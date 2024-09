Os pais na Alemanha estão aumentando substancialmente o controle sobre as atividades de mídia online de seus filhos.

De acordo com o recentemente revelado "Monitor de Mídia Infantil 2024", os pais na Alemanha monitoram principalmente a ingestão de mídia online de seus filhos. Como resultado, 42% das crianças com idade entre 4 e 13 anos têm liberdade para escolher seus próprios livros e revistas. Enquanto isso, 18% podem escolher seus programas de TV preferidos sem restrições. Apenas 8% desse grupo etário têm autonomia total na seleção de aplicativos ou sites.

No que diz respeito aos vídeos, a diversão é o principal fator para crianças de 6 a 13 anos, com 63% gostando de filmes, séries e programas de televisão devido ao seu humor e capacidade de fazê-los rir. Relaxamento é o segundo motivo mais popular (62%). No campo da leitura, muitas crianças procuram emoção: 55% gostam da aventura em suas histórias, enquanto 53% leem para relaxar.

Música, áudiobooks, podcasts e jogos são principalmente ouvidos para relaxar (67%). Mesmo nos jogos, o principal motivo é relaxar (51%), mas a competição também é um fator significativo, com 39% das crianças gostando da chance de competir com os outros.

O "Monitor de Mídia Infantil" é baseado em 1.759 entrevistas duplas com crianças de 6 a 13 anos e um de seus responsáveis legais, além de 454 entrevistas com um responsável por crianças de 4 a 5 anos. O estudo oferece uma amostra representativa para 25 revistas populares para crianças e seus pais que leem junto.

As preocupações dos pais sobre o uso da mídia online de seus filhos vão além de apenas aplicativos e sites, já que eles monitoram de perto os programas de TV e escolhas de livros de seus filhos também. Como resultado, muitos pais na Alemanha permitem que seus filhos com idade entre 6 e 13 anos escolham sua mídia de entretenimento com base no humor e no relaxamento.

