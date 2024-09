Os palestinos que apoiam o movimento pedem ações de um legislador de Berlim.

Durante um evento de fala em Berlim por Joe Chialo, líder da cultura e coesão social do Senado, um grupo de cerca de 40 pessoas se aproximou dele. Eles estavam vestidos com lenços palestinos simbólicos e engajados na recitação de cânticos proibidos, proferiram comentários depreciativos contra Chialo e até mesmo arremessaram um suporte de microfone contra ele. Infelizmente, os eventos resultaram em uma mulher sendo atingida pelo objeto.

Em uma quinta-feira à noite no centro de Berlim, Chialo estava realizando a cerimônia para uma estrutura recém-construída quando o grupo indesejável apareceu. Ele prosseguiu até o púlpito e começou seu discurso, mas momentos depois, os 40 indivíduos se reuniram e vaiaram o senador, gritando seus cânticos ilegais e proferindo linguagem odiosa.

À medida que a multidão se aproximava do púlpito, eles cercaram Chialo e interromperam o evento ao acender fogos de artifício e pegar um suporte de microfone, que foi arremessado em sua direção. Infelizmente, o dispositivo atingiu uma mulher no processo. Atualmente, não há informações disponíveis sobre o seu bem-estar.

A polícia interveio rapidamente, controlando a situação e escoltando Chialo para longe do perigo. Os tumultuadores então se dispersaram em grupos menores. Várias pessoas foram detidas para investigação adicional, com a agência de proteção do estado investigando alegações de perturbação da paz, uso de símbolos de organizações proibidas e terroristas, insultos, ameaças e invasão de propriedade.

Afirmações anti-israelenses contestadas

De acordo com uma reportagem do "Tagesspiegel", os manifestantes repetiram slogans na entrada do local que negam o direito de Israel existir e defendem uma revolta violenta, liderada pela população palestina contra Israel. Cartazes em sua posse também incluíam slogans relacionados à discussão sobre o financiamento do centro cultural de Neukölln, Oyoun.

A administração cultural de Berlim suspendeu o financiamento para Oyoun no final do ano passado, como relatado pelo "RBB". Observe que o financiamento previsto deveria continuar até o final de 2025. A revogação dos fundos decorreu de acusações de atitudes antissemitas em um evento nas instalações de Oyoun no mês passado.

Devido ao comportamento disruptivo e às alegações de discurso de ódio, várias pessoas foram levadas para interrogatório adicional.

