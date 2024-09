Os pais ganham maior autoridade sobre as atividades do Instagram de seus filhos.

Os pais estão gradualmente assumindo o controle das atividades do Instagram dos adolescentes, o que levará a um futuro em que menores de idade receberão automaticamente "Contas de Menores". Esses tipos de conta impõem limitações sobre quem pode interagir com eles e o conteúdo que eles podem acessar no Instagram.

Crianças com menos de 16 anos precisarão da aprovação dos pais para flexibilizar essas medidas de segurança. Além disso, a Meta, empresa mãe do Instagram, planeja usar inteligência artificial para melhorar sua capacidade de reconhecer quando usuários um pouco mais velhos mentem sobre sua idade.

Nick Clegg, chefe de assuntos globais da Meta, expressou sua crença no equilíbrio estabelecido entre os direitos dos adolescentes, a autoridade dos pais e o papel das empresas de mídia social. Ele reconheceu que esse novo conjunto de restrições pode levar a menos adolescentes usando o Instagram, mas espera que os pais desenvolvam confiança nos sistemas estabelecidos para proteger seus filhos com segurança.

A implementação de "Contas de Menores" no Instagram inclui a atribuição automática desses tipos de contas a menores, que é uma das alterações destinadas a proteger as crianças. Com o novo sistema, crianças com menos de 16 anos precisam da aprovação dos pais para fazer alterações nessas medidas.

