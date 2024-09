- "Parecia estar bastante atrás de nós".

Desde o início, a vibe desta entrevista estava clara. Após o saída do estúdio de eleição da ARD, o Primeiro-Ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, alertou sobre o aumento do extremismo de direita, o candidato líder da AfD, Bjorn Hocke, dirigiu-se à mesa de entrevista do jornalista Gunnar Breske. E a troca de palavras começou.

Breske abriu a conversa apresentando os fatos - uma frustração para a satisfação de Hocke, parece: "Você é o partido com mais votos hoje, mas também é rotulado como firmemente enraizado no extremismo de direita." Hocke respondeu com um grunhido, "Ah, isso de novo não." Breske rebateu, "Exatamente, isso é um fato." Hocke então retrucou, "Quer discutir? Pare de rotular. Somos o número um do partido do povo na Turíngia. Você não vai colocar a etiqueta 'extremista de direita' em um terço dos eleitores da Turíngia, vai?"

Hocke tem os olhos no BSW

Durante a discussão, os dois homens não encontraram terreno comum. O assunto da próxima jogada de Hocke para se tornar Primeiro-Ministro permaneceu elusivo, em vez disso, ele chamou os "partidos velhos" para mostrar humildade. Muitos residentes da Turíngia, como Hocke apontou, estão desiludidos com a democracia devido ao "bate-boca ridículo da muralha de fogo e ao comportamento ridículo da muralha de fogo."

Como o partido mais forte, a AfD expressou a intenção de incluir outros partidos nas conversas - uma lista que não forneceu. O BSW liderado por Sahra Wagenknecht era pelo menos uma possibilidade que ele insinuou. Os dois partidos poderiam gerenciar uma maioria na nova parliament do estado.

Se o partido de extrema-direita de Hocke conseguisse tomar o poder, eles pretendiam reformar a Oficina para a Proteção da Constituição. Ela então se concentraria principalmente em "investigar espionagem econômica" e "abandonar a vigilância ideológica." Rotineiramente, a AfD rotulava a autoridade democraticamente legítima como "proteção do governo" e tentava jogar a "[rotulação do partido como] firmemente extremista de direita" em vários estados federais como repressão à oposição.

A AfD também planejava atacar a radiodifusão pública e dissolver os acordos de radiodifusão do estado. A Rádio da Alemanha Central poderia então enfrentar sérios obstáculos para continuar relatando de forma imparcial da Turíngia - entrevistas confrontacionais e críticas como a de ontem poderiam se tornar extintas.

