- Os republicanos inundam a esfera digital com imagens de gatos e patos.

O candidato à presidência Donald Trump e seus aliados estão disseminando imagens geradas por IA de gatos e aves anatômicas nas plataformas digitais. Isso ocorre após declarações do vice-presidenciável de Trump, J.D. Vance, que afirmou que migrantes haitianos ilegais em uma cidade do Ohio estavam roubando e devorando animais de estimação. Segundo fontes de mídia dos EUA, confirmadas pelas autoridades da cidade de Springfield, não foram registrados tais incidentes.

Elon Musk Entra na Disputa

O senador republicano Ted Cruz respondeu a Vance no X com uma foto de um gato, com a legenda: "Vote em Trump para deter os migrantes haitianos de nos devorar". O empresário inovador Elon Musk, proprietário do X, respondeu com uma ilustração de uma galinha e um gato, rotulando-a: "Proteger eles". Vance continuou participando do fórum X: "Recentes correspondências ao meu escritório de residentes de Springfield alegam que seus animais de estimação ou fauna local foram sequestrados por migrantes haitianos. É possível que essas denúncias se provem infundadas no final".

Trump Entra na Briga

Após isso, várias figuras republicanas publicaram animais gerados por IA em suas plataformas, incluindo Trump em sua própria plataforma Truth Social. Em uma imagem, ele é retratado dentro de um avião cercado por gatos e patos. Outra imagem mostra um gato segurando uma arma de assalto e usando um chapéu MAGA. MAGA significa "Make America Great Again", o lema de campanha de Trump. A representante republicana Nancy Mace compartilhou uma imagem gerada por IA de Trump segurando um gato e ficando ao lado de um ganso no X.

Imigração Tem um Papel Central na Disputa

Este assunto de imigração ocupa uma posição crítica no conflito político. Durante seu mandato como vice-presidente dos EUA, Kamala Harris lidou com esse assunto. Seu adversário nas eleições presidenciais de 5 de novembro, o ex-presidente Trump, frequentemente a critica nesse assunto, acusando-a de ineficácia.

Os oficiais do governo expressaram suas preocupações sobre o mau uso de imagens geradas por IA durante as campanhas políticas. Em resposta à publicação de Trump de imagens animadas por IA em sua plataforma Truth Social, a Office of Government Communications lançou um comunicado enfatizando a necessidade de precisão factual e uso responsável das plataformas digitais.

O Congresso também está supostamente considerando a introdução de regulamentações para regular o uso da IA na campanha política, citando potenciais riscos de desinformação e a necessidade de garantir transparência nas comunicações digitais.

