Os russos camuflam drones de vigilância com tons ucranianos

Forças ucranianas vêm enfrentando problemas com os drones de reconhecimento Zala russos há algum tempo. Mas agora, Kyiv comemora suas vitórias contra esses drones com a ajuda de seus próprios drones especializados de caça. Em resposta, as tropas de Moscou estão tentando usar disfarces e artimanhas.

De acordo com relatórios, soldados russos começaram a cobrir seus drones de reconhecimento com cores ucranianas para enganar. Um vídeo, compartilhado pelo ativista e voluntário ucraniano Serhii Sternenko no Telegram, aparentemente mostra a destruição de um drone Zala 421.

O breve clipe mostra um drone de visão em primeira pessoa ucraniano voando em direção a um drone de reconhecimento Zala preto de trás a uma altitude alta. O footage termina logo antes da colisão. A data e o local do vídeo permanecem incertos.

"Eles pintaram o Zala de preto e acrescentaram as cores amarelas e azuis da Ucrânia", legendou Sternenko o vídeo. "Eles pensaram que isso ajudaria. Mas a tinta é apenas uma marcação inicial, então, independentemente do que os russos pintarem a seguir, seus drones ainda vão cair."

O Zala 421 é um drone de reconhecimento usado exclusivamente pelas forças russas, sendo facilmente identificável por sua forma única.

Os drones Zala têm sido uma espinha no lado de Kyiv devido à sua operação em altitudes altas e pequeno tamanho, o que os torna difíceis de engajar do chão. No entanto, a Ucrânia tem visto sucessos recentemente com seus drones especializados de caça. Recentemente, a revista "Forbes" relatou que a Rússia começou a usar tinta de camuflagem em seus drones de reconhecimento.

Diante desse desenvolvimento, Sternenko sugeriu aos pilotos de drones ucranianos no final de agosto que marcassem seus veículos não tripulados com um emblema redondo azul e amarelo para evitar fogo amigo. O mesmo desenho foi visto no drone Zala apresentado por Sternenko.

Apesar da tática de Moscou de camuflar seus drones Zala com cores ucranianas

