Os socorristas retiraram um indivíduo vivo dos destroços após o ataque russo a Kharkiv

06:20 Erupções e Investidas: Assalto Aéreo Intenso da Rússia a Kyiv

A Rússia iniciou uma sequência de ataques com drones, mais de dez mísseis de cruzeiro e incontáveis mísseis balísticos contra a Ucrânia. De acordo com a força aérea ucraniana, Kyiv, além de outras cidades possivelmente, foi atingida. Após uma série de explosões em Kyiv, os moradores correram para abrigos antiaéreos. O prefeito Vitali Klitschko anunciou que os serviços de emergência foram enviados aos distritos de Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko mencionou vários incêndios através do Telegram. O chefe da administração militar de Kyiv, Serhiy Popko, também confirmou isso. Relata-se que uma pessoa ficou ferida por detritos em queda no distrito de Shevchenkivskyi. "Para cada ação, haverá uma reação. O inimigo vai perceber isso", disse o chefe da administração presidencial ucraniana, Andriy Yermak, através do Telegram.

05:39 Explosões: Ataque de Mísseis Russos Alvo em Kyiv

A capital Kyiv foi atingida novamente por um ataque de mísseis russos, de acordo com relatórios militares ucranianos. Unidades de defesa aérea foram mobilizadas para repelir o ataque, indicaram fontes militares via Telegram. Testemunhas em Kyiv relataram várias explosões altas, sugerindo a ativação de sistemas de defesa aérea. O número exato de mísseis lançados e o possível dano permanece desconhecido.

04:46 Putin: Nova Pipeline de Gás para a China em Andamento

Em colaboração com a Mongólia, os preparativos para a construção de uma nova pipeline de gás russo-chinesa estão avançando como planejado, afirmou o presidente russo Vladimir Putin. Em janeiro de 2022, o estudo de viabilidade do projeto foi aprovado e foram concluídas as pesquisas técnicas essenciais, disse Putin em uma entrevista publicada pelo jornal mongol "Onoodor". A pipeline de gás prevista "Força Siberiana 2" espera transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano da região de Yamal, na Rússia, para a China através da Mongólia.

03:34 Orfanato de Sumy sob Ataque Russo - 13 Feridos

Tropas russas bombardearam um centro de reabilitação para crianças com necessidades especiais e um orfanato em Sumy com mísseis, de acordo com a Ukrainska Pravda. Até 13 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. O local fica em uma área residencial, segundo o jornal, citando a administração militar local.

02:26 Maioria dos Poloneses Apoia Abate de Drones Espiões Russos

Uma pesquisa do jornal polonês "Rzeczpospolita" sugere que quase 60% dos poloneses acreditam que a força militar polonesa deve abater drones russos que invadem o espaço aéreo polonês durante ataques aéreos ucranianos. A pesquisa se refere a um objeto voador não identificado, presumivelmente um drone suicida do tipo Shahed, que passou mais de 30 minutos no espaço aéreo polonês antes de desaparecer em 26 de agosto. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak disse à rádio RMF24 que a Rússia pode estar avaliando o sistema de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Vítima em Belgorod por Bombardeio Ucraniano

O governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou uma morte devido ao bombardeio ucraniano no vilarejo de Shagarovka, perto da fronteira. Três outras pessoas ficaram feridas em ataques a Shebekino. Pelo menos outro vilarejo foi bombardeado pelos ucranianos.

23:08 Rússia Anuncia Interceptação de 158 Drones Ucranianos

A Rússia alega ter neutralizado "massiva" ataques de drones ucranianos na capital Moscou e em 14 outras regiões. Um total de 158 objetos aéreos foram relatados como interceptados durante a noite, declarou o ministério da defesa via Telegram. Dez drones atacaram Moscou, de acordo com os registros oficiais.

22:24 Bombardeio de Kharkiv: Feridos Agora São 47

O número de vítimas do bombardeio russo em massa em Kharkiv aumentou para 47, incluindo sete crianças, conforme compartilhado pelo serviço de emergência do estado ucraniano via Telegram. Vários edifícios civis, incluindo um centro comercial, foram atingidos, como mostram fotos de agências de notícias.

21:52 Helicóptero Ucraniano Cai durante Treinamento: Dois Mortos

Dois mortos em acidente de helicóptero ucraniano durante treinamento na Universidade de Aviação Militar Ivan Kozhedub em Kharkiv. O helicóptero Mi-2 estava realizando um treinamento, de acordo com a agência de notícias do estado Ukrinform. Investigadores, especialistas e representantes do ministério da defesa estão examinando o local do acidente, mas a causa do acidente permanece desconhecida.

21:06 Anúncio de Desligamentos de Energia na Ucrânia

A Ucrânia enfrentará desligamentos forçados de energia na segunda-feira devido aos ataques russos em massa à sua infraestrutura energética, de acordo com a Ukrenergo. A organização informou à Ukrinform que a infraestrutura crítica ficará intacta, mas alertou que as circunstâncias podem mudar.

here.01:59 A União Europeia Condena a Agressão Russa

A União Europeia condena veementemente as operações militares russas contra a Ucrânia, expressando solidariedade com o povo ucraniano.

00:12 UE Fornece Ajuda aos Cidadãos Ucranianos Deslocados

Em resposta à crise, a União Europeia comprometeu-se a fornecer ajuda substancial para apoiar os cidadãos ucranianos deslocados, fornecendo assistência humanitária e programas de recuperação a longo prazo.

