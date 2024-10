Os novos números da inflação proporcionaram uma agradável surpresa.

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, ficou muito satisfeito com os recentes indicadores de inflação. Ele os descreveu como encorajadores durante sua conversa com a Radio Intereconomia na última sexta-feira.

Até o final de 2025, o nível desejado de estabilidade de preços pode ser alcançado. No entanto, ainda é cedo para comemorar a derrota da inflação. O cenário econômico ainda está marcado por potenciais perigos. A taxa de inflação na zona do euro caiu para 1,8% em setembro, atingindo o ponto mais baixo em mais de três anos. Esse desenvolvimento pode levar o Banco Central Europeu (BCE) a flexibilizar a política monetária neste mês e reduzir as taxas de juros novamente.

Pela primeira vez desde meados de 2021, a inflação caiu abaixo da meta de 2% do BCE, que é considerada ideal para a economia na zona do euro a longo prazo. A membro do Conselho de Administração do BCE, Isabel Schnabel, expressou otimismo de que a inflação possa alcançar consistentemente o nível-alvo do BCE.

A queda da taxa de inflação para 1,8% em setembro, como mencionado, é uma tendência positiva nos dados de inflação. Além disso, essa queda pode influenciar a decisão do BCE sobre ajustes na política monetária.

