Os sete princípios do Kwanzaa

O dia 26 de dezembro marcou o início do Kwanzaa, também conhecido por Kwanza (com um "a" no final). É um feriado não religioso de sete dias observado nos EUA, destinado a honrar as raízes ancestrais dos afro-americanos. A celebração prolonga-se até 1 de janeiro.

O nome deriva da frase swahili "matunda ya kwanza", que significa "primeiros frutos".

Criado em 1966 por Maulana Karenga, um nacionalista negro e professor de estudos pan-africanos na Universidade Estatal da Califórnia em Long Beach, o Kwanzaa tornou-se popular nas décadas de 1980 e 1990, a par do movimento Black Power, fazendo parte do trio de feriados de inverno juntamente com o Hanukkah e o Natal.

O feriado é definido por Nguzo Saba, ou os sete princípios. Cada dia do festival é dedicado a um princípio específico, marcado pelo acender de uma nova vela na kinara, um candelabro de sete braços.

Apesar de o Kwanzaa já não ser tão celebrado como antigamente, os seus sete princípios continuam a ser verdadeiros para algumas pessoas. Eis uma visão geral desses princípios e do seu significado.

Umoja

Umoja significa unidade em Swahili.

Karenga define-o no seu sítio Web do Kwanzaa como: "Lutar por e manter a unidade na família, comunidade, nação e raça."

Kujichagulia

Ou autodeterminação. Este princípio refere-se a definir, nomear, criar e falar por si próprio.

Ujima

Traduzido como "trabalho e responsabilidade colectivos", ujima refere-se à elevação da sua comunidade.

"Construir e manter a nossa comunidade em conjunto e fazer dos problemas dos nossos irmãos e irmãs os nossos problemas e resolvê-los em conjunto", escreve Karenga.

Ujamaa

Economia cooperativa. Semelhante ao ujima, este princípio refere-se à melhoria económica da comunidade. "Construir e manter as nossas próprias lojas, estabelecimentos comerciais e outros negócios e lucrar com eles em conjunto", escreve.

Nia

Nia significa objetivo.

Karenga expande este princípio com: "Fazer da nossa vocação colectiva a construção e o desenvolvimento da nossa comunidade, a fim de restaurar o nosso povo à sua grandeza tradicional."

Kuumba

Significando "criatividade", Karenga define este princípio como "Fazer sempre o máximo que pudermos, da forma que pudermos, para deixar a nossa comunidade mais bonita e benéfica do que a herdámos."

Imani

O último princípio traduz-se por "fé".

Karenga define-o como fé na comunidade, escrevendo: "Acreditar de todo o coração no nosso povo, nos nossos pais, nos nossos professores, nos nossos líderes e na justiça e vitória da nossa luta."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com