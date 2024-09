Parece que a fábrica de trolls russa supostamente orquestrou um acidente em cena envolvendo Harris

Há algum tempo, um vídeo vem circulando nas redes sociais, envolvendo Kamala Harris em um suposto acidente de trânsito com fuga. Segundo esse vídeo, que apareceu em 2011, a candidata democrata teria ferido uma menina, deixando-a desde então cadeirante. De acordo com os relatórios, a gigante da tecnologia Microsoft teria descoberto os responsáveis por essa campanha de desinformação contra Harris.

A Microsoft teria rastreado a campanha até um grupo russo de desinformação chamado Storm-1516. Essa organização, que se acredita ter ligações com o Kremlin, é conhecida por espalhar informações enganosas e manipular conteúdo na internet.

A aparição dessa campanha de desinformação é um sinal de que a Rússia está intensificando seus esforços para interferir na política dos EUA antes das eleições presidenciais e congressuais de novembro. No momento do relatório, a embaixada russa em Washington não havia respondido a um pedido de comentário.

Storm-1516 e suas táticas

Após o presidente Biden anunciar que não buscaria a reeleição, as operações de influência russa inicialmente enfrentaram desafios para ajustar suas estratégias anti-democráticas, de acordo com a declaração da Microsoft em um post no blog. No entanto, no final de agosto, o Storm-1516 começou a gerar conteúdo conectando Kamala Harris e seu companheiro de chapa, Tim Walz, a teorias conspiratórias fabricadas chocantes com o objetivo de descreditar eles.

Expertos afirmam que o Storm-1516 é conhecido por criar vídeos com atores interpretando delatores ou jornalistas espalhando informações escandalosas enganosas. Nesse caso, o grupo supostamente pagou um ator para interpretar a vítima suposta do acidente de trânsito, falsamente alegando ter ficado paralítica desde o incidente. Além disso, um site falso para uma emissora de notícias inexistente chamada "KBSF-TV" foi criado. A história fabricada foi propagada através desse site e circulou nas plataformas de mídia social como o X, totalizando mais de 2,7 milhões de visualizações.

Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou uma ação judicial contra dois funcionários da broadcaster de estado russo RT por supostas ligações de lavagem de dinheiro com tentativas de influência eleitoral em sete estados. Além disso, a Meta, empresa-mãe do Facebook, WhatsApp, Instagram e Threads, baniu a RT e outras mídias de estado russo globalmente de suas redes online devido a supostas atividades de interferência estrangeira através da disseminação de notícias falsas.

A notícia falsa sobre Kamala Harris e o acidente de trânsito está sendo atribuída ao Storm-1516, um grupo russo de desinformação. O grupo é conhecido por criar narrativas falsas e usar atores para espalhar informações enganosas.

Diante disso, é crucial estar atento às notícias falsas e checar as informações, especialmente durante campanhas políticas.

