Os russos submetem um fazendeiro do Donbass a tratamentos desumanos e execuções ilegais

Um indivíduo americano que lutava ao lado de separatistas pró-russos no Leste da Ucrânia há vários anos foi supostamente morto por soldados russos, de acordo com as alegações de Moscou. As alegações afirmam que três soldados foram responsáveis pela tortura brutal e morte do indivíduo em abril, enquanto um quarto é acusado de ajudar a ocultar o corpo.

O comitê de investigação que lida com crimes graves não divulgou potenciais motivações para o ato hediondo. O falecido, Russell Bentley, também conhecido por seus apelidos "Texas" ou "Cowboy do Donbass", juntou-se ao movimento separatista pró-russo na Ucrânia, apoiado pela Rússia, em 2014. Bentley, um veterano do Exército dos EUA, lutou com os separatistas até 2017 e depois residiu no Leste da Ucrânia. Ele trabalhou para a emissora de rádio estatal russa Sputnik antes de seu desaparecimento em abril do ano passado.

O corpo foi ocultado pelos russos

Bentley, um residente de 64 anos do Texas, havia servido no Exército dos EUA e defendia a legalização da maconha em sua terra natal. Meios de comunicação dos EUA relataram que Bentley havia cumprido pena na prisão devido à sua participação no tráfico de maconha. Em uma entrevista de março de 2022 à "Rolling Stone", Bentley se identificou como um "guerreiro da informação".

De acordo com a investigação russa, a morte brutal ocorreu em 8 de abril em Donetsk, infligindo violência física e torturando Bentley, resultando em sua morte. Em seguida, dois dos soldados destruíram o carro de Bentley com seu corpo ainda dentro e ordenaram ao quarto soldado que descartasse os restos. Os acusados confessaram os crimes, de acordo com o comitê de investigação, embora não tenham fornecido informações sobre seus paradeiros.

A investigação russa revelou que o assassinato e o homicídio culposo foram cometidos contra Russell Bentley em abril, com três soldados acusados de torturá-lo e matá-lo brutalmente. Apesar das confissões, os soldados não divulgaram seus paradeiros em relação ao descarte do corpo de Bentley.

Leia também: