Terceiros na Briga

Os republicanos estão a empregar candidatos liberais como estratégia contra Harris.

Candidatos de terceiros geralmente enfrentam uma batalha árdua para vencer eleições presidenciais nos EUA, mas podem potencialmente atrapalhar as chances de vários concorrentes. Atualmente, os republicanos estão tentando explorar essa vulnerabilidade.

Na primavera, Italo Medelius liderou uma campanha para incluir o candidato à Presidência dos EUA Cornel West na cédula de novembro da Carolina do Norte. De repente, recebeu uma ligação de um homem chamado Paul, interessado em ajudar a causa.

Isso não é um caso isolado. Em todo o país, uma rede clandestina de oficiais, advogados e associados do Partido Republicano está tentando influenciar a eleição a favor do ex-presidente Trump, endossando candidatos de terceiros. Esses candidatos, como o teólogo e filósofo West, podem atrair eleitores liberais da candidata democrata Kamala Harris. A fonte de financiamento dessas manobras permanece incerta, mas elas podem ser decisivas em estados disputados onde o democrata Joe Biden venceu por uma margem estreita em 2020.

West, com seu partido Justiça para Todos, do qual Medelius é co-presidente, está sem recursos e até mesmo recebeu de bom grado esforços para impulsionar sua campanha. Em agosto, West chamou a política americana de "muito gangster" e simplesmente queria estar na cédula.

Os Favoritos de Trump

Trump já elogiou publicamente West e Jill Stein, candidata do Partido Verde, como suas alternativas preferidas. Ele vê ambos como candidatos que só tirariam votos do concorrente democrata.

Ao mesmo tempo, os democratas estão investigando estratégias para impulsionar Randall Terry, candidato de terceiro partido do Partido Constitucional com fortes visões anti-aborto, que poderia atrair votos de Trump. No entanto, os esforços republicanos parecem ser mais amplos. Enquanto Trump acusou por muito tempo os democratas de fraudar eleições, seus aliados nesta campanha estão ativamente engajados em uma campanha ampla e às vezes enganosa para inclinar a balança a seu favor.

De acordo com Edward B. Foley, professor especializado em direito eleitoral na Universidade Estadual de Ohio, os esforços de ambos os partidos principais para financiar ou de outra forma apoiar candidatos de terceiros "trapaceiros" para seu próprio benefício são lamentáveis consequências das leis eleitorais contemporâneas que tendem a favorecer escolhas indesejáveis.

A Ascensão dos "Candidatos Fantasma"

Paul Hamrick, o homem que entrou em contato com Medelius na Carolina do Norte, está ativamente envolvido nesses esforços. Ele serve como conselheiro jurídico da People Over Party, uma organização sem fins lucrativos que defendeu a inclusão de West na cédula em Carolina do Norte, Arizona, Maine, Minnesota, Pensilvânia e Virgínia. Para se qualificar para concorrer à Presidência em um estado, um candidato deve atender a certos requisitos complexos.

Em uma entrevista, Hamrick se recusou a revelar quem estava colaborando com ele e manteve em segredo as fontes de financiamento. Ele nega ser republicano, mas registros eleitorais da empresa de dados políticos L2 revelam que Hamrick votou em primárias republicanas em Alabama em 2002, 2006 e 2010, e desde 2015, só apoiou causas ou indivíduos republicanos com doações. Além disso, ele serviu como consultor da Matrix LLC, uma empresa da Alabama envolvida em esquemas para corrida de "candidatos fantasmas" contra políticos na Flórida que haviam desagradecido os principais oficiais da maior empresa de energia do estado.

Hamrick teve um papel significativo nesse esquema. Uma empresa que ele fundou supostamente pagou um "candidato de atração" com um salário de $60.000 e uma ajuda de custo de $2.300 por mês, de acordo com relatórios do "Miami Herald" e registros comerciais. Hamrick nega que o candidato tivesse qualquer ligação com sua campanha.

Atividades Questionáveis no Arizona

Agora, Hamrick está ativamente trabalhando para colocar o nome de West na cédula de estados cruciais dos EUA. Duas semanas atrás, ele apareceu no Arizona depois que uma mulher afirmou que um documento falso com seu nome havia sido enviado ao Secretário de Estado do Arizona, uma pessoa que desempenha funções semelhantes a um ministro do interior e é frequentemente responsável pelos processos eleitorais. O documento supostamente indicava que ela havia concordado em servir como eleitora de West no Colégio Eleitoral, um corpo que toma a decisão final sobre os votos eleitorais de cada estado. Ela mantém que isso é falso.

Após o incidente, Hamrick afirmou que falou com o marido da mulher para resolver a situação e ofereceu "alguns detalhes", mas se recusou a especificar exatamente que informações forneceu. Entrevistas e mensagens de voz sugerem que ele também tentou persuadir um membro da comissão eleitoral que originalmente apoiou West, mas depois mudou de ideia. Além disso, um Prominent advogado republicano e um ex-representante republicano do estado visitaram ambas as partes em uma tentativa de garantir os eleitores de West. No final, porém, West não conseguiu uma vaga na cédula do Arizona.

Medelius, co-presidente do partido de West, alertou que o uso de candidatos de terceiros como peões em uma "guerra de gangues" poderia ter consequências não intencionais. "Se eles querem nos utilizar como soldados de infantaria", disse ele, "então eu não posso fazer muito a respeito".

Apesar do alerta de Medelius, a tendência de explorar candidatos de terceiros para atrapalhar a eleição presidencial dos EUA de 2024 continua. Trump já endossou publicamente Jill Stein e Cornel West como suas alternativas preferidas, que poderiam potencialmente atrair votos de ambos os candidatos das partes principais.

