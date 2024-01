Os recursos de Trump sobre o acesso aos votos levantam argumentos constitucionais existenciais

Mas os recursos gémeos que Trump interpôs agora depois de ter sido afastado das urnas no Colorado e no Maine não se enquadram no seu padrão normal de utilização da lei para atrasar e perturbar momentos de responsabilização pessoal. Esses esforços podem ser egoístas e provocados por sua própria conduta antidemocrática em 2020. Mas são também exemplos raros de um ex-presidente que levanta uma questão constitucional vital que precisa de ser resolvida com urgência. Trump recorreu para o Supremo Tribunal dos EUA sobre a questão do Colorado e para um tribunal estadual no Maine. Em última análise, se o Supremo Tribunal não conseguir resolver a questão para todo o país, as eleições de 2024 poderão cair no caos.

Trump está a contestar as decisões do Supremo Tribunal do Colorado e do secretário de Estado democrata do Maine no sentido de o desqualificar ao abrigo da proibição de "insurreccionais" prevista na 14ª Emenda, na sequência do ataque da multidão dos seus apoiantes ao Congresso que se seguiu à sua campanha para anular as eleições de 2020.

Em sua petição à Suprema Corte na quarta-feira sobre o assunto do Colorado, Trump argumentou que não participou de uma insurreição; que sua elegibilidade deve ser determinada pelo Congresso, não pelos tribunais; e que a proibição de insurreição não se aplica à presidência em nenhum caso. Num pedido anterior apresentado ao Supremo Tribunal, o Partido Republicano do Colorado, que também é parte no processo, tinha alertado para as consequências "catastróficas" a nível nacional se a decisão do Supremo Tribunal do Estado fosse confirmada, uma vez que daria origem a disputas intermináveis a nível nacional sobre a elegibilidade dos candidatos e poderia levar a alegações "nebulosas" de insurreição. No processo que apresentou na terça-feira ao tribunal do Maine, Trump argumentou que a Secretária de Estado Shenna Bellows era uma "decisora tendenciosa" que não tinha autoridade legal para ouvir uma contestação que visava desqualificá-lo do cargo.

Qualquer decisão do Supremo Tribunal dos EUA seria a última palavra sobre se Trump é elegível para aparecer nas eleições primárias no Colorado, no Maine e noutros estados onde a sua elegibilidade está a ser contestada. Uma das razões pelas quais o tribunal está sob intensa pressão para aceitar o caso do Colorado é para clarificar o significado da Secção 3 da 14ª Emenda, que diz que nenhuma pessoa pode ocupar qualquer cargo nos Estados Unidos que, "tendo previamente prestado juramento (...) de apoiar a Constituição dos Estados Unidos, se tenha envolvido em insurreição ou rebelião contra a mesma, ou dado ajuda ou conforto aos seus inimigos".

Em um sentido mais prático, o ônus está na Suprema Corte para pesar porque uma situação em que alguns estados decidem barrar um candidato com base em sua própria interpretação da emenda e outros não é insustentável não apenas para a eleição de 2024, mas também para a democracia dos EUA nas gerações vindouras.

As principais questões residem em saber se as falsidades de Trump sobre a fraude eleitoral de 2020, o seu apelo aos seus apoiantes para se reunirem em Washington, DC, a 6 de janeiro de 2021, e para que "lutem como o Inferno" para salvar o seu país antes do motim, equivalem a um envolvimento numa insurreição. Mesmo que isso aconteça, a questão que se coloca é: quem tem o poder de determinar se alguém é um insurrecional? Terão as pessoas em causa direito a um processo justo para decidir a questão? Mesmo entre as suas 91 acusações criminais, às quais se declarou inocente, Trump não foi formalmente acusado de insurreição. A 14ª Emenda foi amplamente aplicada após a Guerra Civil para desqualificar ex-Confederados para cargos públicos, mas o seu uso fora desse contexto não foi testado - certamente no que diz respeito a um ex-presidente.

O Supremo Tribunal do Colorado considerou, na sua impressionante decisão do mês passado, que Trump incitou a uma insurreição e, mesmo quando o cerco ao Capitólio dos EUA estava em pleno andamento, continuou a apoiá-lo aberta e diretamente. No Maine, Bellows escreveu que, embora nenhum secretário de Estado tenha alguma vez privado um candidato presidencial do acesso às urnas com base na 14ª Emenda, "nenhum candidato presidencial alguma vez se envolveu numa insurreição".

Este é exatamente o tipo de nó constitucional que o Supremo Tribunal dos EUA foi criado para resolver.

"É da Constituição dos Estados Unidos que estamos a falar, é o Supremo Tribunal dos Estados Unidos que tem a palavra final sobre o seu significado e nunca se pronunciou sobre isto antes", afirmou Jennifer Rodgers, analista jurídica da CNN, na quarta-feira.

Mais um precedente estabelecido

Qualquer candidato presidencial comum, com a montanha de problemas legais que paira sobre Trump, já teria sido afastado da corrida há muito tempo. Mas, como sempre, o ex-presidente tem prosperado politicamente - pelo menos entre os eleitores do Partido Republicano nas sondagens pré-primárias - com cada acusação, acusação e fotografia.

Mas depois dos últimos desenvolvimentos legais dramáticos, vale a pena refletir sobre a natureza sem precedentes do teste que Trump está mais uma vez a colocar à infraestrutura da democracia americana e ao Estado de direito.

E alguns dos argumentos que está a apresentar agora também se revelam bastante ricos, uma vez que procura um nível de proteção para as escolhas individuais dos eleitores que tentou negar-lhes quando tentou roubar a vitória do Presidente Joe Biden em 2020.

"Em nosso sistema de 'governo do povo, pelo povo, (e) para o povo', a decisão do Colorado não é e não pode ser correta", dizia o resumo de Trump para a Suprema Corte dos EUA. "Este Tribunal deve conceder certiorari para considerar esta questão de extrema importância, reverter sumariamente a decisão do Supremo Tribunal do Colorado e devolver aos eleitores o direito de votar no candidato da sua escolha".

No seu processo anterior contra a decisão do Supremo Tribunal do Colorado, os advogados do Partido Republicano do estado apresentaram um argumento semelhante, alegando que, ao excluir Trump da votação, os juízes tinham-se envolvido numa "usurpação dos direitos do povo de escolher os seus funcionários eleitos". Tais preocupações estavam longe da mente de Trump quando, por exemplo, ele pressionou as autoridades locais na Geórgia para encontrar os votos de que precisava para anular a vitória de Biden no estado crítico e quando fez várias alegações falsas de fraude eleitoral - várias das quais foram rejeitadas pelo Supremo Tribunal dos EUA - numa tentativa de permanecer no poder contra a vontade dos eleitores que o queriam fora.

E a insistência de Trump no seu processo judicial de que tinha apelado aos seus apoiantes para protestarem pacificamente quando o Congresso se reuniu para certificar a vitória eleitoral de Biden também é pouco credível. Nos dias e semanas que antecederam o motim de 6 de janeiro, Trump encorajou repetidamente os seus apoiantes com uma linguagem combativa. "Lutamos como o diabo. E se vocês não lutarem como o inferno, não terão mais um país", disse o ex-presidente à multidão na Ellipse em 6 de janeiro de 2021. Os apoiantes de Trump e os seus advogados argumentaram, no entanto, que ele também apelou aos apoiantes para marcharem até ao edifício do Capitólio "pacífica e patrioticamente" - e que essa foi a sua mensagem principal, apesar de dias e semanas a apelar ao seu povo para lutar.

Mas o ex-advogado da Casa Branca de Trump, Ty Cobb, disse a Erin Burnett, da CNN, na quarta-feira, que o caso se baseia na questão de saber se a proibição de insurreição da 14ª Emenda se refere ao próprio presidente. "Acho que a questão não é se Trump participou ou deu algum conforto aos insurrectos", disse Cobb. "Mas se o artigo 3º da 14ª Emenda se aplica efetivamente ao presidente. Penso que, infelizmente, Trump tem a mão vencedora nos termos da Constituição".

Cobb salientou que o artigo em questão não menciona especificamente o presidente. E disse que o juramento que um presidente faz para preservar, proteger e defender a Constituição é diferente daquele feito por outros funcionários para "apoiá-la", citado no Artigo 3. Isto, segundo ele, apoia a ideia de que um presidente é distinto de outros funcionários públicos mencionados na 14ª Emenda.

A questão do acesso de Trump às urnas é crítica antes das próximas eleições, mas a sua resolução também pode ser vital para evitar o espetro de mais uma votação disputada que só criaria novas fracturas na unidade nacional.

"É realmente essencial que o Supremo Tribunal trate desta questão antes das eleições gerais e, certamente, antes da abertura das votações do Colégio Eleitoral, a 6 de janeiro de 2025", afirmou Ben Ginsberg, um proeminente advogado eleitoralista conservador, na CNN, na terça-feira. "Porque uma das poucas coisas que os membros do Congresso podem fazer é objetar às qualificações dos candidatos presidenciais, e essa não é uma questão que você deseja litigar pela primeira vez no plenário do Congresso em 6 de janeiro."

As reivindicações expansivas do poder executivo de Trump - e o que podem significar no futuro

Os recursos de Trump sobre as desqualificações eleitorais do Colorado e do Maine - que foram suspensos enquanto se aguarda os processos judiciais em andamento - não são o único litígio constitucional consequente em que ele está atualmente envolvido. À medida que o antigo presidente acelera a sua corrida para as convenções de Iowa, a 15 de janeiro, um tribunal federal de recursos em Washington vai ouvir, na próxima semana, a sua tentativa de anular uma decisão de um tribunal inferior contra as suas alegações de imunidade presidencial. Trump argumenta que a sua tentativa de interferir nas eleições de 2020 não passou de um exercício adequado dos seus poderes como presidente para garantir uma votação livre e justa.

Trump e a sua equipa estão a fazer planos para que ele participe nos argumentos, informou a CNN na quarta-feira. Como já fez anteriormente, é provável que tente explorar o dia para fins políticos. De facto, este caso parece adequar-se muito melhor ao modelo de Trump de utilizar a lei para atrasar a responsabilização. E os seus argumentos desafiam o princípio de que nenhum americano está acima da lei, o que implica que os presidentes não são, em última análise, responsáveis pelas suas acções no cargo.

Nos seus próprios documentos sobre o caso, o advogado especial Jack Smith advertiu que a afirmação de Trump de um poder presidencial abrangente "ameaça permitir que os presidentes cometam crimes para permanecerem no cargo". Smith já apresentou, sem sucesso, uma petição ao Supremo Tribunal para que este se debruce sobre a questão, mas o caso pode muito bem ser encaminhado nessa direção após as decisões do tribunal de recurso, um fator que ajudará a decidir se o julgamento começa a 4 de março, como previsto.

No seu relatório, Smith também esboçou uma imagem sinistra de como um futuro presidente poderia usar as dispensas reivindicadas por Trump. Argumentou contra a concessão de "imunidade de acusação criminal a um Presidente que aceita um suborno em troca de dirigir um contrato governamental lucrativo para o pagador; um Presidente que instrui o Diretor do FBI a plantar provas incriminatórias sobre um inimigo político; um Presidente que ordena à Guarda Nacional que assassine os seus críticos mais proeminentes; ou um Presidente que vende segredos nucleares a um adversário estrangeiro, porque em cada um destes cenários, o Presidente poderia afirmar que estava simplesmente a executar as leis; ou a comunicar com o Departamento de Justiça; ou a exercer os seus poderes como Comandante-em-Chefe; ou a envolver-se em diplomacia estrangeira."

Não se trata de uma questão académica, numa eleição que se desenrola com o antigo e possivelmente futuro presidente a prometer usar um segundo mandato para punir os seus inimigos e a adotar uma plataforma cada vez mais extrema e autocrática.

O hipotético argumento jurídico de Smith pode ser um vislumbre do futuro.

