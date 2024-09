- Os participantes buscam soluções nas discussões sobre imigração

Alguns indivíduos envolvidos na discussão sobre imigração expressaram interesse em colaborar. "Estou esperando por clareza: uma compreensão inicial do assunto e um plano de ação. É isso que buscamos hoje", declarou o Presidente do Governo da Baixa Saxônia, Stephan Weil (SPD), ao se dirigir ao Ministério do Interior alemão em Berlim. Weil admitiu que alcançar um consenso sobre todos os assuntos em um único dia pode ser pouco realista, dadas as muitas questões em jogo e as aparentes divergências de perspectivas.

Frei espera "resultados positivos"

O primeiro líder parlamentar da fração da União, Thorsten Frei (CDU), declarou: "Gostaríamos de colaborar com o governo para explorar se há potencial para resultados benéficos para o país. Essas conversas são uma oportunidade para isso. Entramos nessas discussões com a esperança de que algo de positivo emergirá no final."

Membros da CDU e CSU esperam que a coalizão de trânsito SPD-Verde-FDP implemente medidas mais abrangentes do que aquelas propostas no "pacote de segurança". O governo apresentou isso após o ataque suspeito motivado pelo islã em Solingen. O pacote inclui medidas em três áreas: uma abordagem mais rigorosa para a deportação de solicitantes de asilo negados, medidas para combater o terrorismo islâmico de forma mais eficaz e fortalecimento das leis de controle de armas.

"As últimas semanas e meses revelaram que o sistema de asilo e migração tornou-se cada vez mais disfuncional", observou Frei. "Na nossa opinião, uma mudança fundamental na política de asilo e migração da Alemanha é necessária. Simplificar deportações não é suficiente; o número de migrantes que entram na Alemanha deve ser reduzido."

Lindholz pede mudanças significativas

A vice-presidente da fração da União, Andrea Lindholz (CSU), defendeu "uma maior disposição para mudanças". "Os números não diminuíram substancialmente e nossas comunidades estão atingindo seus limites". Ao mesmo tempo, ela pediu esforços sérios. "Não se deve ter a impressão depois que isso foi apenas devido às eleições", disse ela, referindo-se às eleições na Turíngia e na Saxônia, onde os partidos do trânsito subperformaram - enquanto o AfD, crítico da migração, se saiu excepcionalmente bem.

O ministro do Interior da Hesse, Roman Poseck (CDU), exigiu: "Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que menos pessoas venham até nós, pois, como está, isso coloca uma carga tremenda em nosso estado e sociedade. Como está, também representa um risco de segurança para nosso país e não podemos mais tolerar isso". Também deveria haver uma discussão sobre a revisão da situação na Síria e no Afeganistão, uma vez que há muitas pessoas obrigadas a ser deportadas de ambos os países.

A reunião entre a coalizão de trânsito, a União e os representantes dos estados sobre a política de migração começou à tarde no Ministério do Interior alemão em Berlim. As discussões estavam agendadas para durar duas horas, até cerca das 17h.

Thorsten Frei, livre de qualquer compromisso específico, expressou seu entusiasmo pelo potencial de resultados positivos da colaboração entre a fração da União e o governo. Apesar da inicial

Leia também: