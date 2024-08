Os partidos políticos Verdes e CDU defendem um aumento da educação islâmica nas instituições educacionais.

Eleitos do Partido Verde e da União Democrata Cristã (CDU) sugerem aumentar a ênfase no Islã na educação religiosa dentro do sistema educacional da Alemanha. Esta proposta surge em meio à alegada ataque islamista em Solingen, que gerou preocupações sobre radicalização entre jovens muçulmanos.

A especialista do interior do Partido Verde, Lamya Kaddor, defende o aumento dessas ofertas educacionais, afirmando "Precisamos torná-lo mais proeminente", ao editorial network Germany (RND). A membro da CDU, Serap Güler, enfatiza ainda o papel das redes sociais, como o TikTok, nesse iniciativa.

De acordo com Kaddor, a educação islâmica pode servir como uma ferramenta valiosa no combate à influência perigosa de ideologias extremistas. Ela explica que "O objetivo da educação religiosa é fomentar indivíduos religiosos maduros entre crianças e jovens".

Güler, destacando os perigos da propaganda islamista online, argumenta "Devemos abordar essa questão com todos os meios disponíveis". Ela recomenda a inclusão do manejo das redes sociais na educação religiosa islâmica. Além disso, ela sugere que o estado colaborasse mais de perto com empresas tecnológicas para identificar e relatar pregadores de ódio às autoridades de segurança.

A ativista de direitos humanos e imã, Seyran Ateş, critica o sistema atual, afirmando que o trabalho preventivo na educação religiosa islâmica só tem sucesso se as associações islâmicas deixarem de facilitar essas aulas, atribuindo alguma responsabilidade pela radicalização às associações e clubes muçulmanos.

Abdassamad El Yazidi, presidente do Conselho Central dos Muçulmanos, elogia as comunidades de mesquitas cujo enfoque educacional abraça o diálogo e o respeito, servindo assim como uma barreira contra qualquer forma de ideologia extremista. Ele alerta contra o uso da retórica anti-muçulmana da extrema direita do partido AfD, que ele acredita que pode corroer a harmonia social.

Na semana passada, um ataque a faca em Solingen resultou na morte de três pessoas. O suspeito de 26 anos, de origem síria, havia sido agendado para deportação. Investigações preliminares sugerem uma motivação islamista por trás do crime.

