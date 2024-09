Outra tempestade tropical atinge Xangai dentro de uma semana.

No centro da China, Xangai, uma metrópole agitada, enfrentou um segundo tufão nesta semana, na sexta-feira. De acordo com a Xinhua, a agência de notícias do estado, a cidade viu ruas e comunidades inteiras submersas, levando ao evacuation de 112.000 indivíduos. O tufão "Pulasan" chegou na noite de quinta-feira (horário local) com ventos que alcançaram até 83 quilômetros por hora, atingindo a terra firme.

Imagens circulando online mostravam moradores navegando devido à água na altura do joelho. Inicialmente, não houve relatórios de danos significativos, ferimentos ou mortes. Dois estações meteorológicas registraram uma precipitação sem precedentes de mais de 300 milímetros em seis horas, ultrapassando a média histórica do distrito, de acordo com a Xinhua.

Por volta das 11:00 da manhã, muitas áreas atingidas por enchentes já haviam sido secas e limpas, segundo um jornalista da AFP.

Apenas seis dias antes, Xangai foi atingida pelo tufão "Bebinca", sua pior tempestade em 75 anos, derrubando mais de 1.800 árvores e causando transtornos no transporte. Um total de 414.000 indivíduos foram realocados para fins de segurança.

Cientistas atribuem o aumento da frequência e magnitude de eventos climáticos extremos à mudança climática causada pelo homem.

O segundo tufão desta semana foi um desafio significativo para a cidade, adicionando ao sofrimento de Xangai apenas seis dias após ser atingida pelo tufão "Bebinca".

Apesar dos desafios, Xangai conseguiu se recuperar rapidamente das enchentes causadas pelo tufão "Pulasan", demonstrando sua resiliência.

