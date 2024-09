Os residentes têm o direito de instalar sistemas de geração de energia nas suas varandas.

Montar uma usina de energia em um balcão na Alemanha está se tornando mais fácil. Graças a uma recente decisão, os proprietários só podem objetar em um número limitado de circunstâncias. Esta legislação também altera as diretrizes para associações de proprietários.

Em breve, os inquilinos terão o direito principal de instalar uma usina de energia em um balcão, também conhecida como dispositivo solar plug-in. O Bundesrat alemão aprovou uma lei que classifica esses dispositivos como ajustes favoráveis dentro da legislação de aluguel. Os proprietários só podem vetar esse pedido em situações extraordinárias. Até agora, os inquilinos tinham que obter a aprovação por escrito do proprietário para instalar um sistema fotovoltaico plug-in, que envolvia alterações na estrutura da propriedade.

Agora, as leis de aluguel e as regulamentações de propriedade de apartamentos estão evoluindo para permitir esses projetos sem uma negação direta. Para isso, a instalação de dispositivos solares plug-in está sendo considerada uma medida favorável. Anteriormente, iniciativas como modificações sem barreiras, proteção contra furtos ou estações de carregamento de carros elétricos desfrutavam desse status.

No entanto, os proprietários e as associações de proprietários ainda podem influenciar os métodos de instalação desses sistemas. No entanto, se a instalação ocorrerá ou não agora é fundamentalmente determinada. Há exceções, como para edifícios históricos.

Além disso, a lei modifica as regras para as associações de proprietários. No futuro, estas poderão realizar reuniões online ou em formato híbrido, se uma maioria de três quartos na comunidade de proprietários de apartamentos aprovar. Até agora, todos os proprietários tinham que concordar com a realização online da reunião.

O Ministro Federal da Justiça, Marco Buschmann, elogia a aprovação iminente da lei de seu departamento. Ele espera "menos burocracia" e "mais liberdade". Ele comenta: "Outro objetivo de modernizar a lei foi alcançado. Os inquilinos e proprietários de toda a Alemanha se beneficiarão disso".

