Os pontos de conhecimento essenciais de hoje incluem: ações de Trump, gala dos Emmy Awards, condições climáticas iminentes, desenvolvimentos no Oriente Médio e conquistas da SpaceX.

1. Trump

O FBI está examinando uma aparente tentativa de ataque contra o ex-Presidente Donald Trump em seu clube de golfe na Flórida no domingo. Trump está seguro e ileso no incidente, segundo sua campanha. Isso ocorre apenas dois meses após Trump ter sobrevivido a uma tentativa de ataque em um comício na Pensilvânia. Fontes da lei enforcement no domingo identificaram o indivíduo detido como um homem de 58 anos, dono de uma pequena empresa de construção no Havaí, que frequentemente criticava Trump nas redes sociais. O homem foi preso pouco depois que os agentes do Serviço Secreto avistaram um cano de rifle saindo pela cerca do campo de golfe e atiraram em um homem que estava nos arbustos ao longo da cerca. O Presidente Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris emitiram declarações condenando a violência política, acrescentando que garantirão que o Serviço Secreto tenha todos os recursos necessários para proteger o ex-presidente.

2. Emmy Awards

Os Prêmios Emmy de TV foram entregues no domingo em Los Angeles. Foi uma noite maravilhosa para a épica série histórica “Shōgun”, que se tornou a primeira série não em inglês a vencer na categoria de melhor drama, além de vitórias para o ator e atriz principais e direção. Na categoria comédia, a série do FX “The Bear” levou grandes prêmios, incluindo para o astro Jeremy Allen White. Mas foi “Hacks” - uma série liderada por mulheres sobre uma comediante envelhecendo e uma jovem escritora de comédia - que levou o prêmio de melhor série de comédia. A série da Netflix “Baby Reindeer” venceu o Emmy de melhor série limitada ou filme para TV. O criador Richard Gadd ganhou Emmys de escrita e atuação, e a atriz de apoio Jessica Gunning também levou uma estátua por sua atuação. Aqui está a lista de todos os vencedores.

3. Tempo severo

Algumas das chuvas mais pesadas em décadas atingiram partes da Europa central e oriental ao longo do fim de semana, causando enchentes e grandes perturbações. Um sistema de baixa pressão batizado de Tempestade Boris despejou meses de chuva em várias das capitais históricas da Europa, incluindo Viena, Bratislava e Praga. Alertas vermelhos, o nível de alerta mais alto, ainda estão em vigor para partes da Polônia, Alemanha, República Tcheca, Áustria e Eslováquia. Pelo menos oito pessoas morreram, segundo as autoridades. Enquanto isso, Xangai foi paralisada hoje pelo que a China diz ser a tempestade mais forte da cidade em sete décadas. A Tempestade Bebinca fez terra firme em um subúrbio sudeste da metrópole com velocidades de vento de 80 mph, o equivalente a um furacão do Atlântico de categoria 1.

4. Oriente Médio

O Exército israelense diz que três reféns israelenses cujos corpos foram recuperados em Gaza em dezembro foram “provavelmente” mortos como resultado de um ataque aéreo israelense. A recuperação dos reféns capturados pelo Hamas em 7 de outubro é um dos principais objetivos da campanha de Israel em Gaza à medida que a pressão aumenta para acabar com a crise humanitária na região. Oficiais dos EUA estão tentando fazer com que ambas as partes concordem com um acordo primeiro apresentado pelo Presidente Biden em maio. A proposta em três fases emparelha a libertação de reféns com um “cessar-fogo completo e total”. Desde então, as negociações emperraram e ambas as partes apontaram para o que vêem como buracos gritantes no quadro, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu insistindo que as forças de Israel nunca deixarão a faixa ao longo da fronteira Egito-Gaza conhecida como o corredor de Philadelphi.

5. SpaceX

A tripulação civil inteiramente da SpaceX Polaris Dawn voltou à Terra no domingo após uma missão de cinco dias ao redor do planeta que incluiu o primeiro passeio espacial comercial da história. A cápsula Dragon da tripulação atingiu a água ao largo da Flórida às 3h37 ET, encerrando o evento de alto risco. A missão Polaris Dawn fez história ao alcançar uma altitude mais alta do que qualquer ser humano viajou em cinco décadas. Um passeio espacial realizado na quinta-feira também marcou a primeira vez que tal empreendimento foi realizado por uma missão financiada e operada por uma empresa privada. O apogeu da tripulação - ou ponto mais afastado da Terra - fez com que duas tripulantes se tornassem as primeiras mulheres a voar tão longe do nosso planeta.

Festa do Meio do Outono: Lua Cheia, lanternas e muito maisA Festa do Meio do Outono, ou a Festa da Lua, cai no dia 17 de setembro. Aqui estão dicas de como participar da grande festa da lua cheia.

Pinguim vence o pássaro do ano da Nova ZelândiaUm pinguim tímido venceu a eleição avícola intensamente disputada da Nova Zelândia hoje.

A'ja Wilson e a estreante Caitlin Clark batem recordes da WNBAA estrela das Las Vegas Aces, A'ja Wilson, e a estreante do Indiana Fever, Caitlin Clark, quebraram recordes da WNBA no domingo, com Wilson se tornando a primeira jogadora a marcar 1.000 pontos em uma temporada e Clark batendo o recorde de pontuação de uma estreante.

Criar artesanato melhora a saúde mentalProcurando um novo hobby? Cientistas dizem que se engajar em artesanato melhora a saúde mental tanto quanto ter um emprego.

Percursos de outono cenográficos onde você pode ter sua dose de folhas este anoDe Nova Inglaterra ao Oeste, aqui estão seis rodovias cenográficas onde você pode desfrutar das folhas de outono e muito mais.

Tito Jackson, um dos irmãos do renomado grupo Jackson 5, faleceu, conforme anunciado por seus filhos no domingo. Ele tinha 70 anos. O grupo familiar era composto pelos irmãos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e o mundialmente famoso Michael Jackson. O Jackson 5 foi introduzido no Rock & Roll Hall of Fame em 1997 e alcançou vários sucessos número um nas décadas de 1970, como "ABC", "I Want You Back" e "I'll Be There".

Aproximadamente $2 milhões é o valor que a Home Depot pagará para resolver uma ação judicial civil decorrente de alegações de cobrança excessiva. De acordo com a ação judicial apresentada no Superior Tribunal de Justiça de San Diego, os clientes eram frequentemente cobrados excessivamente no caixa do que o que estava exibido nas etiquetas dos produtos ou no próprio item.

"Eu sou o melhor boxeador do mundo."

— O boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez declarou orgulhosamente esta vitória após sua vitória contra Edgar Berlanida no sábado passado. Ele defendeu com sucesso seu título unificado de peso super-médio, conquistando uma decisão unânime após um confronto no T-Mobile Arena em Las Vegas. Coincidentemente, o evento ocorreu durante o fim de semana da Independência do México, o que deu ainda mais significado para Álvarez.

Um erro engraçado da CNN O ex-secretário de Estado do Missouri, Jason Kander, ativou acidentalmente gráficos de fogos de artifício enquanto aparecia no CNN News Central. Assista ao vídeo aqui.

