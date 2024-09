Parece que grupos pró-iranianos parecem ser os autores prováveis do ataque à embaixada americana em Bagdá.

Vários dias após um incidente violento, a administração americana acusou a anexo da embaixada dos EUA situada no Aeroporto Internacional de Bagdá de ser a fonte do problema. Esse incidente ocorreu em uma noite de terça-feira, com relatórios sugerindo que foi obra de milícias afiliadas ao Irã operando no Iraque. A embaixada dos EUA em Bagdá posteriormente instou as autoridades iraquianas a proteger instalações e pessoal dos EUA, mencionando o direito de defesa própria e a responsabilidade de proteger o pessoal dos EUA em todo o mundo.

Após um ataque na noite de terça-feira, a embaixada dos EUA em Bagdá anunciou que suas instalações auxiliares em Bagdá haviam sido atacadas. Não houve relatos de feridos. De acordo com um comunicado emitido pelo exército iraquiano, a explosão ocorreu dentro da área do aeroporto internacional, que serve como base para os conselheiros da coalizão internacional.

Imediatamente após o ataque, uma fonte de alto escalão dos serviços de segurança do Iraque comunicou à agência de notícias AFP que dois mísseis Grad foram lançados contra a instalação. Um caiu dentro do terreno das unidades anti-terror do Iraque, enquanto o outro atingiu uma base da coalizão liderada pelos EUA que luta contra a milícia extremista do Estado Islâmico (EI).

As instalações de apoio diplomático dos EUA no Aeroporto Internacional de Bagdá já foram alvo de vários ataques, como em janeiro de 2022. Esses serviços oferecem assistência logística e ajuda médica. Para o inverno de 2023, apenas algumas semanas após o conflito maior iniciado pela organização palestina Hamas contra Israel, que levou à guerra do Gaza, milícias pró-iranianas no Iraque e na Síria também atacaram forças da coalizão internacional que luta contra o EI com vários drones e foguetes.

Após o ataque à anexo da embaixada dos EUA, a administração americana condenou fortemente o incidente e exigiu uma investigação imediata. O ataque resultou em danos significativos às instalações auxiliares, embora felizmente não houvesse feridos.

