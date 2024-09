Os pais do Hersh defenderam a luta dele pela sobrevivência.

No início da madrugada, pessoal militar israelense encontrou os restos de seis reféns escondidos em um passagem subterrânea em Rafah, uma cidade na Faixa de Gaza. De acordo com os relatórios militares, esses indivíduos foram supostamente mortos por militantes do Hamas momentos antes de serem descobertos. Um dos falecidos foi identificado como Hersh Goldberg-Polin, um cidadão duplo americano-israelense que havia ganhado destaque entre os mais de 100 reféns. Seus pais, Rachel e Jon Polin, haviam lutado incansavelmente pela libertação de Hersh em comícios, diante da ONU em Genebra e até mesmo na convenção do Partido Democrata em Chicago.

"Entre os reféns, há oito cidadãos americanos e um deles é nosso filho único", começou Rachel Goldberg seu discurso emocionado. "Hersh, se você estiver nos ouvindo, saiba que nós o amamos, fique forte, apenas continue sobrevivendo". Uma pessoa jovem com um senso de humor afiado, Hersh tinha uma paixão por futebol, música e festivais de música, além de um interesse apaixonado pela geografia. Em um recente pedido de cessar-fogo entre Israel e Hamas e reconhecendo o estado deplorável da Faixa de Gaza, Jon Polin declarou: "Na competição do sofrimento, não há vencedores".

"Hersh, Hersh, é a Mamãe"

Em uma quinta-feira, os Goldbergs se juntaram a outros familiares dos reféns na fronteira da Faixa de Gaza. A assembleia tentou alcançar os reféns através de anúncios prolongados por megafones. "Hersh, Hersh, é a Mamãe", chamou Rachel para seu filho. "Eu oro a Deus para que Ele o traga de volta agora. Eu te amo, fique forte". Ela acrescentou: "Nós nunca paramos de trabalhar, dia e noite".

Nascido na Califórnia, Hersh Goldberg-Polin se mudou para Israel com seus pais aos sete anos de idade, como parte de uma iniciativa. Ele mergulhou em um projeto que trazia crianças israelenses e palestinas juntas através do futebol. Em 7 de outubro de 2023, Hersh foi sequestrado pelo Hamas durante uma massacre no festival de música Nova. Durante a tragédia, ele foi relatado como tendo sido instrumental em salvar várias vidas.

Quando uma granada jogada no abrigo onde Goldberg-Polin estava se abrigando com outros visitantes explodiu, o jovem de 23 anos supostamente jogou a explosiva de volta, sofrendo danos graves em seu braço esquerdo. Imagens subsequentes revelaram Hersh com o braço esquerdo amputado, em um vídeo de propaganda do Hamas, no qual ele pedia a seus entes queridos para ficarem fortes.

Também Werder Bremen lamenta

Após a revelação devastadora, os Goldbergs se pronunciaram ao público com uma declaração. "Com o coração partido, somos obrigados a anunciar a morte de nosso querido filho e irmão Hersh", lia-se na mensagem. Eles agradeceram a todos pelo apoio e pediram privacidade.

Inclusive, o clube da Bundesliga Werder Bremen expressou suas condolências. "Nossos pensamentos e profundas simpatias vão para a família Goldberg-Polin, seus parentes e amigos de Hersh nestes tempos desafiadores. Esperávamos pela libertação de Hersh até o fim. Sua bandeira tremula na frente do estádio da Weser", anunciou o clube em sua declaração de luto.

Hersh Goldberg-Polin era um apaixonado torcedor do Bremen, tendo assistido a um jogo no início de 2023, de acordo com os registros do clube. Torcedores do Mar Báltico haviam lembrado repetidamente de Hersh e dos outros reféns sequestrados no passado recente. Durante seu jogo em casa da Bundesliga contra o Borussia Dortmund (0-0) no sábado, uma faixa com a inscrição "Fique forte - Sobreviva" foi exibida novamente na seção dos torcedores.

