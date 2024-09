Os russos estão a afirmar o domínio sobre Wuhledar.

No sudeste da Ucrânia, as forças ucranianas estão sob pressão intensa: no ponto onde a frente de Donetsk converge com o setor de Saporishshya, tropas ofensivas russas estão rompendo as barricadas ucranianas. A cidade mineira de Wuhledar, que serviu como baluarte na linha de frente desde 2022, corre o risco de cair, o que poderia marcar um ponto de virada significativo.

O ataque das forças de invasão russas ameaça desferir um golpe significativo na Ucrânia: o centro urbano de Wuhledar, situado no sudeste da Ucrânia, é pouco provável que aguente por muito tempo. Com os recentes avanços russos em Pokrovsk e as vitórias ucranianas na região de Kursk, as unidades militares russas conseguiram penetrar mais fundo nas linhas ucranianas, ao sul de Donetsk recentemente.

No meio de setembro, as forças russas capturaram duas minas principais a nordeste da cidade mineira. Apenas na semana passada, as forças russas surpreendentemente avançaram para o norte, a oeste da cidade, cruzando o rio Kachlahatch. Wuhledar, que tinha uma população de cerca de 15.000 antes da ofensiva russa, agora se encontra entre dois vices russos, com um risco iminente de cerco.

A preocupação é que os observadores de artilharia russos posicionados nos montes de rejeito no nordeste possam monitorar o centro compacto de Wuhledar e também as ondulações ao norte do centro da cidade, onde as últimas rotas de suprimentos ucranianas passam por estreitas faixas de floresta e sebes. Como o especialista militar Markus Reisner apontou em uma entrevista com ntv.de, "deve-se supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos blindados, não será capaz de manter o controle desta área".

Um olhar no mapa revela a precariedade da situação para as forças ucranianas: Wuhledar é composta principalmente por um aglomerado de edifícios altos geometricamente dispostos dos anos 60. Originalmente projetada como uma cidade planejada para abrigar dezenas de milhares de trabalhadores para minas de carvão próximas durante os tempos soviéticos, ela vem sendo bombardeada constantemente há meses.

O bombardeio contínuo de obuses de artilharia e o impacto de pesadas bombas em queda livre transformaram a cidade em um vasto deserto. Os abrigos protetores, provavelmente a única cobertura sobrevivente, são provavelmente encontrados em edifícios de concreto e porões restantes. No meio de setembro, uma explosão abalou a região: tropas russas detonaram a torre proeminente da "Mine Pivdennodonbaska No. 3", que era uma das maiores minas de carvão do país.

Para a Ucrânia, Wuhledar tem uma importância simbólica enorme: antes do conflito, Wuhledar representava a riqueza ucraniana em recursos naturais. Durante a guerra, Wuhledar se transformou em um símbolo da resistência ucraniana. Esta cidade esteve próxima à linha de frente quase desde o início da invasão russa.

Campo de conflito interminável

Apenas 500 metros ao sul da cidade, em grande parte evacuada, as forças ucranianas infligiram uma derrota devastadora aos russos em fevereiro de 2023. Várias ondas de robustas unidades russas de blindados são ditas terem sido dizimadas lá sob o fogo de mísseis anticarro ucranianos, enquanto tentavam atacar a cidade frontalmente.

Relatos circularam que os russos estavam avançando "sobre os próprios mortos" durante os meses de inverno de 2022/2023 em direção a Wuhledar. Vídeos online mostraram unidades russas recuando em pânico sob fogo ucraniano direcionado nos campos minados ao redor da cidade. O combate na área ao redor da cidade tem sido raro nos últimos dois anos de conflito. Os russos provavelmente sofreram pesadas baixas perto de Wuhledar.

Mesmo entre a comunidade de blogueiros militares russos, o avanço russo foi criticado de forma abertamente incomum. No entanto, essa crítica não parece ter tido impacto em Moscou; em vez disso, um dos comandantes responsáveis pelo erro russo foi promovido meses depois pelo chefe do Kremlin, Vladimir Putin.

O número exato de defensores ucranianos atualmente presentes na área de cerca de 1,2 quilômetro quadrado é desconhecido. Os últimos moradores da cidade provavelmente já fugiram há muito tempo. Os planos militares ucranianos geralmente são mantidos em segredo.

Terreno aberto na retaguarda

Se Wuhledar cair, as implicações estratégicas iniciais seriam limitadas, diz o coronel Reisner das Forças Armadas austríacas. "Para a segurança de suprimentos na frente, Wuhledar não é tão crucial quanto, por exemplo, o contestado centro de logística de Pokrovsk mais ao norte", explicou ele em uma entrevista à ntv sobre a situação na frente. "A primeira linha de suprimento importante fica a dez quilômetros a leste de Wuhledar, bem no interior do território ucraniano".

Os ganhos territoriais russos na região provavelmente serão dolorosos para os ucranianos. Além de Wuhledar, começa a terra agrícola aberta, com poucos obstáculos naturais para a defesa, como corpos d'água ou cristas. As maiores aglomerações são raras nesta área.

"Podemos ver muito claramente que os russos estão tentando alcançar um resultado antes do início do período de lama no outono", disse Reisner sobre os esforços russos para fazer avanços no campo de batalha. Wuhledar serve como a junção entre a frente voltada para o leste perto de Donetsk e a frente sul de Saporishshya na Ucrânia. As zonas de combate perto de Pokrovsk estão a menos de 60 quilômetros de distância em linha reta para o norte. Se os russos conseguirem capturar o forte de Wuhledar, outras seções da frente podem se tornar instáveis.

O ataque à Ucrânia, liderado por forças russas, está causando baixas significativas e ganhos territoriais: o ataque em andamento à cidade mineira de Wuhledar, localizada no sudeste da Ucrânia, resultou em tropas russas capturando duas minas principais a nordeste da cidade.

Caso a cidade de Wuhledar caia, as implicações estratégicas para a Ucrânia poderiam ser significativas: se o Exército Russo conseguir capturar a posição estratégica de Wuhledar, outras seções da frente perto de Donetsk podem se tornar instáveis, potencialmente dando às forças russas uma posição vantajosa.

Leia também: