- Os potenciais riscos das eleições no leste para a segurança dos sinais de trânsito

Foi surpreendente que a coalizão do semáforo enfrentasse desafios tão significativos no final do verão e outono, com tensões aumentando além de disputas anteriores. O chanceler do SPD teve que intervir na disputa orçamentária durante suas férias, a carta do ministro das finanças sobre a ajuda à Ucrânia provocou os parceiros de coalizão, e, por fim, a líder do Partido Verde rotulou a coalizão como uma "coalizão de transição".

No entanto, a coalizão conseguiu se reagrupar e mostrar sua capacidade de agir rapidamente em questões prementes sem debates prolongados e negociações demoradas. Na quinta-feira, em resposta ao ataque suspeito de islamistas em Solingen, o governo apresentou um pacote de segurança composto por proibição mais rigorosa de facas e redução de recursos para certos solicitantes de asilo. Em seguida, na sexta-feira, a deportação tão esperada de elementos criminosos para o Afeganistão, agora sob controle talibã, foi realizada.

O SPD agora está perigosamente perto da marca de cinco por cento. Os resultados das pesquisas recentes do partido, apesar das decisões sobre migração e segurança, têm sido alarmantes. Seus piores resultados até agora em Turíngia e Saxônia, em 2019, foram de 8,2 e 7,7 por cento. Nas pesquisas atuais, eles estão abaixo dessas figuras e correm o risco de cair abaixo da marca de cinco por cento.

Os Verdes também correm o risco de perder seus assentos nos dois parlamentos estaduais. Enquanto isso, o FDP, que mal conseguiu entrar no parlamento estadual da Turíngia em 2019, é frequentemente relegado à categoria de "Outras Partidos" por não ultrapassar a marca de três por cento.

Recentemente, não apenas a AfD, mas também a aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) recebeu mais apoio do que todos os três partidos da coalizão do semáforo juntos em algumas pesquisas.

O chanceler Scholz, até agora, não foi afetado por derrotas eleitorais anteriores. Quando o SPD registrou seu pior desempenho em uma eleição além dos últimos 130 anos nas eleições europeias em maio, ele passeou pela Casa Willy Brandt, tirou selfies com seus colegas e escolheu não comentar os resultados eleitorais com um simples "Não". No dia seguinte, ele simplesmente afirmou que agora era responsabilidade da coalizão cumprir suas promessas e "preparar-se para um apoio público ainda maior".

Se o SPD decepcionar ou mesmo perder um dos parlamentos estaduais desta vez, o chanceler Scholz pode não conseguir dispensar tão facilmente os resultados eleitorais. Embora a dissolução prematura da coalizão do semáforo um ano antes da eleição marcada seja um caso raro, a coalizão precisará definir seus objetivos e comunicá-los efetivamente ao público antes das eleições federais de 2025, em 28 de setembro.

A coalizão ainda tem várias iniciativas pendentes, incluindo a implementação da iniciativa de crescimento, pacote de pensões, segurança básica para crianças, cumprimento do acordo salarial e uma lei para promover a democracia. Além disso, as crises internacionais na Ucrânia, no Oriente Médio e a execução das decisões sobre migração e segurança precisam ser abordadas.

O grupo coordenado por Scholz, envolvendo o governo federal, estados e a maior força de oposição (União), deve se reunir pela primeira vez na próxima terça-feira.

A AfD, ansiosa por essas eleições, vê uma oportunidade de abalar o sistema partidário alemão no Leste. A vitória nas próximas eleições em Saxônia, Turíngia e Brandemburgo poderia marcar a primeira vez que a AfD vence uma eleição estadual desde sua fundação em 2013. O partido vê os estados alemães do Leste como uma pedra fundamental estratégica para as eleições federais de 2025.

Dado que o partido é observado pela agência de inteligência interna como um caso suspeito de extrema-direita, é considerado altamente improvável que a AfD obtenha uma maioria ou qualquer potencial parceiro de coalizão para o governo federal. No entanto, o partido mantém uma visão de longo prazo ambiciosa, com os olhos no "ano eleitoral super" de 2029.

Até então, eleições serão realizadas novamente em Brandemburgo, Saxônia e Turíngia, e as próximas eleições federais estão se aproximando. A AfD acredita que, se o descontentamento dentro da população e a aceitação de seu partido tiverem crescido sufficiently by then, its time may come.

Como um potencial game-changer, a BSW de Sahra Wagenknecht poderia testemunhar o aumento mais dramático de qualquer novo partido em eleições estaduais. Com números de pesquisa de dois dígitos, o partido pode até ganhar uma cadeira no governo.

** Tanto a CDU quanto o SPD estão abertos à formação de uma aliança com o partido de Wagenknecht. A BSW interpretaria os resultados das eleições como um sinal positivo para as eleições federais de 2025. Atualmente, a BSW está com cerca de oito a nove por cento nas pesquisas nacionais, enquanto o antigo partido de Wagenknecht, A Esquerda, teria dificuldade em passar a marca de cinco por cento nas pesquisas.**

Dentro da CDU, conversas prolongadas e detalhadas sobre potenciais construções de coalizão são esperadas. O líder da partido federal, Friedrich Merz, recusou-se categoricamente a colaborar com a AfD e Die Linke, usando a frase "firewall" como uma palavra-chave. Após as eleições europeias, ele inicialmente expressou reservas sobre uma parceria com a BSW, rotulando-os como "extremistas em certos setores à direita, enquanto são extremistas à esquerda em outros". Somente após a pressão dos líderes dos estados alemães do Leste, ele cedeu, delegando a decisão aos partidos estaduais.

As semanas cruciais para a consulta do candidato a chanceler, que Merz e o líder da CSU, Markus Söder, pretendem resolver no final do verão, estão começando. Na CDU, há um consenso geral de que a candidatura ao cargo de chanceler pertence a Merz, desde que ele a deseje.

No entanto, as coisas podem se tornar intrigantes se o CDU encontrar desafios imprevistos - considerando a participação ativa de Merz nas campanhas eleitorais. Ou se certos indivíduos dentro das associações estaduais começarem a corroer a "barreira de fogo" do AfD. O ex-líder do CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, enfrentou tais consequências, perdendo seu cargo devido a tais discussões. É amplamente especulado que o líder da CSU, Söder, percebido como o candidato a chanceler mais capaz, vai capitalizar qualquer tumulto que possa surgir.

Apesar de enfrentar desafios significativos na Alemanha Oriental, resultando em tensões aumentadas e intervenções do chanceler do SPD e do líder dos Verdes, eles foram capazes de introduzir um pacote de segurança em resposta ao ataque de Solingen e realizar a deportação de elementos criminosos. No entanto, o cenário político na Alemanha Oriental permanece volátil, com o SPD, os Verdes e o FDP todos em risco de perder cadeiras nas próximas eleições.

