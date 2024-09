Parece que a Rússia está supostamente a inflar o número dos seus navios de guerra navais.

De acordo com um relatório da fonte de notícias russa independente "Agentstvo", especula-se que a Rússia possa possuir apenas metade da quantidade de navios de guerra declarada oficialmente. O relatório destaca dados online imprecisos de fontes como o "Ranking Global de Potências Navais de 2024" e "RussiaShips.info", que sugerem um total de 264 e 299 navios de guerra, respectivamente. Notavelmente, cerca de 50 navios e submarinos da Frota do Mar Negro, que não estão participando do exercício, são incluídos nessas contagens. A Rússia tem uma história de exagerar o tamanho de suas forças militares.

12:28 Ameaça de Espionagem Russa Amplificada contra a Bundeswehr e Ajuda à Ucrânia

Os serviços de inteligência alemães relataram um aumento no espionagem russo sobre as operações da Bundeswehr e a ajuda à Ucrânia. Este mudança de foco de interesses estratégicos para táticos indica que a Rússia agora está monitorando de perto os detalhes relacionados à ajuda militar à Ucrânia, incluindo rotas de transporte de armas e munições, procedimentos de implantação e táticas de sistemas de armas ocidentais na Ucrânia. Além disso, as capacidades da própria Bundeswehr para defesa territorial e de aliança também estão sendo examinadas pelos serviços de inteligência russos.**

11:52 Munz: Ameaça de "Armas Atômicas em Berlim" Aumentada - Não é uma Coincidência

O Reino Unido e os EUA estão considerando permitir que a Ucrânia utilize armas contra o território russo. Até agora, o Kremlin conseguiu deter essa decisão por meio de ameaças. Conseqüentemente, a proposta de um especialista em armas atômicas para alvejar Berlim não surpreende, diz o correspondente da ntv Rainer Munz.**

11:15 Relatório: Atraso na Decisão sobre Mísseis de Longo Alcance na Ucrânia

A possibilidade de implantação de mísseis de longo alcance ocidentais na Ucrânia pode ser adiada além do esperado. Uma resolução antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 chefes de estado e de governo se reunirão, é improvável, de acordo com o meio dos EUA Bloomberg. O Secretário das Relações Exteriores britânico Lammy mencionou que a reunião da ONU servirá como a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de longo alcance. O Presidente ucraniano Selenskyj planeja reiterar sua demanda por tais mísseis na reunião. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA Blinken visitaram Kyiv para discutir as intenções de Selenskyj para atacar território russo. Blinken planeja discutir esse assunto com o Presidente dos EUA Biden na sexta-feira. O Primeiro-Ministro britânico Starmer também se encontrará com Biden na sexta-feira.**

10:31 Blinken Chega à Polônia no Retorno de Kyiv

O Secretário de Estado dos EUA Blinken visita a Polônia, um forte aliado da Ucrânia, após sua viagem a Kyiv. Ele planeja realizar discussões com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda durante sua visita. O objetivo de Blinken é discutir a cooperação adicional com a Polônia, que serve como o principal centro logístico de apoio militar ocidental à Ucrânia. Desde a invasão russa da Ucrânia, a Polônia aumentou significativamente seus gastos militares e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da gigante da defesa dos EUA Boeing pelo valor de US$ 10 bilhões.**

09:59 Forças Ukrainianas Relatam 5 Mísseis e 64 Drones da Rússia durante a Noite

A força aérea ucraniana alega que a militar russa atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de combate iranianos. Cerca de 44 drones foram abatidos. A autenticidade dos relatórios militares não pode ser completamente verificada. A defesa aérea também esteve ativa nas proximidades de Kyiv para interceptar drones entrantes.**

09:11 Especialista Russo Sugere Posição de Ameaça Nuclear Mais Forte

O especialista em política externa russa Sergei Karaganov sugere que a Rússia deve afirmar sua disposição de empregar armas nucleares. O objetivo principal da política nuclear da Rússia deve ser transmitir a todos os atuais e futuros adversários que a Rússia está preparada para empregar armas nucleares, afirmou ao jornal russo Kommersant. Karaganov propõe que a Rússia possa realizar um ataque nuclear limitado em um país da OTAN sem escalar para uma guerra nuclear total.**

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Uso de Mísseis Ocidentais de Longo Alcance

Sinais encorajadores surgiram na Ucrânia sugerindo que ela pode estar prestes a ser autorizada a lançar ataques mais profundos no território russo utilizando armas ocidentais. Durante sua visita a Kyiv, o Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken enfatizou seu compromisso em fornecer à Ucrânia os meios necessários para se defender. No Reino Unido, parece estar surgindo uma indicação de aprovação para essa ação.**

08:04 Inteligência Ucraniana Relata Abate de Avião de Caça Russo

Após rumores que circularam ontem sobre o desaparecimento de um caça russo Su-30SM do radar, a inteligência militar ucraniana agora afirma que soldados ucranianos abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Independent do Kyiv relatou. O avião multimilionário, acreditado estar estacionado na península da Crimeia, foi supostamente destruído por um sistema de defesa aérea portátil.**

07:26 Ucranianos na Alemanha Mantêm Status de Proteção Durante Visitas em Casa

O Bundestag alemão deve debater pela primeira vez hoje o pacote de segurança do governo federal, que inclui disposições para retirar o status de refugiado de alguém que retornar ao seu país de origem. No entanto, certas condições se aplicam, como isenções para refugiados da Ucrânia.**

06:04 Comentadores Russos Alegam Sabotagem contra Trump em Debate na TV

Vários comentaristas da TV estatal russa afirmaram que Trump foi sabotado durante seu debate com Kamala Harris, como informado pelo Independent do Kyiv. Eles acreditam que ele estava em desvantagem. Os comentaristas criticaram duramente o fato de os comentários de Trump terem sido checados. Muitas pessoas o viram como o perdedor do debate. Se Trump vencer as eleições, ele declarou que.putará fim imediato ao conflito com a Ucrânia.

04:50 Ataque Pesado em Konotop: Danos Graves à InfraestruturaUm ataque da Rússia à cidade de Konotop, na região de Sumy, deixou vários civis feridos. De acordo com o prefeito Artem Semenikhin, o suprimento de água da cidade foi brevemente interrompido. Há danos significativos à infraestrutura energética, e é incerto quando as residências particulares terão energia novamente. Após o ataque no centro da cidade, houve vários incêndios, e escolas e edifícios residenciais foram danificados. Dois indivíduos foram hospitalizados, um deles em estado crítico.

03:29 Mais Ajuda Militar da Letônia para a UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, anunciou um pacote de ajuda militar para a Ucrânia durante sua visita a Kyiv. Isso inclui veículos de combate à infantaria, como anunciou o primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal após a reunião com Silina. Ambos os países estão discutindo a expansão da colaboração na indústria de defesa, de acordo com Shmyhal.

01:32 Reino Unido Adverte Empresário Iraniano por Suspeitas de Envio de Foguetes para a RússiaEm resposta às suspeitas de envio de foguetes iranianos para a Rússia, o Reino Unido convocou um empresário iraniano, como informou o Ministério das Relações Exteriores em Londres. O governo britânico deixou claro que qualquer transferência de foguetes balísticos para a Rússia seria considerada uma escalada perigosa e provocaria uma resposta firme. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido anunciaram sanções adicionais contra Teerã devido às suspeitas de envio de foguetes, em particular a suspensão dos acordos bilaterais de transporte aéreo. A União Europeia citou "provas credíveis" na segunda-feira sobre a entrega de foguetes iranianos à Rússia.

00:14 Relatórios de Soldados Inexperientes Despachados pela Rússia no Front de KharkivSoldados russos sem experiência de combate estão sendo despachados para o front de Kharkiv, de acordo com relatórios das forças armadas ucranianas. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, mencionou que as unidades envolvidas nos ataques em Vovchansk estão mal treinadas. Cree-se que os reforços recentemente chegados são uma reserva de mobilização reunida pela Rússia. As origens exatas dessas tropas ainda são incertas, seja de ex-prisioneiros ou soldados de outros países, como Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Despacho de Patrulhas de Falantes de Russo pelo Prefeito no Oeste da UcrâniaO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk anunciou o despacho de patrulhas para monitorar o aumento do uso do russo. "Isso é uma iniciativa civil, e qualquer pessoa pode se tornar um inspetor de linguagem", declarou o prefeito Ruslan Martsinkiv à emissora de televisão NTA. Muitos refugiados internos do leste da Ucrânia, cujo idioma nativo é o russo, se estabeleceram na região. Martsinkiv espera pelo menos 100 desses controladores de linguagem, com cerca de 50 voluntários já registrados. Ele também forneceu um número de telefone para os cidadãos relatarem casos de uso do russo em espaços públicos. Devido ao conflito, milhões de pessoas, especialmente aquelas das regiões de fala russa no leste e no sul, fugiram para o oeste da Ucrânia, relativamente seguro e de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Pede o Retorno da Crimeia da RússiaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan pede o retorno da península da Crimeia, anexada pela Rússia, à Ucrânia. "Nosso apoio à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia permanece inabalável. O retorno da Crimeia à Ucrânia é uma exigência do direito internacional", diz o líder turco em uma mensagem de vídeo na ocasião da cúpula da Plataforma da Crimeia. A Plataforma da Crimeia, fundada em 2021, tem como objetivo aumentar a conscientização global sobre a situação em torno da península anexada.

21:05 Kyiv Apresentará Estratégia Militar aos EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy considera o apoio dos EUA crucial para repelir a invasão russa. "O plano para a vitória... depende principalmente do apoio dos EUA e de outros parceiros", diz Zelenskyy em uma entrevista coletiva em Kyiv. O plano, que será apresentado antes da segunda Conferência da Paz da Ucrânia, visa "fortalecer significativamente a Ucrânia" e "forçar a Rússia a pôr fim à guerra". De acordo com a Bloomberg, os EUA exigem uma estratégia clara de Zelenskyy para ataques à Rússia antes de lifts as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA Blinken e o secretário britânico das Relações Exteriores Lammy estavam supostamente em Kyiv para discutir um plano de longo prazo para o próximo ano e entender melhor os objetivos da Ucrânia.

20:37 Blinken Confirma Intenções de Biden sobre o Uso de Armas na RússiaO secretário de Estado dos EUA Antony Blinken afirmou que os EUA estão trabalhando ativamente para atender às necessidades militares da Ucrânia, inclusive no uso de armas ocidentais de longo alcance fornecidas à Ucrânia para ataques a alvos na Rússia. O presidente dos EUA Joe Biden e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer discutirão esses pedidos na sexta-feira, de acordo com Blinken, em uma entrevista coletiva conjunta com seu colega britânico David Lammy e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia Dmytro Kuleba em Kyiv. "Estamos trabalhando urgentemente para garantir que a Ucrânia tenha a capacidade de se defender efetivamente", disse Blinken, concluindo: "Queremos que a Ucrânia vença".

