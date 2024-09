Os russos estão a avançar na frente oriental, segundo os relatórios britânicos às 10:16.

Forças Russas Continuam Ganhando Terreno no Leste da Ucrânia: Progresso Perto de Wuhledar e Pokrovsk, Mas Sem Avanços Significativos em Pokrovsk Cidade Em Si Mesma segundo a atualização do Departamento de Defesa do Reino Unido. As tropas têm feito progressos consistentes ao redor de Wuhledar e da região sudeste de Pokrovsk. No entanto, nos últimos sete dias, não houve avanços substanciais na cidade de Pokrovsk em si.

Ucrânia Relata Vários Ataques de Drone e Mísseis à 09:46: A força aérea ucraniana alega ter enfrentado 14 ataques de drones russos durante a noite. Dez desses drones foram interceptados com sucesso pela defesa aérea, enquanto um míssil guiado também foi bloqueado. Infelizmente, não foram fornecidos detalhes sobre o destino dos mísseis russos restantes ou qualquer possível vítima ou dano causado por esses ataques. Além disso, a artilharia russa lançou dois mísseis balísticos, mas seu paradeiro e consequências permanecem desconhecidos. Autoridades em Charkiv relataram incêndios devido ao bombardeio russo e danos a várias estruturas dentro da cidade de Charkiv.

Expansão do Sistema de Pagamento por Reconhecimento Facial no Metrô Russo Causa Preocupações com Direitos Humanos (09:10): Com o crescimento constante do sistema "Face Pay" nos metrôs russos, ativistas de direitos humanos expressaram preocupações. Este método de pagamento tem sido operacional em Moscou nos últimos três anos e agora está sendo introduzido em seis cidades adicionais, incluindo Cazã. Os passageiros podem pagar usando reconhecimento facial nas catracas. O plano é espalhar o sistema para todos os metrôs russos até o ano que vem. Esta expansão levanta questionamentos devido a relatórios anteriores sobre o uso de câmeras de vigilância nas ruas de Moscou para prender indivíduos envolvidos em protestos contra o governo e jornalistas.

07:31 Participação Planejada de Stegner em Protesto Anti-Armas Defendida por Especialista em Política Externa do SPD Ralf Stegner, especialista em política externa do SPD, confirmou sua intenção de participar de uma manifestação liderada por Sahra Wagenknecht, co-fundadora do Partido da Esquerda, entre outros. Stegner enfatiza que sua participação não deve ser interpretada como um apoio a todas as opiniões dos oradores. Ele esclarece que só apoia opiniões diversas desde que fascistas, anti-semitas e racistas sejam excluídos. O protesto, batizado de "manifestação nacional pela paz" em Berlim no dia 3 de outubro, pede cessar-fogo na Ucrânia e na Faixa de Gaza, além de suspender as exportações de armas para a Ucrânia, Israel e outros países. O governo federal liderado pelo SPD criticou a iniciativa por não condenar a Rússia e o Hamas como agressores.

07:03 Kharkiv sob Fogo Russo Novamente Autoridades ucranianas relatam bombardeio russo em Kharkiv durante a noite. Um edifício hospitalar foi danificado e um incêndio ocorreu em uma instituição de ensino após ser atingido por um lançador de foguetes. Felizmente, não foram relatadas vítimas. Kharkiv sofre frequentemente com bombardeios russos e fica a apenas 30 quilômetros de distância da Rússia.

06:29 Contraofensiva da Ucrânia Engaja Mais Tropas Russas em Kursk Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a contraofensiva ucraniana tem pressionado os soldados russos, fazendo com que alguns sejam redirecionados da Ucrânia para Kursk, e novas tropas da Rússia sejam enviadas para apoiar as forças em Kursk em vez da frente ucraniana. Havia cerca de 11.000 soldados russos estacionados em Kursk no início da ofensiva em agosto. Agora, a Ucrânia estima que o número de soldados em Kursk aumentou para 30.000 a 45.000.

Ucrânia Inicia Produção em Massa de Munição de 155-mm (05:11): Um oficial ucraniano disse ao "The Kyiv Independent" que a Ucrânia começou oficialmente a produzir munição de 155-mm. Oleksandr Kamyshin, ex-ministro da Indústria Estratégica e atual conselheiro externo do Presidente Volodymyr Zelensky, afirmou que a produção de defesa aumentou significativamente sob sua liderança e triplicará até o final do ano.

Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente dos EUA Especifica Foco de Biden na Ucrânia para o Restante do Mandato (03:04) Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do Presidente Joe Biden, declarou que Biden dedicará os anos restantes de seu mandato a fortalecer a posição da Ucrânia em seu conflito atual com a Rússia. Ele enfatizou a importância de apoiar a Ucrânia e colocá-la em uma posição favorável para ter sucesso nos próximos quatro meses.

Ex-Politicos Britânicos Incentivam Líder do Partido Trabalhista a Autorizar Ucrânia a Deployar Mísseis de Alcance Longo no Território Russo (01:43) Cinco ex-ministros da Defesa britânicos, incluindo o ex-Primeiro-Ministro Boris Johnson, estão supostamente pressionando o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, a autorizar a Ucrânia a deployar mísseis de alcance longo no território russo sem o apoio dos Estados Unidos. Eles alertaram sobre as possíveis consequências se esta iniciativa fosse adiada ainda mais, afirmando que isso só fortaleceria o Presidente Vladimir Putin.

Chefe de Inteligência Avisa que Coreia do Norte é a Maior Ameaça à Ucrânia entre os Aliados da Rússia (00:52) O chefe de inteligência não identificado destacou que a Coreia do Norte representa a maior ameaça à Ucrânia entre os aliados da Rússia. O comentário veio durante uma discussão sobre potenciais colaborações entre a Rússia e seus aliados durante o conflito atual na Ucrânia.

O chefe da inteligência da Ucrânia, Kyrylo Budanov, afirmou que a Coreia do Norte é a maior preocupação entre os aliados da Rússia. Durante a conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, ele declarou: "Entre todos os aliados da Rússia, a Coreia do Norte é o nosso maior problema". Budanov explicou que a ajuda militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo grandes quantidades de munição, está intensificando os combates. O governo ucraniano está monitorando os envio de armas de Pyongyang para Moscou e sentindo seu impacto no campo de batalha. Budanov acrescentou: "Há uma ligação direta. Eles estão enviando grandes quantidades de artilharia, o que é preocupante".

Budanov também afirmou que a Rússia pode enfrentar problemas de recrutamento até o verão de 2025. Durante uma conferência em Kyiv, ele declarou: "Até o verão de 2025, o governo de Moscou terá que escolher entre declarar mobilização ou reduzir somehow the intensity of the hostilities". Isso pode ser decisivo para a Rússia. Moscou ainda não comentou sobre isso.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de arriscar o futuro da Rússia ao atacar a Ucrânia. Durante um diálogo com cidadãos como membro do SPD do Bundestag alemão em Prenzlau, Brandenburg, Scholz declarou: "A guerra é totalmente louca do ponto de vista da Rússia". Por seus sonhos imperialistas, Putin está enviando centenas de milhares de soldados russos para ferimentos graves e morte, e destruindo as relações econômicas da Rússia com muitos países ao redor do mundo. "E a Ucrânia terá um exército mais forte do que antes", acrescentou Scholz. A Alemanha continuará a apoiar militarmente a Ucrânia para evitar que o país invadido desmorone e para garantir que uma violação flagrante das regras na Europa não tenha sucesso. "Putin está destruindo o futuro do seu país". Uma solução pacífica só será possível se a Rússia reconhecer que a Ucrânia não é um estado vassalo.

As forças ucranianas estão tendo ambos ganhos e perdas em sua avanço para a região ocidental da Rússia de Kursk. De acordo com o canal militar pró-governo ucraniano Deep State, as unidades ucranianas capturaram três assentamentos a mais. No entanto, os contra-ataques russos estão empurrando as tropas ucranianas de volta em torno da vila de Snagost. Um mapa publicado pelo Deep State mostra uma brecha nas linhas defensivas ucranianas. Esses relatórios ainda não foram verificados independentemente. No início de agosto, as tropas ucranianas entraram na região fronteiriça russa de Kursk, alegando o controle de cerca de 1.300 quilômetros quadrados e cerca de 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudcha. Os observadores sugerem ganhos territoriais menores. Esta semana, o exército russo fez sua primeira tentativa séria de expulsar as tropas ucranianas.

Oficiais dos EUA mencionaram que os atrasos na ajuda militar dos EUA à Ucrânia são devido a complexos desafios logísticos. Durante uma aparição em vídeo na conferência Yalta European Strategy (YES) em Kyiv, Jake Sullivan, assessor de segurança nacional da Casa Branca, declarou: "Isso não é uma questão de vontade política. Isso é uma questão de logística difícil e complexa para entregar esse material para a frente". Apesar dos desafios, Sullivan reconheceu que os EUA devem "fazer mais e melhor" pela Ucrânia. O presidente dos EUA, Joe Biden, está determinado a usar o tempo que lhe resta no cargo para "colocar a Ucrânia na melhor posição possível para vencer". Sullivan anunciou que Biden e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se encontrarão na Assembleia Geral da ONU em Nova York mais tarde neste mês.

Scholz descreveu a sabotagem dos tubos do gasoduto Nord Stream no Mar Báltico como um "ato terrorista". Durante um diálogo com cidadãos como membro do SPD do Bundestag alemão em Brandenburg's Prenzlau, Scholz declarou: "Queremos processar aqueles responsáveis pela Alemanha". Scholz instruiu todas as agências de segurança e a Procuradoria Geral Federal para investigar sem qualquer viés. Ele acrescentou ainda: "Queremos levar à justiça aqueles que podemos prender em um tribunal alemão". Scholz descartou a afirmação de que o governo alemão havia parado de usar gás natural russo como "uma grande mentira". Foi a Rússia que desligou a torneira de gás através do gasoduto Nord Stream 1, levando a uma explosão de preços, preços estatais e uma busca por fontes de gás alternativas, custando à Alemanha "mais de 100 bilhões de euros". As explosões do gasoduto ocorreram após a Rússia já ter parado de fornecer à Europa Ocidental através do Mar Báltico. Em agosto, a Procuradoria Geral Federal emitiu o primeiro mandado de prisão contra um cidadão ucraniano pelo ato de sabotagem.

20:24 G7 Condena Irã por Fornecer Mísseis a Rússia em ConflitoRelatórios apontam que o Irã está fornecendo mísseis à Rússia, o que levou a uma forte condenação por parte do G7, um grupo de nações democráticas importantes. Apesar de vários apelos internacionais para que essas entregas cessem, o Irã continua a armar a Rússia, intensificando seu apoio militar à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso de acordo com uma declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, EUA e o chefe da política externa da UE. A Rússia supostamente usa essas armas iranianas para matar civis ucranianos e atacar infraestrutura vital. Recentemente, o Reino Unido e os EUA afirmaram que a Rússia adquiriu mísseis balísticos do Irã, uma alegação que Teerã nega. A declaração emitida sob a presidência italiana do G7 diz: "O Irã deve cessar imediatamente todo o apoio à guerra ilegal e injustificada da Rússia contra a Ucrânia e parar de fornecer mísseis balísticos, drones e tecnologia relacionada. Esses mísseis representam uma ameaça imediata ao povo ucraniano e à segurança europeia e global." Eles permanecem firmes em seu objetivo de responsabilizar o Irã pelo seu apoio inaceitável à guerra ilegal da Rússia na Ucrânia, que ameaça a segurança global. A Alemanha, a França e o Reino Unido já impuseram novas sanções ao Irã, e a UE está considerando medidas mais duras. Saiba mais aqui.

19:41 Putin Enfatiza Liberdade de Expressão Apesar da ironia para com seus críticos presos, o presidente russo Vladimir Putin destaca a importância da liberdade de expressão e de informação. "Dado o progresso atual da multipolaridade, é crucial proteger os princípios da credibilidade da informação", diz Putin em uma mensagem de vídeo para a cúpula de mídia dos países do Brics em Moscou, na ocasião do 120º aniversário da TASS. "A verdadeira liberdade de expressão, que estimula diferentes pontos de vista, promove a busca por compromissos e soluções compartilhadas para questões globais", acrescenta. Os meios de comunicação desempenham um papel significativo na construção de uma ordem mundial justa, oferecendo às pessoas uma representação não enviesada e precisa do mundo. No entanto, a liberdade de expressão e os meios de comunicação têm sido ausentes na Rússia autoritária há anos. Meios de comunicação independentes foram proibidos e fechados, e oponentes do governo enfrentaram perseguição judicial. Fundada em 1904, inicialmente sob diferentes nomes, a TASS é hoje a maior agência de notícias da Rússia e serve como a voz pública do governo.

19:20 Scholz Mantém Recusa em Entregar Mísseis Taurus O chanceler alemão Olaf Scholz manteve sua posição contra o fornecimento de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia, tanto agora quanto no futuro, independentemente das decisões tomadas pelos parceiros de coalizão. Durante um diálogo com cidadãos em Prenzlau, Brandenburg, ele reiterou sua oposição ao fornecimento de mísseis Taurus, que têm um alcance que vai da Ucrânia a Moscou (aproximadamente 500 quilômetros), afirmando que isso aumentaria significativamente o risco. Scholz disse: "Eu expressei minha discordância. E isso, é claro, se aplica a outras armas capazes de atingir alvos a tais distâncias, se as tivéssemos fornecido". Ele acrescentou: "Isso continua a ser o caso. Mesmo que outros países tomem ações diferentes". O alvo mais longe que a Alemanha forneceu à Ucrânia é o lançador de foguetes Mars II, que pode atingir alvos a até 84 quilômetros de distância.

