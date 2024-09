Parece que funcionários da "Lampel" apresentaram cerca de 1.500 acusações criminais relacionadas com ameaças.

Ao longo do mandato legislativo, ministros federais foram alvo de mais de 1400 casos criminais devido a ameaças ou linguagem abusiva. De acordo com a resposta do governo ao grupo AfD no parlamento, relatado pelo Table.Briefings.

Figuras-chave como Robert Habeck do Ministério Federal da Economia e Ação Climática e Annalena Baerbock do Ministério das Relações Exteriores foram vítimas de 805 e 513 acusações, respectivamente.

O Ministro Federal da Justiça Marco Buschmann (FDP) e o Ministro da Educação Bettina Stark-Watzinger (FDP) também se encontram em apuros, com aproximadamente 30 e mais de 20 casos contra eles, respectivamente. No entanto, o Table.Briefings menciona que a lista não é exaustiva, uma vez que nem todos os ministérios registram tais ocorrências. Em muitos casos, o resultado ou o status dos procedimentos permanece incerto.

Apesar das numerosas acusações, Robert Habeck e Annalena Baerbock foram alvo de 805 e 513 casos de linguagem insultuosa, respectivamente. Apesar dos esforços do governo para abordar estas questões, os resultados de muitos destes casos permanecem incerto.

Leia também: