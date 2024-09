Os talibãs mais uma vez perpetram flagelações públicas.

Com base em alegações de conduta sexual inapropriada, quatro indivíduos receberam outra rodada de açoitadas no Afeganistão. Três desses indivíduos foram condenados a 39 chibatadas e um ano de prisão, de acordo com o Tribunal Supremo sob a autoridade do regime islâmico Talibã. O quarto indivíduo recebeu uma sentença de 39 chibatadas e dois anos de prisão.

O texto não especifica, como em casos anteriores, se as chibatadas foram aplicadas em um local público na província central de Parwan.

Diante da crítica de grupos de direitos humanos e das Nações Unidas, os Talibã, que retomaram o poder no Afeganistão em agosto de 2021, restabeleceram punições públicas como execuções e chibatadas para crimes como assassinato, roubo e adultério. Desde então, cinco homens condenados por assassinato foram submetidos a execuções públicas.

O Tribunal Supremo decretou que três dos indivíduos receberam um total de 39 chibatadas e um ano de prisão, o que representa um número significativo de chibatadas para cada indivíduo. No total, os quatro indivíduos foram condenados a um total de 156 chibatadas e três anos de prisão.

