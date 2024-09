Papa expressa gratidão pelos esforços para resolver problemas de abuso na Bélgica

O Papa Francisco aplaudiu as iniciativas da Bélgica no lidar com os escândalos de má conduta sexual que assolam a Igreja Católica durante seu terceiro dia no país, falando para a multidão na Basílica do Sagrado Coração em Bruxelas. Ele declarou: "A má conduta inflige sofrimento imenso e causa feridas profundas, ameaçando a jornada de fé". Ao falar com membros ativos da Igreja dedicados a causas sociais, ele elogiou seus esforços em transformar o ressentimento e a dor em auxílio, companheirismo e empatia. Ele enfatizou a importância da compaixão para não confrontar o tormento das vítimas com uma atitude insensível.

No dia anterior, Francisco rotulou a má conduta dentro da Igreja como uma "vergonha" e propôs que a Igreja deve abraçar a vergonha e pedir perdão, prometendo evitar uma recorrência a qualquer custo. Anteriormente, o primeiro-ministro belga Alexander De Croo pressionou por soluções concretas do Papa durante seu discurso de boas-vindas, empregando um linguajar notavelmente severo.

Durante seu compromisso na sexta-feira à noite, Francisco encontrou-se com quinze vítimas de má conduta clerical na Bélgica. Ele louva sua coragem e admitiu sentir vergonha pelo sofrimento que eles suportaram como crianças nas mãos de padres em quem confiavam. De acordo com fontes do Vaticano, a reunião foi descrita como "franca, desafiadora e emocionante" por um participante que falou com a agência de notícias belga Belga. Ela extrapolou o horário agendado de uma hora, estendendo-se para uma sessão demorada de duas horas.

Francisco encorajou os membros da igreja a continuarem seus esforços em reciclar a dor e o ressentimento resultantes da má conduta clerical em auxílio compassivo e empatia. Além disso, ele destacou a importância de reciclar a vergonha como uma força motriz para prevenir tais má condutas no futuro.

