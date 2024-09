Para os requerentes de asilo de Nova York, um time informal de futebol serve como uma salvação vital

Seus medos desaparecem, deixando apenas ele, sua intensa concentração na bola, na rede e em seus companheiros de time.

Lukaku tem uma multitude de preocupações. O refugiado de 22 anos emigrou para os Estados Unidos em 2023, fugindo da instabilidade política em sua terra natal, a Guiné, um país localizado entre a Guiné-Bissau e a Serra Leoa ao longo da costa atlântica. Desde que se estabeleceu no Brooklyn, ele tem lutado para encontrar um advogado para seu caso de asilo e oportunidades de emprego para sustentar a si e sua família, morando em abrigos superlotados e caóticos.

No entanto, o Clube de Futebol de Novos Chegados, um time improvisado composto principalmente por refugiados, lhe proporcionou uma sensação de alegria sem igual que alivia seu estresse. Também o ajudou a forjar ligações com uma comunidade solidária enquanto lida com os desafios de se adaptar a um novo país, sua língua e sistema de imigração complexo.

"Somos como uma família", disse ele sobre seus companheiros de time. "Há respeito, amor e compreensão entre nós."

O time é uma criação de Mars Leonard, um videógrafo comercial baseado no Brooklyn. Leonard estava voluntariando para um grupo de ajuda mútua em Bushwick quando descobriu que centenas de refugiados haviam procurado abrigo na Casa Stockton, na outra rua. A cidade fechou o abrigo devido à redução no número de chegadas, causando caos para seus moradores. Eles estavam à procura de um lugar para jogar futebol - um passatempo comum que apreciavam de suas terras natal.

Leonard não tinha experiência prévia em trabalhar com refugiados ou futebol, mas falava francês, como muitos refugiados da África Ocidental. Decidiu ajudar a encontrar um espaço para eles jogarem.

Nos meses seguintes, o projeto improvisado expandiu-se de um jogo informal para um clube organizado que compete com outras equipes de Nova York, unindo-se a outra iniciativa semelhante liderada pelo co-organizador Avram Kline.

Dezenas de atletas, na maioria jovens homens da África Ocidental e da América Latina em busca de asilo, reúnem-se às quartas e domingos à noite em Bushwick e Williamsburg (o clube tem mais de 300 membros em seu grupo do WhatsApp). Eles tocam música, brincam e trocam gracejos amigáveis no campo, resolvendo desentendimentos durante o jantar após o treino.

As ambições de Leonard para o projeto vão do prático ao ambicioso.

A curto prazo, eles precisam de chuteiras e equipamentos para todos os jogadores, receitas geradas através de uma vaquinha confirmada no GoFundMe para cobrir despesas. Entrar em torneios locais requer fundraising específico. Despesas diárias como bolas de futebol, pizza e refrigerante são cobertas por Leonard e outros organizadores do próprio bolso.

Os jogadores também precisam de um campo e espaço de armazenamento dedicados. Devido à popularidade dos treinos, eles têm tido que recusar jogadores interessados devido à falta de espaço.

"O primeiro passo é ter uma sala inter-abrigos adequada", disse Leonard. Com recursos adicionais, "os homens podem comer quando jogam, e podemos acomodar quem quiser jogar."

O objetivo a longo prazo? Criar uma organização sem fins lucrativos que possa empregar solicitantes de asilo como árbitros ou treinadores de futebol infantil, ajudando-os a ganhar a vida enquanto utilizam suas habilidades e interesses. No futuro, ele vê o clube de futebol adquirindo seu próprio espaço, atuando como um centro comunitário abrangente que oferece futebol, aulas de inglês, comida e vários outros recursos gratuitamente para solicitantes de asilo.

"Minha ambição para esse programa é ilimitada", disse Leonard.

Uma paixão pelo futebol, da Guiné a Bushwick

Para Lukaku, e para muitos outros jovens da África Ocidental, o futebol é um símbolo cultural, uma ligação que transcende barreiras sociais e permeia todos os aspectos da vida.

"Sonhei em ser um jogador de futebol profissional desde que era criança", disse ele. "O futebol é minha paixão. Quando jogo futebol, tudo parece estar indo bem para mim."

Suas lembranças mais queridas da vida em Conakry, a capital da Guiné, são jogar futebol com seus amigos. Nascido em uma família pobre com seis irmãos, ele observou que a pobreza é generalizada no país: mais de 65% da população é considerada "pobre em dimensões múltiplas" de acordo com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas.

Sua família, disse ele, faz parte da "marginalizada" comunidade Fulani. Os Fulani, também chamados Fula ou Fulɓe, são um grupo étnico principalmente muçulmano espalhado pela África Ocidental. Os Fulani sofreram violência direcionada em países vizinhos como Mali e Burkina Faso.

Lukaku havia sido preso em Conakry e submetido a tratamento inhumano por sua participação em protestos em 2022 que exigiam direitos Fulani e denunciavam a pobreza generalizada no país.

Vários de seus amigos foram mortos durante os protestos, ele acrescentou. Centenas foram mortos e gravemente feridos durante a repressão do governo aos protestos desde 2019, de acordo com a Anistia Internacional.

Viver na Guiné havia se tornado perigoso. Junto com um grupo de doze amigos, ele embarcou em uma viagem exaustiva através do Atlântico, tomando empréstimos para cobrir as despesas de viagem. A viagem durou 28 dias e atravessou oito países, antes de finalmente chegar ao Arizona em dezembro. O aspecto mais desafiador, disse ele, foi no México, onde a polícia "nos atacou fisicamente se não obedecêssemos" e tomou dinheiro dele e de seus companheiros.

Lukaku foi parte de uma onda de migrantes que buscavam asilo nos EUA nos últimos anos. Como muitos outros enviados dos estados da fronteira sul para o norte, ele foi transportado do Arizona para Nova York.

Mais de 180.000 indivíduos passaram pelo sistema de求援者 de Nova York desde a primavera de 2022 até maio de 2024. Em resposta, a cidade de Nova York abriu mais de 200 abrigos de emergência e espera gastar mais de 12 bilhões de dólares até o final do ano fiscal de 2025, de acordo com a equipe do prefeito Eric Adams.

O aumento no número de migrantes levou a ajustes nas políticas da cidade, como uma nova regra que obriga migrantes adultos a sair do sistema de abrigos em 30 dias. Essa nova política causou ansiedade e desorganização para alguns indivíduos, de acordo com Leonard. Pessoas que buscam asilo podem ser transferidas de Brooklyn para diferentes partes da cidade sem aviso prévio, separando-as das suas redes de amigos e organizações comunitárias a que se afeiçoaram, como a Newcomers FC.

Nova Iorque é sinônimo de "liberdade, segurança e uma vida melhor" para Lukaku. No entanto, a vida na cidade teve seus desafios. Independentemente de morar na 9 Hall Street ou na Jefferson em Brooklyn, ele encontrou circunstâncias semelhantes: espaços de vida confinados com vários homens dividindo beliches, além de refeições esparsas.

O encontro de Lukaku com a Newcomers FC em maio marcou uma mudança em sua vida em Nova Iorque. A equipe lhe permitiu conhecer novas pessoas e encontrar um pouco de alegria em suas tensões diárias de busca de emprego e auxílio jurídico para seu caso de asilo.

As conexões emocionais que ele desenvolveu com seus companheiros de equipe lhe lembram a solidariedade que deixou para trás na Guiné, afirmou.

"Na África, estamos acostumados a viver em comunidade", disse ele. "E às vezes, quando estou no campo com meus amigos guineenses, senegaleses, mauritanos, americanos, venezuelanos ou de outros lugares, me lembra das memórias africanas."

Lukaku considera Leonard "como um irmão" para ele.

Leonard concorda com os sentimentos de Lukaku: a equipe se tornou uma comunidade para pessoas que buscam asilo.

Leonard mencionou que, inicialmente, as tensões eram altas, especialmente entre os migrantes que falam espanhol da América do Sul e Central e os que falam francês da África Ocidental. No entanto, jogar futebol juntos ajudou a superar a barreira do idioma.

"O futebol é literalmente a linguagem", disse ele. "Eles podem se conectar e se aproximar de uma forma que parece impossível ou desafiadora de outra maneira."

"Futebol como ferramenta para ajudar os vulneráveis"

Para Leonard e os outros organizadores da Newcomers FC, a equipe de futebol serve como uma plataforma natural para apoiar pessoas que buscam asilo.

Durante o frio inverno, Leonard observou que muitos membros da equipe não tinham roupas adequadas para o clima rigoroso de Nova Iorque. Depois de descobrir que outro grupo de ajuda comunitária, Bushwick Ayuda Mutua, tinha fundos excedentes, ele convenceu-os a investir o dinheiro na compra de casacos e botas a preços reduzidos.

"Usamos o futebol como ferramenta para ajudar os vulneráveis", disse ele.

Leonard identificou três áreas de necessidade primárias para as pessoas que buscam asilo: "Eles precisam aprender inglês, precisam de empregos e precisam de apartamentos".

A equipe tenta aliviar essas necessidades, em parte através de seu grupo do WhatsApp, onde eles compartilham informações sobre aulas de inglês gratuitas, clínicas de auxílio jurídico para casos de asilo e bancos de alimentos. Isso ajuda a amenizar as realidades duras de viver em Nova Iorque, explicou, e eles também compartilham memes engraçados e brincam juntos.

O clube deu passos em direção ao seu objetivo de iniciar um negócio que empregue pessoas que buscam asilo ao realizar clínicas de futebol para crianças em pequena escala, com os membros da equipe agindo como seus treinadores.

Todos os domingos, eles jogam partidas mistas com outros membros da Liga de Futebol Autônoma, um grupo de seis times de Brooklyn e Queens com ligações à organização comunitária. Jogar partidas mistas permite que os membros da Newcomers FC conheçam novas pessoas e pratiquem o inglês, afirmou Leonard.

Como Leonard, os organizadores da Liga de Futebol Autônoma também veem o futebol como um ponto de partida natural para a assistência.

"Desde que o esporte ajuda a criar comunidades unidas tanto na forma como é jogado quanto na forma como organizamos os jogos, foi uma escolha natural usar nossas partidas como plataformas para ajudar pessoas em necessidade", disse Andreas, um organizador com Stop Cop City United, um dos clubes responsáveis pela organização da Liga de Futebol Autônoma. Ele pediu para ser identificado apenas pelo seu primeiro nome devido a preocupações com a privacidade.

A liga facilitou a distribuição de alimentos, a coleta de roupas e uma loja gratuita para os membros da Newcomers FC.

O apoio que eles proporcionam ajuda a contrabalançar os ambientes hostis criados devido a leis ineficazes e draconianas, assim como às ações destrutivas da administração de Eric Adams, afirmou Andreas.

Enquanto isso, Andreas mencionou os desafios com a obtenção de permissões de trabalho para pessoas que buscam asilo, a política da cidade de ficar em abrigos por 30 dias e a falta de intérpretes e serviços de tradução. Quando os residentes do abrigo Stockton foram informados para sair, eles receberam apenas instruções em inglês, Andreas apontou.

No entanto, seus esforços só podem ir tão longe: "Não há quantidade de comida servida ou meias coletadas que possa compensar tudo o que a cidade deveria estar fornecendo, mas falha em fazer, para nossos amigos", disse Helen, uma organizadora com Stop Cop City United que pediu para ser identificada apenas pelo seu segundo nome para proteger sua privacidade.

O escritório de Adams ainda não respondeu aos pedidos repetidos de comentários da CNN. O prefeito afirmou anteriormente, em um comunicado à imprensa, que a cidade "priorizou o cuidado e a compaixão em toda a nossa resposta" ao influxo de pessoas que buscam asilo.

Para Lukaku, os desafios diversificados de estabelecer um novo começo em Nova Iorque continuam a pairar. Sua incapacidade de conseguir trabalho legítimo na cidade o deixa financeiramente estressado, incapaz de pagar o aluguel e sair do abrigo. E ele ainda está à procura de um advogado.

No entanto, Lukaku apontou que a Newcomers alcançou algo significativo.

"Reacendeu o sorriso que eu usava na África enquanto jogava futebol", disse ele.

