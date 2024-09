Os membros do Bundestag enfrentaram decepção do Ministério das Relações Exteriores devido às restrições de viagem impostas.

Com a Conferência Mundial do Clima em Baku a caminho, a Alemanha e o Azerbaijão estão envolvidos em uma disputa diplomática. A administração alemã tinha questionado a decisão do Azerbaijão de negar entrada a quatro membros do Bundestag. Segundo um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão, essa ação contradiz as obrigações do Azerbaijão dentro do Conselho da Europa.

Unindo-se a 14 outros países afetados, a Alemanha apresentou uma declaração conjunta em Estrasburgo, defendendo a reversão dessa decisão. Anteriormente, os meios de comunicação do grupo Funke haviam relatado a crítica do Ministério das Relações Exteriores alemão.

O Conselho da Europa, operando independentemente da UE, funciona ao lado de sua corte para proteger os direitos humanos, a democracia e o Estado de direito. Com 46 países-membros, abrange estados essenciais como o Reino Unido, a Turquia, bem como todos os 27 países da UE. Sua jurisdição abrange 680 milhões de pessoas, desde a Groenlândia até o Azerbaijão.

O país do Cáucaso do Sul impôs proibições de entrada a quatro parlamentares alemães devido a alegações de abusos de direitos humanos apresentadas pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Segundo os meios de comunicação do Funke, os parlamentares alemães afetados incluem Frank Schwabe e Heike Engelhardt (ambos do SPD), Andrej Hunko (BSW) e Max Lucks (Verdes). Além disso, 72 outros membros da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa foram tratados da mesma forma. A Conferência Mundial do Clima está prevista para ocorrer em Baku de 11 a 22 de novembro.

A situação no Ministério das Relações Exteriores alemão levou-os a expressar preocupação com as ações do Azerbaijão em seus comunicados. Apesar do evento relacionado ao ministério próximo em Baku, as tensões entre a Alemanha e o Azerbaijão continuam a persistir em seus respectivos escritórios.

Leia também: