Os membros da CSU associados a Söder estão a distanciar-se.

Na cena política, o líder da Baviera, Söder, se sente confiante quanto às suas chances de se tornar o candidato à chancelaria da União. Ele se vangloria de ter apoiadores tanto no CDU quanto no CSU. No entanto, surgem dissidentes dentro do seu próprio partido, preocupados com a repetição do fiasco de 2021 e criticando os ataques de Söder contra um potencial aliado de coalizão.

Fontes próximas ao CSU sugerem uma preferência por Friedrich Merz para o cargo de chanceler. Informações obtidas pela Table.Briefings indicam que os membros do CSU são relutantes em endossar publicamente Markus Söder como candidato à chancelaria. Um membro proeminente do conselho do CSU teria até pedido um retiro ordeiro de Söder.

Sinais apontam que Söder enfrentará forte resistência dentro do seu próprio partido se ele sabotar a campanha eleitoral da União, como fez em 2021 com Armin Laschet. Informações obtidas pela Table.Briefings revelam que pesos pesados ​​antigos e atuais tanto da política estadual quanto federal expressarão sua oposição. Um membro do conselho do CSU prevê uma "bateção em Söder" se a tendência continuar.

A postura crítica de Söder contra os Verdes está causando desconforto dentro do seu próprio partido. O CSU observou que o líder do CDU, Merz, recentemente sugeriu explorar uma possível cooperação com os Verdes antes das eleições. A vice-presidente do CDU, Karin Prien, criticou publicamente a campanha anti-Verde do CSU, afirmando: "Chega é demais".

O Ministro-Presidente da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, acusa Söder de ser responsável pela unidade da União na discussão sobre a candidatura à chancelaria. "Ele sabe muito bem que é crucial para nós agora nos apresentarmos como uma frente unida, para que as pessoas possam se beneficiar de um melhor governo federal o mais breve possível", afirmou o político do CDU no programa da ARD "Caren Miosga". Wüst também se refere à dura batalha de Söder com o então líder do CDU, Armin Laschet, pela candidatura à chancelaria em 2021, que Söder persistiu mesmo após a derrota, levando à derrota da União nas eleições para o Bundestag.

A Comissão dentro da União expressa preocupação com a postura crítica de Söder em relação aos potenciais aliados de coalizão, já que pode afetar negativamente a unidade do partido. A Comissão encoraja fortemente Söder a fomentar a cooperação e a unidade entre os membros da União para garantir uma campanha eleitoral bem-sucedida.

Leia também: