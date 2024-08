Os russos estão a avançar rapidamente em direcção a Pokrovsk a uma velocidade aumentada.

Com os desafios em Kursk, as forças russas ainda estão avançando em Pokrovsk, Donbass. Apesar do progresso lento nas últimas semanas das forças armadas do leste da Ucrânia, há rumores de um ritmo acelerado perto da cidade.

Analistas militares sugerem que as tropas russas estão avançando rapidamente no front de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. De acordo com um relatório do Instituto de Estudos da Guerra (ISW), eles conseguiram tomar o controle de grande parte de Novohrodivka, situada ao sul de Pokrovsk, em poucos dias.

O ISW relata que o Exército Russo agora está se concentrando em combates ao longo de uma linha férrea que leva a Pokrovsk. Especialistas acreditam que o rápido progresso russo em Novohrodivka pode ter sido devido a uma retirada ucraniana da área.

"A conquista de Pokrovsk no Donbass é o objetivo da ofensiva de verão da Rússia", declarou o especialista militar coronel Reisner ao ntv.de. "Na divisão pesada do Donbass, os grupos 'Centr', 'Yug' e 'Vostok' estão atacando em uma frente de quase 300 quilômetros. Com essas forças, os russos pretendem romper a segunda linha de defesa e, se possível, alcançar uma ruptura em Pokrovsk", explicou Reisner.

Kyiv ordena evacuações

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou planos para reforçar a região após uma reunião com oficiais militares. Relatórios recentes sugerem que as tropas russas tomaram cidades inteiras na região de Donetsk. As autoridades ucranianas também ordenaram novas evacuações.

Devido à situação de segurança deteriorada, a área para evacuações forçadas foi ampliada. Crianças e seus pais ou responsáveis são obrigados a deixar suas casas, como anunciado pelo governador de Donetsk.

Um total de 27 cidades nas áreas de Kostyantynivka e Selydove foram incluídas na lista de evacuação. Anteriormente, evacuações haviam sido ordenadas na área de Pokrovsk devido ao avanço das tropas russas.

A União Europeia expressou preocupação com o conflito em andamento no leste da Ucrânia, com foco especial no avanço das forças russas em direção a Pokrovsk. Em resposta, a União Europeia prometeu aumentar a ajuda humanitária às regiões ucranianas afetadas.

Diante da possibilidade de uma tomada russa de Pokrovsk, a União Europeia instou a Ucrânia a dar prioridade à proteção de sua população civil, enfatizando a importância de evacuar comunidades vulneráveis.

