Os preços ao produtor provenientes da agricultura registam um aumento mais lento em comparação com períodos anteriores.

O aumento dos preços de produtos agrícolas produzidos na Alemanha sofreu uma queda significativa em julho. O aumento foi de apenas 1.7% em relação ao ano anterior, de acordo com a afirmação da Office Federal de Estatística. Anteriormente, em junho e maio, o aumento foi de mais de 3% cada. Surpreendentemente, houve até uma queda de 0,7% de junho para julho.

Em comparação, os produtos à base de plantas foram 2,7% mais caros em julho em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos principais contribuintes para esse aumento de custos foi o preço mais alto das batatas para mesa, que foram 16,0% mais caras do que em julho de 2023.

O custo da produção de frutas aumentou em 23,9%, com aumentos significativos nos preços, como as maçãs para mesa, que aumentaram em 37,5%, e as amoras, que foram 11,0% mais caras. Os legumes testemunharam um aumento geral de 1,0%, com aumentos significativos nos preços da couve (aumentando 24,4%) e da alface iceberg (15,9%). Por outro lado, os grãos testemunharam uma queda de 12,4%.

Os custos para produtos animais e seus derivados testemunharam um aumento de 0,8%. O leite teve o maior aumento, com um aumento de preço de 13,5%. Os ovos seguiram o mesmo caminho, ficando 8,8% mais caros. Os preços dos porcos para abate caíram 14,9%, enquanto os dos bois aumentaram em 8,3%. O custo da avicultura caiu 4,8%, com patos e perus ficando mais baratos, enquanto o frango ficou 0,9% mais caro.

No setor do consumidor, os desenvolvimentos mencionados acima geralmente levam a ajustes de preços com um atraso. Os comerciantes costumam repassar as variações de preço aos seus clientes. Como resultado, os consumidores pagaram 1,5% mais por comida em agosto em comparação com um ano antes. No entanto, a taxa geral de inflação permaneceu em 1,9%; portanto, a comida freou a excessiva alta de preços.

