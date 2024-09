Os moradores da Carolina do Norte que estão em casa estão enfrentando dificuldades sem acesso a alimentos e água potável, devido às inundações catastróficas.

Alguns habitantes da Carolina do Norte estão lidando com circunstâncias difíceis devido às inundações mais graves causadas pela depressão tropical Helene.

Jennifer Replogle, mãe de dois filhos pequenos e à espera de outro, está presa em sua residência em Boone, Carolina do Norte, localizada a uma altitude de 4.200 pés, onde inundações extremas não são típicas.

Ela enviou uma mensagem na manhã de sábado, dizendo: "Não estávamos preparados para isso. As estradas são inexistentes, completamente destruídas."

Blecautes começaram desde a tarde de sexta-feira, segundo ela. Até a manhã de sábado, cerca de 700.000 habitantes da Carolina do Norte, incluindo 19.226 moradores do condado de Watauga, onde fica Tater Hill, estavam no escuro, de acordo com o poweroutage.us.

Replogle revelou que está ficando sem comida e água.

As únicas estradas de montanha estreitas e sinuosas para Boone são passáveis, mas completamente intransitáveis, segundo ela.

“Nossa casa ficou alagada ontem. Se a ajuda não chegar logo, estou perdida”, disse Replogle.

Ela está preocupada com o negócio de encanamento e serviços de água que ela e seu marido administram. Eles viram uma foto do estacionamento alagado do negócio e temem ter perdido a maior parte de seus ativos.

Seus funcionários estão presos em casa ou na casa de amigos, disse Replogle.

As autoridades do condado de Watauga declararam um toque de recolher das 20h às 8h, como explicado em um post na página do Facebook do Serviço de Emergência do condado. O toque de recolher foi imposto devido às "condições perigosas", "estradas danificadas" e "operações de emergência em andamento".

A cidade de Boone também emitiu um alerta para ferver água na sexta-feira devido a "múltiplas quebras de água", como consta em sua página do Facebook.

Helene chegou à Flórida na quinta-feira como um furacão de categoria 4, danificando propriedades, derrubando edifícios e causando apagões no sudeste. Pelo menos 55 pessoas morreram em cinco estados.

Helene é considerada uma das piores tempestades dos últimos tempos para algumas partes da Carolina do Norte, disse o governador Roy Cooper. Mais de 2 pés de chuva caíram na região montanhosa do estado de quarta-feira de manhã a sexta-feira de manhã, com Busick, uma pequena área não incorporada no condado de Yancey, na fronteira com o Tennessee, registrando 29,58 polegadas em apenas 48 horas.

Mais de 400 estradas ainda estão bloqueadas na Carolina do Norte Ocidental, de acordo com o Departamento de Transportes do estado, que anunciou na manhã de sábado que "todas as estradas na Carolina do Norte Ocidental devem ser consideradas fechadas", como consta em seu post.

O morador da Carolina do Norte, Patrick McNamara, que possui uma pequena empresa de distribuição de leite em Asheville, falou com a CNN sobre seu negócio que foi destruído pelas águas das inundações.

Ao acordar no sábado, McNamara teve a primeira visão do estrago que Helene deixou para trás, dizendo: "As águas das inundações estavam 4 pés acima do cais". A maquinaria do estabelecimento estava espalhada pelo armazém, leite estragado e vários centímetros de lama por todo o chão, McNamara estimou que milhares de galões de leite terão que ser descartados.

Seu maior desafio é limpar a lama que inundou o armazém, disse ele: "Era de dois ou três centímetros de espessura".

As águas das inundações ultrapassaram o cais de carga de cinco pés de altura e inundaram o prédio com uma estimativa de quatro pés de água, de acordo com McNamara. Ele não sabe quando recursos como água e eletricidade retornarão. McNamara considera relocar o negócio para outra instalação, se necessário.

“Estamos olhando para Nashville. Vamos ficar bem aqui, mas é um negócio difícil e único”, disse McNamara. “Então, nem todos têm as instalações que podem acomodar o que estamos procurando.”

Ao longo do fim de semana, partes da Carolina do Norte Ocidental devem receber até 1 polegada de chuva, acrescentou o governador Cooper, dizendo que "ainda existe perigo significativo desta tempestade" em seu post.

A CNN's Caroline Jaime e Zoe Sottile contribuíram para esta reportagem.

Apesar da situação desafiadora, Jennifer Replogle e sua família esperam por ajuda, como ela mencionou: "Se a ajuda não chegar logo, estou perdida". Como habitantes da Carolina do Norte, precisamos nos unir e apoiar aqueles afetados pela depressão tropical Helene.

Com blecautes afetando mais de 700.000 habitantes da Carolina do Norte, incluindo Replogle e sua família no condado de Watauga, utilizar recursos como o site poweroutage.us pode fornecer informações e atualizações valiosas.

