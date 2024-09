Os socorristas estão a enfrentar projéteis russos

12:42 Vítimas em Saporizhzhia Atingidas por Bombas de Planagem Russas Aumentam para 13O número de vítimas em Saporizhzhia aumentou para 13 após um ataque com 13 bombas de planagem russas durante as primeiras horas da manhã. Entre os feridos está um menino de 17 anos, conforme relatado pela administração militar da cidade no Telegram. Todas as vítimas foram resgatadas e atendidas.

11:50 Zelenskyy Recorda Massacre de Babyn Yar, um Símbolo Arrepiante de HorrorO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reflete hoje sobre o massacre de Babyn Yar, um evento horrível no qual mais de 33.000 judeus foram massacrados por tropas alemãs em um barranco de Kyiv há 83 anos. Zelenskyy, que é de origem judaica, explica no serviço de internet X que Babyn Yar é um "símbolo arrepiante" dos terríveis crimes que são cometidos quando o mundo escolhe permanecer em silêncio ou indiferente diante do mal. Babyn Yar serve como um lembrete sombrio das horrores que os governos são capazes de cometer quando seus líderes recorrem à intimidação e à violência.

11:16 Número de Mortos em Ataque a Hospital em Sumy Aumenta para DezO número de mortos em um ataque russo a um hospital na cidade ucraniana de Sumy aumentou para dez. O clínica foi atingida por bombas russas duas vezes no sábado, com o segundo ataque ocorrendo enquanto trabalhadores de resgate retiravam feridos e mortos e pacientes eram evacuados. As forças russas lançaram 31 ataques na região fronteiriça durante a noite e pela manhã.

10:42 Explosões Relatadas Perto de Bases Militares RussasApós blogueiros militares, mídia russa agora relata incidentes de explosões perto de bases militares russas. Explosões ocorreram perto da base naval em Baltiysk, na região de Krasnodar, de onde a Rússia lança drones kamikaze contra a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Astra. Em Kotluban, na região de Volgograd, um grande depósito de munições foi atingido, resultando em um grande incêndio e detonações. O lado ucraniano alega que mísseis balísticos do Irã e lançadores eram armazenados no depósito de Kotluban.

09:57 Conflitos Relatados em Toda a Ucrânia, a Maioria na Região de DonbassDesde ontem, o Estado-Maior Ucraniano registrou até 165 conflitos, com mais de um quarto deles ocorrendo ao redor da cidade altamente disputada de Pokrovsk na região de Donbass. De acordo com o relatório, tropas russas realizaram 73 ataques aéreos em posições e centros populacionais, usando 124 bombas guiadas de aviação. Eles também dispararam sete mísseis. Além disso, os invasores realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos, e usaram mais de 1.700 drones kamikaze. Aviões ucranianos, bem como forças de mísseis e artilharia, realizaram seis ataques em áreas que concentram pessoal, armas e equipamento militar do inimigo, segundo o Estado-Maior.

09:17 Juiz Morto em Ataque de Drone a Veículo Civil em Região de KharkivUm juiz do Supremo Tribunal que estava ajudando moradores de uma vila na região de Kharkiv com assistência humanitária foi morto em um ataque de drone a um veículo civil. A agência de notícias Ukrinform relata, citando a procuradoria regional, que um drone de primeira pessoa atacou o SUV em que o juiz Leonid Loboyko estava dirigindo a caminho da vila para entregar ajuda. Ele morreu instantaneamente. Três mulheres que também estavam no carro ficaram feridas. A Ucrânia está investigando o incidente como um crime de guerra e homicídio.

08:55 Danos Pesados em Saporizhzhia Após Bombardeios Aéreos RussosAs autoridades ucranianas relatam danos extensos a estruturas civis na cidade industrial de Saporizhzhia no sul da Ucrânia após novos bombardeios aéreos russos em massa. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com o chefe da administração regional, Ivan Fedorov, em uma postagem no Telegram. Há a possibilidade de que pessoas ainda estejam presas sob os escombros. Houve mais de dez ataques aéreos e vários incêndios ocorreram.

08:27 Rússia Afirma ter Abatido 125 Drones Ucranianos Ontem à NoiteA Rússia afirma ter abatido 125 drones ucranianos ontem à noite. O ministério da defesa relatou que os 125 drones foram interceptados e destruídos pela defesa aérea russa. Os governadores de várias regiões relataram danos dos ataques, mas nenhum ferido. De acordo com os relatórios, 67 drones foram abatidos sobre a região de Volgograd no sul da Rússia, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

07:22 Blogueiros Militares: Drones Ucranianos Atacam Armazenamento de Armas RussasBogueiros militares na plataforma X afirmam que drones ucranianos atacaram um armazém de armas russas durante a noite em Kotluban. Fontes locais relatam incêndios perto de um grande depósito de munições russas na região de Volgograd. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios na parte norte do depósito. Nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano comentaram o incidente até agora.

06:54 Klingbeil Pede Obrigação de Apoiar a Ucrânia

05:42 Esposspokesperson de Zelensky sobre Distribuição de Armas: Russos Serão os Primeiros a Saber

De acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, ainda não há uma decisão final sobre o uso de armas ocidentais no território russo. Serhiy Nykyforov explica durante o programa de notícias ucraniano 24/7 que não há "decisão final e clara" sobre esse assunto. No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, teve conversas com todas as partes cuja decisão depende disso - Itália, França, Reino Unido e, é claro, os EUA. O porta-voz de Zelensky acrescenta: "Devemos entender que os russos serão os primeiros a saber sobre a permissão para entrar profundamente no território russo. Eles saberão primeiro, e depois haverá um anúncio oficial."

04:45 Suíça Apoia Plano de Paz da China, Kyiv Desapontado

O Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio a um plano de paz liderado pela China para pôr fim à guerra na Ucrânia. A visão suíça sobre tais esforços mudou, explica o ministério em Berna. De Kyiv, diz-se que a posição suíça é uma decepção. A Ucrânia está atualmente preparando uma segunda cimeira da paz em novembro. Em junho, dezenas de estados sem a Rússia e a China participaram de uma primeira reunião na Suíça.

03:29 Lituânia Envia Pacote de Ajuda Militar a Kyiv

A Lituânia está enviando um pacote de ajuda militar contendo munição, computadores e suprimentos logísticos para a Ucrânia. A ajuda é esperada para chegar lá nesta semana, anunciou o governo lituano. De acordo com Vilnius, a Lituânia já entregou munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas anti-drone, armas anti-tanque, sistemas de controle remoto e outros equipamentos desde o início deste ano.

02:29 Três Mortos em Ataques na Região de Kharkiv

Três pessoas morreram e seis outras ficaram feridas em ataques aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv, informaram as autoridades locais. O ataque atingiu infraestrutura civil e atingiu instalações educacionais e comerciais enquanto as pessoas estavam nas ruas, disse o governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 Coreia do Norte Critica Ajuda Militar dos EUA à Ucrânia como "Brincar com Fogo"

A Coreia do Norte, acusada de fornecer ilegalmente armas à Rússia, considera a ajuda militar dos EUA no valor de oito bilhões de dólares para a Ucrânia como um "erro incrível" e um jogo de fogo contra a superpotência nuclear Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a nova ajuda durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy em Washington. Ela é destinada a apoiar Kyiv na autodefesa e inclui armas com maior alcance, com o objetivo de melhorar a capacidade do país de atacar a Rússia a uma distância segura.

00:25 Ataque em Sumy: Número de Mortos Atinge Dez

Após um ataque russo a um hospital na cidade ucraniana de fronteira de Sumy, o número de mortos chegou a dez. Inicialmente, uma pessoa morreu no primeiro ataque ao clínica, de acordo com o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. O hospital foi então bombardeado novamente durante a evacuação de pacientes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy acusa a Rússia de estar em guerra contra os hospitais.

10:25 Zelenskyy: Trump Promete Apoiar a Ucrânia

De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, se Donald Trump garantir a vitória nas eleições em novembro, ele ficará ao lado da Ucrânia. Zelenskyy compartilhou essa informação durante uma entrevista ao canal Fox News após um encontro com um republicano dos EUA. "Não tenho certeza dos resultados pós-eleitorais e quem será o próximo presidente", diz Zelenskyy. "Mas recebi garantias explícitas de Donald Trump de que ele vai apoiar a Ucrânia."

19:40 Lavrov: Ocidente Deve Abandonar Desejo de Conquistar uma Nação Nuclear Antes da Vitória

Em um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alerta o Ocidente contra o desejo de submeter uma potência nuclear, a Rússia, sem primeiro alcançar uma vitória completa. Lavrov considera tais empreendimentos como "autodestrutivos". Recentemente, o líder do Kremlin, Vladimir Putin, reiterou a ameaça de empregar armas nucleares. De acordo com Putin, qualquer ataque convencional à Rússia apoiado por uma potência nuclear seria interpretado como um ataque orquestrado conjuntamente por aquelas nações.

