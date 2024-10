Os políticos do SPD começaram a reacender a relação com Groko novamente

Em retrospectiva, muitas situações parecem mais atraentes. Isso parece ser o caso com a Grande Coligação, com alguns políticos do SPD agora considerando-a. Mesmo que eles teoricamente acabassem com um Chanceler Merz.

Os primeiros políticos do SPD agora estão considerando a ideia de uma Grande Coligação após as próximas eleições federais. "Eu poderia imaginar uma Grande Coligação liderada pelo SPD", afirmou o membro do Bundestag do SPD Andreas Schwarz para o "Der Spiegel".

Schwarz, membro do Bundestag desde 2013, já experimentou duas Grandes Coligações no passado. "Claro que também não foi uma caminhada fácil naquela época", ele admitiu. No entanto, agora ele parece favorecer a União sobre os Verdes e o FDP: "As questões compartilhadas na coalizão do semáforo estão começando a cansar".

A vice-líder do grupo parlamentar do SPD, Verena Hubertz, acredita que a briga constante sobre a reforma do freio da dívida com a CDU e CSU é mais gerenciável do que com o FDP. "Há um consenso amplo dentro da União de que um estado precisa ser capaz de agir e investir, especialmente em tempos econômicos difíceis", cita o "Der Spiegel" Hubertz. "A divisão não é entre os partidos, mas entre aqueles que já serviram no governo e aqueles que não serviram".

A perspectiva de se unir a um Chanceler Friedrich Merz deixa muitos membros do SPD com uma sensação de mal-estar. "É difícil imaginar como Merz moderaria disputas em uma coalizão", disse Schwarz ao "Der Spiegel". "De um lado, porque ele nunca ocupou um cargo no governo. De outro lado, porque ele tem o hábito de perder o controle". No entanto, Hubertz fica realista: "Você não pode continuar votando até só ter que trabalhar com pessoas que você goste", ela declarou.

No entanto, o secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, mostra pouco entusiasmo por uma Grande Coligação revitalizada. "Claro que a coalizão do semáforo alcançou mais do que a última Grande Coligação", observou Kühnert. A última estava à beira do colapso três meses após o início de seu mandato em 2018, com a questão controversa da reunificação de famílias de solicitantes de asilo. "Em comparação com os desafios enfrentados pela coalizão do semáforo e os desafios que ela enfrenta agora, com uma guerra na Europa e uma grave crise energética, isso nem foi uma torção", disse Kühnert.

