUA Contra a Rússia

Membros do governo de coalizão da Alemanha defendem a permissão para que a Ucrânia utilize armas de longo alcance contra alvos russos. De acordo com o especialista em política externa do SPD, Michael Roth, atacar alvos militares russos com mísseis ocidentais de longo alcance é justificável e está de acordo com o direito internacional. Roth identifica campos de aviação militar, centros de comando e instalações de lançamento como potenciais alvos para essas armas de longo alcance na Rússia. Ele mantém que esses sites são responsáveis pelos "ataques flagrantes contra alvos civis ucranianos". Faber, presidente do comitê de defesa do FDP, acredita que é hora de autorizar ataques a aeroportos militares russos com armas de longo alcance, como ATACMS e Storm Shadow. O político do Partido Verde, Anton Hofreiter, enfatiza que a Rússia continua a aterrorizar a população civil da Ucrânia diariamente com ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e infraestrutura energética. Para proteger efetivamente a população civil da Ucrânia, o exército deve ser autorizado a atingir bases militares no território russo com armas de longo alcance.

21:35 Vance Discute os Planos da Ucrânia de Trump

O candidato republicano à vice-presidência J.D. Vance especula que a estratégia de Donald Trump para encerrar o conflito russo poderia envolver a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Como Vance explicou durante uma entrevista com o produtor de TV Shawn Ryan, Trump pode ser capaz de reunir russos, ucranianos e nações europeias para "explorar a possibilidade de uma resolução pacífica". "Acho que ele poderia chegar a um acordo muito rapidamente", diz Vance. Trump é conhecido por suas simpatias favoráveis ao presidente russo Vladimir Putin e sua crítica à ajuda dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirmou que poderia encerrar o conflito em 24 horas se reeleito, embora sem fornecer detalhes.

21:03 "Deus está conosco. Somos russos" - Comício fascista em São Petersburgo

Não existe autoridade superior para desafiá-los ou contradizê-los: "Deus está conosco. Somos russos", gritam nacionalistas e extremistas russos enquanto marcham por São Petersburgo. Eles repetidamente gritam: "Avante, russos!". Sua marcha coincide com a celebração do aniversário do translado das relíquias de Alexandre Nevsky, considerado um herói nacional e santo da Igreja Ortodoxa.

Vladimir Solovyov, personalidade da TV russa, defende a expansão da Rússia além das fronteiras da Ucrânia. Ele compartilha: "Acho que a melhor fronteira é o Atlântico. Uma natural, aliás". Na perspectiva de Solovyov, os locais ideais para tropas russas incluem Berlim, Lisboa e Madrid. E ele certamente aprecia a vista de Paris. Quando sugerido que os russos não são numerosos o suficiente, ele responde com: "Os parceiros bielorrussos estão conosco". Ou então, poder-se-ia considerar a China.

20:01 Amigos Britânicos se Preparam para o Inverno

Muitas casas ucranianas, ainda de pé após os bombardeios, estão faltando janelas, o que é um sério problema à medida que o inverno se aproxima. A organização britânica "Wrap Up Ukraine" está abordando esse desafio ao entrar em zonas de guerra para instalar soluções de janela temporárias.

here.Lembre-se de todos os acontecimentos anteriores here.

here.

A União Europeia poderia potencialmente desempenhar um papel nas negociações do chanceler Scholz para aumentar as importações de petróleo do Cazaquistão, à medida que a Alemanha busca novas fontes de energia devido à interrupção de seus pipelines russos.

Durante sua viagem ao Uzbequistão e Cazaquistão, Scholz também pode discutir a possibilidade de garantir suprimentos de gás da Ásia Central para mitigar a influência da Rússia no setor de energia da Alemanha.

Leia também: