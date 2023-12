Para muitas famílias de migrantes na fronteira sul dos EUA, voltar atrás não é uma opção

Na véspera de Natal, dezenas de imigrantes tinham acabado de chegar ao abrigo depois de terem sido libertados pelas autoridades de imigração em liberdade condicional. Alguns deles estavam à espera no exterior, pois o abrigo não tinha espaço para os recém-chegados.

Silvia del Carmen Flores, 38 anos, estava sentada no passeio com o filho de 3 anos, Nikson, ao colo e a filha de 16 anos, Yolani, por perto. Flores disse à CNN que tinham acabado de ser libertadas em liberdade condicional depois de terem pedido asilo e esperavam apanhar uma boleia para San Antonio, onde lhes tinham dito que talvez pudessem ficar num abrigo maior.

A viagem de Honduras, sua terra natal, começou em 12 de dezembro, disse Flores. Depois de viajar em autocarros e táxis pela Guatemala e pelo México, chegaram à cidade mexicana de Monterrey. Com o último dinheiro que tinham, Flores disse, eles pegaram um voo para Piedras Negras, do outro lado da fronteira de Eagle Pass. Lá, eles cruzaram a fronteira no Rio Grande, num ponto onde a água estava na altura da cintura.

Flores disse que já estava a pensar em deixar as Honduras há algum tempo devido à situação financeira da família. Então, há dois meses, Yolani foi sequestrada e Flores teve que pagar para recuperá-la. Depois disso, Flores sentiu que não tinha outra opção a não ser ir embora, disse ela.

Yolani, aluna do nono ano, não tem certeza sobre o futuro da família, mas disse: "Não quero voltar para Honduras. Há demasiada corrupção, crime e coisas do género".

A família Flores está entre as dezenas de milhares de imigrantes que chegaram a Eagle Pass nas últimas semanas. Este novo surto de travessias de fronteira tem sobrecarregado uma série de agências americanas, já de si sobrecarregadas.

Em dezembro, as autoridades federais registaram uma média de mais de 9.600 encontros de imigrantes ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos durante sete dias, informou um funcionário da Segurança Interna no início deste mês. Este número está entre os mais elevados alguma vez registados. A média de sete dias registada em 28 de novembro foi de cerca de 6 800 encontros.

Marcelly Giraldo, 33 anos, uma trabalhadora doméstica de Medellín, Colômbia, disse à CNN que a falta de oportunidades em seu país a levou a buscar uma vida melhor nos EUA. Sua principal motivação, segundo ela, é a filha que teve que deixar com uma irmã - uma criança que ela espera trazer para os EUA assim que seu pedido de asilo for aprovado.

Giraldo disse que caminhou quatro dias na selva panamenha conhecida como Darien Gap, onde viu cadáveres. Na Guatemala, ela disse que foi forçada a se despir por ladrões.

"Obrigaram-me a ficar nua dentro do autocarro. Estavam a pedir dinheiro. Às vezes acreditam que as pessoas escondem dinheiro debaixo da roupa", disse Giraldo.

Muitos dos imigrantes que falaram com a CNN pareciam acreditar que existia algum tipo de disposição legal na lei de imigração dos EUA que tornava temporariamente mais fácil obter o estatuto legal.

"Quando ouvi dizer que estavam a dar (aos imigrantes) o benefício de serem autorizados a entrar no país, decidi fazer a viagem. Caso contrário, nunca o teria feito. Nunca teria corrido o risco", disse Giraldo.

Os imigrantes devem apresentar provas das suas razões para pedir asilo - especialmente através de documentos legítimos - perante um juiz de imigração. Se não o fizerem, é provável que sejam deportados.

Numa declaração emitida na semana passada, Troy Miller, funcionário sénior da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA que desempenha as funções de comissário, afirmou que muitos imigrantes "são frequentemente enganados e vitimados pelas organizações criminosas transnacionais. Estes contrabandistas colocam os migrantes em perigo de forma imprudente: em locais remotos do outro lado da fronteira, em cima de comboios ou na água do Rio Grande".

Milaidis Duarte Felipe, uma enfermeira de 30 anos de Cuba, disse que deixou o seu país natal com a irmã e a sobrinha mais nova em 27 de outubro. Ela teve que deixar para trás seu filho de 7 anos, disse Duarte Felipe à CNN, enquanto fugia da perseguição política por se manifestar contra o governo.

De Cuba, Duarte Felipe disse que elas pegaram um voo para a República Dominicana e depois para Manágua, na Nicarágua. Da capital nicaraguense até à fronteira com as Honduras viajaram de táxi e depois de autocarro pela Guatemala antes de atravessarem o rio Suchiate - que marca a fronteira entre o México e a Guatemala - numa jangada.

"No caminho para os Estados Unidos, fomos raptados. Os raptores pediam dinheiro e a nossa família pagou a quantia que eles pediam. Depois de chegarmos à Cidade do México, estávamos num autocarro quando fomos assaltados. Eles levaram nossos telefones, mas não puderam levar nossos documentos porque os escondemos muito bem", disse Duarte Felipe.

Por enquanto, ela disse que estar nos EUA tem sido um grande presente de Natal, especialmente porque chegou ao país na véspera de Natal e foi apanhada em Eagle Pass por parentes que vivem em Houston.

"Vou passar (o Natal) com a minha família. Vou viver num país livre. Onde pelo menos... Não sei. Vou viver num país livre onde os direitos dos cidadãos são respeitados, ao contrário de onde eu vivia", disse Duarte Felipe.

Ela disse que planeia trazer o seu filho para os EUA assim que lhe for concedido asilo.

"Ele é o meu único filho", disse ela com lágrimas nos olhos.

