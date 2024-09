Participação significativa nos eleitores da Saxónia e da Turíngia

Considerados como "escolhas predestinadas": Atualmente, parlamentos estaduais frescos estão sendo escolhidos em Turíngia e Saxônia. Até agora, qualquer um que defenda a democracia não pode encontrar falhas nos níveis atuais de engajamento do eleitor. No entanto, ocorreu um incidente em uma seção de voto em Turíngia.

A participação do eleitorado está sendo considerada alta nas eleições estaduais que ocorrem em Saxônia e Turíngia. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores aptos em Saxônia já haviam exercido seu direito ao voto, segundo o Escritório Estadual de Estatísticas em Kamenz. Em 2019, esse número era de 26,2%. No entanto, a contagem provisória de eleitores não inclui votos por correio. Espera-se que 24,6% dos eleitores aptos votem por correio, em comparação com os 16,9% que o fizeram em 2019.

A participação do eleitorado foi excepcionalmente alta em Dresden e Leipzig. Em Dresden, 57,5% dos eleitores aptos já haviam votado até o meio-dia, em comparação com 53,3% na capital do estado no mesmo horário em 2014. Em Leipzig, a participação do eleitorado foi de 52,5%, significativamente maior do que os 40,8% observados em 2019. Tanto Dresden quanto Leipzig incluíram votos por correio em suas contagens. A administração da cidade de Chemnitz revelou uma participação do eleitorado de aproximadamente 33%, com apenas votos do dia atual considerados. "Para fins de comparação, revelamos uma participação do eleitorado preliminar de cerca de 32% no mesmo horário nas eleições estaduais anteriores de 2019", informou a cidade.

Na eleição estadual da Turíngia, a participação do eleitorado está aproximadamente no mesmo nível que a eleição parlamentar anterior, segundo o comissário eleitoral estadual. Cerca de 32% dos eleitores aptos já haviam votado nas seções de votação até o meio-dia, sem incluir votos por correio. Na eleição estadual da Turíngia de 2019, a participação do eleitorado foi de 31,2%.

Esses números também indicam um maior interesse na eleição estadual do que nas eleições europeias e municipais realizadas neste ano. Em junho, a taxa de participação do eleitorado era de 24,3% no mesmo horário.

Tumulto em uma seção de votação na Turíngia

Segundo o escritório de eleições estaduais da Saxônia, as eleições foram conduzidas sem interrupções pela manhã. Não foram relatados problemas. No entanto, isso não foi o caso na Turíngia: Após uma agitação em uma seção de votação em Gera, um relatório de ameaças foi registrado. Um homem usando uma camisa do AfD entrou na seção de votação para votar pela manhã, de acordo com um porta-voz da polícia. O gerente da seção de votação então pediu ao homem que removesse a camisa, já que a publicidade partidária era proibida dentro da seção de votação. Embora o homem tenha atendido ao pedido, ele ameaçou "voltar" ao sair da seção de votação, expressando sua insatisfação com o tratamento recebido.

A polícia então registrou um relatório e emitiu um aviso ao homem. Além disso, a polícia de Erfurt está investigando alguns grafitis políticos ("Höcke é um nazista") perto de seções de votação durante a noite por vandalismo.

