Os promotores de Los Angeles vão examinar novas provas na condenação de 1996 dos irmãos Menendez.

Los Angeles (AP): As autoridades de Los Angeles estão reconsiderando as sentenças de prisão perpétua dos irmãos Menendez por terem matado os pais deles em sua mansão de Beverly Hills há mais de três décadas, anunciou ontem o escritório do procurador-geral da cidade.

Em uma conferência de imprensa, o procurador-geral do condado de Los Angeles, George Gascón, afirmou que os advogados de Erik Menendez, 53, e seu irmão Lyle, 56, pediram a um tribunal que reverte suas condenações.

Gascón enfatizou que não há dúvida sobre a participação deles nos assassinatos, mas seu escritório vai examinar as novas evidências e determinar se um novo julgamento é justificado. Uma audiência está marcada para 29 de novembro.

"Não chegamos a uma conclusão ainda. Estamos analisando os dados", disse Gascón.

As novas evidências, reveladas em um pedido, supostamente incluem uma carta escrita por Erik Menendez, sugerindo que ele sofreu abuso sexual pelo pai. Gascón acredita que o assunto de assédio sexual seria tratado de forma diferente hoje.

Gascón reconheceu que não estava ciente da "credibilidade" das evidências apresentadas no julgamento.

"Vamos examinar cada peça", disse Gascón, que está concorrendo à reeleição e mencionou que, durante seu mandato, mais de 350 pessoas foram recondenadas e menos de 1% reincidiram.

O advogado dos irmãos, Cliff Gardner, agradeceu ao procurador-geral pela decisão, afirmando que a nova compreensão de como o abuso sexual e físico afeta crianças, junto com as novas evidências descobertas, justifica um novo julgamento.

"Dado a evolução profunda na nossa compreensão de como o abuso afeta tanto meninos quanto meninas - e as novas evidências substanciais - acreditamos que a recondenação é a escolha apropriada", escreveu Gardner ao AP. "Os irmãos passaram mais de três décadas na prisão. Chegou a hora."

O caso voltou a chamar a atenção do público recentemente após o lançamento da série de crime real da Netflix, "Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez".

Em um comunicado lançado por sua esposa, Erik Menendez criticou o programa como uma "representação incorreta" que os transportou de volta a um tempo em que os promotores "construíram uma narrativa baseada na crença de que os homens não são abusados sexualmente e que os homens sofrem com o trauma do estupro de forma diferente das mulheres".

Os irmãos foram condenados à prisão perpétua em 1989 por terem atirado nos pais deles, Jose e Kitty Menendez.

Lyle, então com 21 anos, e Erik, com 18, admitiram ter matado o pai deles, um executivo da indústria do entretenimento, e a mãe com uma espingarda, mas alegaram que estavam com medo de que os pais deles os eliminassem para esconder o comportamento sexual inadequado do pai em relação a Erik.

Os promotores argumentaram que não havia evidência de qualquer comportamento inadequado. Sua argumentação girava em torno dos irmãos querendo a fortuna multimilionária dos pais.

Os jurados optaram por uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em vez da pena de morte.

O escritório do procurador-geral vai rever as novas evidências no caso dos irmãos Menendez, considerando se um novo julgamento é necessário para os dois, que atualmente estão encarcerados nos Estados Unidos. Os advogados de Erik e Lyle Menendez estão defendendo um novo julgamento, acreditando que sua compreensão do impacto do abuso sexual e físico em crianças, junto com as novas evidências, justifica uma reconsideração de suas sentenças.

Leia também: