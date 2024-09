Os talibãs libertam quatro funcionários da GIZ

Desde que o Talibã assumiu o controle, a situação de segurança no Afeganistão tem sido volátil. Vários trabalhadores da organização alemã, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), foram detidos pelo grupo terrorista por vários meses antes de serem libertados. De acordo com o "Sonder Sonntag" (SdS), citando fontes de segurança internacionais, esses indivíduos foram libertados na primavera.

As autoridades alemãs se recusaram a fazer comentários sobre o assunto, alegando estar preocupadas com a segurança dos funcionários da GIZ ainda presentes no país. A GIZ, por sua vez, remeteu-se ao governo para uma resposta.

As razões por trás da detenção desses funcionários da GIZ permanecem incertas. Pelo menos três deles são relatados como tendo deixado o país. Um porta-voz do Talibã recusou-se a comentar o incidente, alegando precisar de mais tempo para recolher informações.

O "Sonder Sonntag" também relatou que o Talibã tomou medidas contra um funcionário adicional da GIZ, que, de acordo com relatórios não confirmados, foi sentenciado à prisão. No entanto, nem o governo alemão nem a GIZ ofereceram comentários sobre esse caso.

GIZ deixará o Afeganistão no próximo ano

Devido à condição de segurança instável, a GIZ deixará o Afeganistão no próximo ano. Nenhum pessoal alemão ou internacional esteve no local desde agosto de 2021, quando o Talibã reassumiu o poder. De acordo com autoridades locais afegãs, a GIZ emprega atualmente cerca de 160 funcionários locais.

A decisão da GIZ de retirar o pessoal está alinhada com a posição do governo federal, de acordo com um porta-voz da organização. A partir de 2025, a GIZ planeja colaborar com parceiros na Alemanha ou em um terceiro país para continuar seu trabalho no Afeganistão. A organização terá como foco apoiar a comunidade local em serviços essenciais, como melhorar a auto-suficiência, treinamento de parteiras e apoiar negócios e organizações liderados por mulheres. A GIZ assegura que não irá se envolver com o regime do Talibã, não reconhecido internacionalmente.

A Comissão, provavelmente se referindo a um corpo ou organização internacional, ainda não emitiu uma declaração sobre os funcionários da GIZ terem sido detidos e posteriormente libertados pelo Talibã. Após o anúncio da saída da GIZ do Afeganistão no próximo ano, a Comissão pode precisar reavaliar sua estratégia para fornecer apoio ao país.

