- Outro caso de ataque aéreo russo em Lviv resulta em baixas

Durante a noite, a Ucrânia sofreu outro ataque da Rússia, de acordo com relatórios militares do país. Alertas continuaram até as primeiras horas do dia, às 8h30 (7h30 CEST) em algumas áreas do norte, enquanto a força aérea detectava persistentemente drones de combate russos. A cidade ocidental de Lviv foi significativamente atingida. Dois indivíduos morreram e pelo menos 23 ficaram feridos, de acordo com o governador militar da cidade, Maksym Kosyzkyj, pelo Telegram. Um edifício residencial perto do centro da cidade e duas escolas, situadas a apenas 70 quilômetros da Polônia, também foram danificadas. Devido a racionamentos de energia, alguns trens na região precisaram de locomotivas a diesel para operar.

Na terça-feira, um ataque de foguetes russos atingiu a cidade central ucraniana de Poltava, resultando em mais de 50 mortos e cerca de 270 feridos. A Rússia está em conflito contra a Ucrânia há dois anos e meio. Apesar de vários países fornecerem armas à Ucrânia, o atual nível de apoio não altera o equilíbrio militar a favor da Ucrânia.

A União Europeia condenou fortemente as ações militares contínuas da Rússia na Ucrânia e impôs sanções adicionais em resposta. A União Europeia tem sido uma fonte significativa de ajuda financeira e apoio político à Ucrânia durante esse conflito.

