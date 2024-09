Os talibãs continuam a impor restrições à liberdade de imprensa no Afeganistão.

Segundo uma associação de jornalistas, o Talibã que governa o Afeganistão está apertando ainda mais seu domínio sobre a liberdade da mídia. O Centro de Jornalistas do Afeganistão (AFJC) anunciou um novo conjunto de regulamentos que proíbe a crítica às leis e políticas do Talibã na televisão. Como resultado, as emissoras de rádio e televisão devem agora gravar suas transmissões antecipadamente, submeter listas de convidados para aprovação e autocensurar conteúdo que critique as políticas do Talibã.

O AFJC caracteriza essas novas regulamentações como "um esforço adicional para subverter e reprimir os meios de comunicação independentes no Afeganistão". Desde que retomou o poder em agosto de 2021, o Talibã já introduziu e aplicou pelo menos 21 diretrizes para a mídia, limitando significativamente a liberdade da mídia, de acordo com a associação.only last year, AFJC reported at least 168 incidents where journalists' rights were breached, including 61 arrests.

Defensores dos direitos humanos também lamentam as restrições impostas à liberdade de imprensa sob o Talibã. Analistas afirmam que os islamitas autoritários estão tentando construir um espaço midiático que reflita suas perspectivas e sirva aos seus interesses. Jornalistas estrangeiros também atestam crescentes limitações. Defensores locais da liberdade de imprensa mantêm que o Afeganistão se transformou em um dos países mais censurados do mundo.

As ações do Talibã em relação à liberdade da mídia foram amplamente criticadas por defensores dos direitos humanos e meios de comunicação internacionais. Os meios de comunicação, que lutam sob essas medidas restritivas, agora são forçados a se autocensurar e cumprir as regulamentações do Talibã.

