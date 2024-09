Os participantes em luto prestam homenagem com hino nazista no funeral de uma figura política do FPÖ.

Um vídeo de mídia austríaca está causando agitação pouco antes das eleições parlamentares: mostra um hino nazista sendo cantado no funeral de um político do FPO. Os partidos políticos expressam indignação.

Nos preparativos para as eleições parlamentares da Áustria, um trecho da mídia causou polêmica. De acordo com a publicação online do "Der Standard", membros do partido de direita populista FPO participaram do funeral do ex-conselheiro distrital Walter Sucher na sexta-feira. Um vídeo compartilhado pelo jornal mostra pessoas ao redor de um túmulo cantando uma música que era popular entre os membros da SS durante a época nazista - especificamente, "Die heilige deutsche Reichswehr".

O vídeo mostra a presença de pessoas como Harald Stefan e Martin Graf no evento.

O incidente gerou críticas intensas de vários espectros políticos. A União de Estudantes Judaicos JoH apresentou, entre outras, uma queixa contra os políticos do FPO presentes.

A ministra da Justiça do Partido Verde, Alma Zadic, chamou o FPO de "de extrema direita". O ÖVP conservador criticou o líder do FPO, Herbert Kickl, por não ter se oposto a tais incidentes, que eles consideraram como prova de sua "falta de objeção aos extremistas de direita". O ÖVP incentivou os eleitores a "unir o centro" com seus votos no dia da eleição, enquanto o líder social-democrata do SPO, Andreas Babler, enfatizou que o incidente destacou a incapacidade de "construir um país com esse partido".

Apesar do contexto polêmico, o FPO, que poderia emergir como o partido mais proeminente pela primeira vez nas eleições de domingo, insistiu que não teve participação nas Évolution de Sucher. O FPO também criticou a exploração política do funeral como tanto "vergonhosa" quanto "hipócrita".

Sucher havia irritado os espectadores em 2006 ao concluir seu discurso em uma conferência estadual do FPO em Viena com a saudação nazista "Heil". Segundo a agência de notícias austríaca APA, Sucher defendeu sua apresentação citando a importância de preservar o "Volkstum" alemão. Além disso, ele defendeu a apresentação de "Wenn alle untreu werden", que também foi cantada em seu funeral.

A Áustria realizará novas eleições parlamentares no domingo. Nas últimas pesquisas de opinião, o FPO, sob a liderança de Herbert Kickl, obteve cerca de 27%, ficando dois pontos percentuais à frente do conservador ÖVP, que tinha mais de 37% em 2019. Os social-democratas do SPO são previstos para obter aproximadamente 20%, e os Verdes, que estão no poder com o ÖVP, para obter cerca de 8%.

A controvérsia em torno do funeral do político do FPO, Walter Sucher, levou a Comissão a investigar o incidente, já que a música cantada era um hino nazista popular entre os membros da SS. Após o escândalo, vários partidos políticos pediram uma posição mais forte contra tais demonstrações de extremismo, argumentando que a presença de políticos de extrema direita em tais eventos é inaceitável.

